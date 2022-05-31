https://ria.ru/20220531/mariupol-1791925228.html

Порт Мариуполя будет принимать стройтехнику и материалы, заявил Пушилин

Порт Мариуполя будет принимать стройтехнику и материалы, заявил Пушилин - РИА Новости, 31.05.2022

Порт Мариуполя будет принимать стройтехнику и материалы, заявил Пушилин

Порт Мариуполя планируется использовать для приема техники и строительных материалов, при помощи которых будут вестись восстановительные работы в Донецкой... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T09:17

2022-05-31T09:17

2022-05-31T09:17

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

мариуполь

россия

донецкая народная республика

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МАРИУПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Порт Мариуполя планируется использовать для приема техники и строительных материалов, при помощи которых будут вестись восстановительные работы в Донецкой народной республике, заявил журналистам глава ДНР Денис Пушилин."Сейчас происходит отгрузка той продукции, которая находилась на территории порта. В дальнейшем такой хаб, а для нас именно в таком виде порт будет использоваться - для поставки строительных материалов и техники, которая в огромных количествах будет задействована, для восстановления наших городов", - сказал Пушилин.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Минобороны РФ 20 мая 2022 года сообщило о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела), перешли под контроль российских Вооруженных сил.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220529/port-1791547251.html

https://ria.ru/20220531/sudno-1791915719.html

мариуполь

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, мариуполь, россия, донецкая народная республика