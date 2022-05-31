При обстреле Еленовки со стороны ВСУ пострадал мирный житель
В ДНР заявили, что при обстреле Еленовки со стороны ВСУ пострадал мирный житель
Сотрудник МЧС ДНР работает на месте обстрела ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Еленовки, сообщило во вторник представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) следующих населенных пунктов: населенный пункт Еленовка: ранен мужчина 1940 года рождения", - говорится сообщении представительства в Telegram-канале.
Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска обстреляли Еленовку, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.