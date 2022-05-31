18:28 31.05.2022 (обновлено: 18:40 31.05.2022)
Кива заявил, что СБУ уничтожает свидетелей похищения Медведчука
Экс-депутат Рады Кива заявил, что СБУ казнила десятерых свидетелей похищения Медведчука
Илья Кива. Архивное фото
ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) похитила оппозиционного политика Виктора Медведчука из дома, 10 из 12 свидетелей были убиты, заявил экс-депутат украинского парламента Илья Кива.
"По факту, Медведчука выкрала тогда (в апреле – ред.) СБУ, а представила это как побег. Потом из него выбили показания, которые были представлены обществу", - сказал Кива в обращении, опубликованном в его Telegram-канале. По его словам, свидетелями похищения были активисты антифашистского движения "Патриоты - за жизнь", теперь 10 из 12 из них убиты. "Десять моих соратников казнили выстрелом в голову", - сказал Кива.
СБУ в апреле сообщила о задержании главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Медведчука по поручению Владимира Зеленского.
Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.