https://ria.ru/20220531/makdonalds-1791959677.html
McDonald's подал заявки на регистрацию трех новых брендов в России
McDonald's подал заявки на регистрацию трех новых брендов в России - РИА Новости, 31.05.2022
McDonald's подал заявки на регистрацию трех новых брендов в России
Бывшая компания McDonald's направила заявки в Роспатент для регистрации новых брендов, сообщило агентство Москва со ссылкой на документы. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T11:23
2022-05-31T11:23
2022-05-31T14:58
россия
mcdonald's corporation
общество
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Бывшая компания McDonald's направила заявки в Роспатент для регистрации новых брендов, сообщило агентство Москва со ссылкой на документы.Как уточняет СМИ, речь идет о названиях "Точно он", "Это он" и "Компас". Причем ранее компания подала заявки на регистрацию еще четырех брендов: "Только так", "Весело и вкусно", "Тот самый" и "Свободная касса". Новые товарные знаки будут относиться к международной классификации товаров и услуг, что даст возможность производить еду, в частности сэндвичи, мороженое, картофель фри и кофе, а также игрушки, одежду, зонты и рюкзаки.Кроме того, под брендами "Компас", "Точно он" и "Это он" можно будет открывать закусочные, бары, кафе и рестораны с едой навынос.McDonald's после более чем 30 лет работы в России заявил, что принял решение уйти с рынка. Вскоре стало известно, что компания продаст российский бизнес нынешнему лицензиату Александру Говору, который будет управлять ресторанами под новым брендом.
https://radiosputnik.ria.ru/20220527/mcdonalds-1791245277.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, mcdonald's corporation, общество
11:23 31.05.2022 (обновлено: 14:58 31.05.2022)
McDonald's подал заявки на регистрацию трех новых брендов в России
McDonald's подал в Роспатент заявки на регистрацию трех новых брендов в России
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости.
Бывшая компания McDonald's направила заявки в Роспатент для регистрации новых брендов, сообщило агентство Москва
со ссылкой на документы.
Как уточняет СМИ, речь идет о названиях "Точно он", "Это он" и "Компас". Причем ранее компания подала заявки на регистрацию еще четырех брендов: "Только так", "Весело и вкусно", "Тот самый" и "Свободная касса". Новые товарные знаки будут относиться к международной классификации товаров и услуг, что даст возможность производить еду, в частности сэндвичи, мороженое, картофель фри и кофе, а также игрушки, одежду, зонты и рюкзаки.
Кроме того, под брендами "Компас", "Точно он" и "Это он" можно будет открывать закусочные, бары, кафе и рестораны с едой навынос.
McDonald's
после более чем 30 лет работы в России
заявил, что принял решение уйти с рынка. Вскоре стало известно, что компания продаст российский бизнес нынешнему лицензиату Александру Говору, который будет управлять ресторанами под новым брендом.