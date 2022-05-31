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При обстреле Еленовки со стороны ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 31.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220531/obstrel-1792029585.html
При обстреле Еленовки со стороны ВСУ пострадал мирный житель
При обстреле Еленовки со стороны ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 31.05.2022
При обстреле Еленовки со стороны ВСУ пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Еленовки, сообщило во вторник представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T14:09
2022-05-31T14:09
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
украина
россия
сцкк
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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Еленовки, сообщило во вторник представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) следующих населенных пунктов: населенный пункт Еленовка: ранен мужчина 1940 года рождения", - говорится сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска обстреляли Еленовку, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220531/donbass-1792025567.html
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, украина, россия, сцкк
14:09 31.05.2022
 
При обстреле Еленовки со стороны ВСУ пострадал мирный житель

В ДНР заявили, что при обстреле Еленовки со стороны ВСУ пострадал мирный житель

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС ДНР работает на месте обстрела ВСУ
Сотрудник МЧС ДНР работает на месте обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Сотрудник МЧС ДНР работает на месте обстрела ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Еленовки, сообщило во вторник представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) следующих населенных пунктов: населенный пункт Еленовка: ранен мужчина 1940 года рождения", - говорится сообщении представительства в Telegram-канале.
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Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска обстреляли Еленовку, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаУкраинаРоссияСЦКК
 
 
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