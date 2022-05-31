Порт Мариуполя будет принимать стройтехнику и материалы, заявил Пушилин
Глава ДНР Пушилин заявил, что порт Мариуполя будет принимать стройтехнику и материалы
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСухогруз РМ-3 в акватории порта Мариуполя
Сухогруз РМ-3 в акватории порта Мариуполя. Архивное фото
МАРИУПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Порт Мариуполя планируется использовать для приема техники и строительных материалов, при помощи которых будут вестись восстановительные работы в Донецкой народной республике, заявил журналистам глава ДНР Денис Пушилин.
"Сейчас происходит отгрузка той продукции, которая находилась на территории порта. В дальнейшем такой хаб, а для нас именно в таком виде порт будет использоваться - для поставки строительных материалов и техники, которая в огромных количествах будет задействована, для восстановления наших городов", - сказал Пушилин.
29 мая, 14:26Безопасный порт: в акватории Мариуполя остановилось торговое судноМариупольский порт принял первое торговое судно после разминирования акватории. Безопасный проход обеспечили корабли Черноморского флота. Подразделения инженерных войск обезвредили более 13 тысяч взрывоопасных предметов на территории порта, а затопленные суда подняли на поверхность.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Минобороны РФ 20 мая 2022 года сообщило о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела), перешли под контроль российских Вооруженных сил.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.