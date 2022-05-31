https://ria.ru/20220531/mikhaylovka-1792144112.html
Украинские войска обстреляли Михайловку
Украинские войска обстреляли Михайловку - РИА Новости, 31.05.2022
Украинские войска обстреляли Михайловку
Украинские войска во вторник выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Михайловке в Донецкой народной республике, заявили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T18:27
2022-05-31T18:27
2022-05-31T18:27
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Украинские войска во вторник выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Михайловке в Донецкой народной республике, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18:00 н.п. Новгородское - н.п. Михайловка: выпущено 4 снаряда калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, ситуация в днр и лнр
Украинские войска обстреляли Михайловку
ДНР: украинские войска выпустили четыре снаряда крупного калибра по Михайловке