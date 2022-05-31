https://ria.ru/20220531/lavrov-1792174803.html

Лавров: Запад использует Украину для мобилизации всех остальных стран

Лавров: Запад использует Украину для мобилизации всех остальных стран - РИА Новости, 31.05.2022

Лавров: Запад использует Украину для мобилизации всех остальных стран

Западные страны пытаются мобилизовать под свои знамена все остальные страны, используя в качестве предлога ситуацию на Украине и вокруг нее, заявил глава МИД РФ РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T19:19

2022-05-31T19:19

2022-05-31T19:19

в мире

украина

европа

нато

организация исламского сотрудничества

лига арабских государств

персидский залив

сергей лавров

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ЭР-РИЯД, 31 мая - РИА Новости. Западные страны пытаются мобилизовать под свои знамена все остальные страны, используя в качестве предлога ситуацию на Украине и вокруг нее, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Эта ситуация отражает глубинные проблемы, которые копились долгие годы в Европе, прежде всего в связи с отказом стран НАТО выполнять дававшееся Советскому Союзу обещание не расширяться альянс на восток, отметил Лавров.“Мы оценили взвешенную, объективную позицию, которую заняла Организация исламского сотрудничества, как и Лига арабских государств, и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива в отношении происходящего. Надеюсь, что и наши западные партнеры на каком-то этапе осознают необходимость рассмотрения мировых проблем, согласование путей их дальнейшего развития международного сообщества не на основе диктата, а на основе принципов Устава ООН, прежде всего принципа, предполагающего уважение суверенного равенства государств”, - подчеркнул министр.“Мы к такому диалогу готовы, но исключительно на равноправной взаимоуважительной основе”, - добавил он.Лавров начал в понедельник рабочий визит по странам Персидского залива. Вначале он отправился в Бахрейн, во вторник министр прибыл в Эр-Рияд.

https://ria.ru/20220531/prodovolstvie-1791999994.html

украина

европа

персидский залив

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в мире, украина, европа, нато, организация исламского сотрудничества, лига арабских государств, персидский залив, сергей лавров