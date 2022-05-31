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Кива заявил, что СБУ уничтожает свидетелей похищения Медведчука - РИА Новости, 31.05.2022
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Кива заявил, что СБУ уничтожает свидетелей похищения Медведчука
Кива заявил, что СБУ уничтожает свидетелей похищения Медведчука - РИА Новости, 31.05.2022
Кива заявил, что СБУ уничтожает свидетелей похищения Медведчука
Служба безопасности Украины (СБУ) похитила оппозиционного политика Виктора Медведчука из дома, 10 из 12 свидетелей были убиты, заявил экс-депутат украинского... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T18:28
2022-05-31T18:40
в мире
украина
оппозиционная платформа - за жизнь
служба безопасности украины
илья кива
виктор медведчук
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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) похитила оппозиционного политика Виктора Медведчука из дома, 10 из 12 свидетелей были убиты, заявил экс-депутат украинского парламента Илья Кива."По факту, Медведчука выкрала тогда (в апреле – ред.) СБУ, а представила это как побег. Потом из него выбили показания, которые были представлены обществу", - сказал Кива в обращении, опубликованном в его Telegram-канале. По его словам, свидетелями похищения были активисты антифашистского движения "Патриоты - за жизнь", теперь 10 из 12 из них убиты. "Десять моих соратников казнили выстрелом в голову", - сказал Кива.СБУ в апреле сообщила о задержании главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Медведчука по поручению Владимира Зеленского.Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
https://ria.ru/20220523/medvedchuk-1790136001.html
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в мире, украина, оппозиционная платформа - за жизнь, служба безопасности украины, илья кива, виктор медведчук
18:28 31.05.2022 (обновлено: 18:40 31.05.2022)
 
Кива заявил, что СБУ уничтожает свидетелей похищения Медведчука

Экс-депутат Рады Кива заявил, что СБУ казнила десятерых свидетелей похищения Медведчука

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкИлья Кива
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Илья Кива. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) похитила оппозиционного политика Виктора Медведчука из дома, 10 из 12 свидетелей были убиты, заявил экс-депутат украинского парламента Илья Кива.
"По факту, Медведчука выкрала тогда (в апреле – ред.) СБУ, а представила это как побег. Потом из него выбили показания, которые были представлены обществу", - сказал Кива в обращении, опубликованном в его Telegram-канале. По его словам, свидетелями похищения были активисты антифашистского движения "Патриоты - за жизнь", теперь 10 из 12 из них убиты. "Десять моих соратников казнили выстрелом в голову", - сказал Кива.
СБУ в апреле сообщила о задержании главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Медведчука по поручению Владимира Зеленского.
Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 12:50
В МИД ответили на вопрос о возможности обмена Медведчука
 
В миреУкраинаОппозиционная платформа - За жизньСлужба безопасности УкраиныИлья КиваВиктор Медведчук
 
 
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