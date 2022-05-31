https://ria.ru/20220531/obstrel-1792029585.html

При обстреле Еленовки со стороны ВСУ пострадал мирный житель

При обстреле Еленовки со стороны ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 31.05.2022

При обстреле Еленовки со стороны ВСУ пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Еленовки, сообщило во вторник представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T14:09

2022-05-31T14:09

2022-05-31T14:09

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

украина

россия

сцкк

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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Еленовки, сообщило во вторник представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) следующих населенных пунктов: населенный пункт Еленовка: ранен мужчина 1940 года рождения", - говорится сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска обстреляли Еленовку, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220531/donbass-1792025567.html

https://ria.ru/20220531/golmovskiy-1792007016.html

донецкая народная республика

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, украина, россия, сцкк