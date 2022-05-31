https://ria.ru/20220531/medvedchuk-1792144644.html

Кива заявил, что СБУ уничтожает свидетелей похищения Медведчука

Кива заявил, что СБУ уничтожает свидетелей похищения Медведчука - РИА Новости, 31.05.2022

Кива заявил, что СБУ уничтожает свидетелей похищения Медведчука

Служба безопасности Украины (СБУ) похитила оппозиционного политика Виктора Медведчука из дома, 10 из 12 свидетелей были убиты, заявил экс-депутат украинского... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T18:28

2022-05-31T18:28

2022-05-31T18:40

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оппозиционная платформа - за жизнь

служба безопасности украины

илья кива

виктор медведчук

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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) похитила оппозиционного политика Виктора Медведчука из дома, 10 из 12 свидетелей были убиты, заявил экс-депутат украинского парламента Илья Кива."По факту, Медведчука выкрала тогда (в апреле – ред.) СБУ, а представила это как побег. Потом из него выбили показания, которые были представлены обществу", - сказал Кива в обращении, опубликованном в его Telegram-канале. По его словам, свидетелями похищения были активисты антифашистского движения "Патриоты - за жизнь", теперь 10 из 12 из них убиты. "Десять моих соратников казнили выстрелом в голову", - сказал Кива.СБУ в апреле сообщила о задержании главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Медведчука по поручению Владимира Зеленского.Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.

https://ria.ru/20220523/medvedchuk-1790136001.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, оппозиционная платформа - за жизнь, служба безопасности украины, илья кива, виктор медведчук