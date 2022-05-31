Лавров: Запад использует Украину для мобилизации всех остальных стран
Лавров заявил, что Запад использует Украину для мобилизации всех остальных стран
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
ЭР-РИЯД, 31 мая - РИА Новости. Западные страны пытаются мобилизовать под свои знамена все остальные страны, используя в качестве предлога ситуацию на Украине и вокруг нее, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
“Конечно, процессы эти (в мире- ред.) носят переломный характер. Идет становление многополярного мира и этим процессам пытаются помешать наши западные коллеги, которые хотят сохранить и распространить свое доминирование на все регионы. Пытаются мобилизовать под свои знамена все остальные страны, используя в качестве предлога ситуацию на Украине и вокруг нее”, - сказал министр в ходе встречи с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейном Ибрахимом Тахой.
“Мы оценили взвешенную, объективную позицию, которую заняла Организация исламского сотрудничества, как и Лига арабских государств, и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива в отношении происходящего. Надеюсь, что и наши западные партнеры на каком-то этапе осознают необходимость рассмотрения мировых проблем, согласование путей их дальнейшего развития международного сообщества не на основе диктата, а на основе принципов Устава ООН, прежде всего принципа, предполагающего уважение суверенного равенства государств”, - подчеркнул министр.
“Мы к такому диалогу готовы, но исключительно на равноправной взаимоуважительной основе”, - добавил он.
Лавров начал в понедельник рабочий визит по странам Персидского залива. Вначале он отправился в Бахрейн, во вторник министр прибыл в Эр-Рияд.