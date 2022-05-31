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Курс доллара по итогам вторника упал до 61,5 рубля - РИА Новости, 31.05.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220531/kurs-1792170730.html
Курс доллара по итогам вторника упал до 61,5 рубля
Курс доллара по итогам вторника упал до 61,5 рубля - РИА Новости, 31.05.2022
Курс доллара по итогам вторника упал до 61,5 рубля
Рубль вырос во вторник второй день подряд: доллар подешевел до 61,5 рубля, евро - до 62,32 рубля на фоне возросших торгов европейской валютой, следует из данных РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T19:10
2022-05-31T19:36
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
курс доллара
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Рубль вырос во вторник второй день подряд: доллар подешевел до 61,5 рубля, евро - до 62,32 рубля на фоне возросших торгов европейской валютой, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию торгов) опустился на 75 копеек - до 61,5 рубля, евро - на 1,98 рубля, до 62,32 рубля.Объем валютных торгов расчетами "завтра" составил 2,08 миллиарда долларов и 2,46 миллиарда евро соответственно. Превышение объема по евро над долларами наблюдается редко.
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экономика, московская биржа, курс доллара
19:10 31.05.2022 (обновлено: 19:36 31.05.2022)
 
Курс доллара по итогам вторника упал до 61,5 рубля

Курс доллара по итогам вторника упал до 61,5 рубля, евро — до 62,32 рубля

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнаки доллара на табло курса валют
Знаки доллара на табло курса валют - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Знаки доллара на табло курса валют. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Рубль вырос во вторник второй день подряд: доллар подешевел до 61,5 рубля, евро - до 62,32 рубля на фоне возросших торгов европейской валютой, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию торгов) опустился на 75 копеек - до 61,5 рубля, евро - на 1,98 рубля, до 62,32 рубля.
Объем валютных торгов расчетами "завтра" составил 2,08 миллиарда долларов и 2,46 миллиарда евро соответственно. Превышение объема по евро над долларами наблюдается редко.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржаКурс доллара
 
 
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