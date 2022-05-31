https://ria.ru/20220531/kuchma-1792014645.html

Кучму могут лишить звания почетного гражданина Севастополя

Кучму могут лишить звания почетного гражданина Севастополя - РИА Новости, 31.05.2022

Кучму могут лишить звания почетного гражданина Севастополя

Экс-президента Украины Леонида Кучму могут лишить звания почетного гражданина Севастополя в течение месяца на предстоящей сессии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T13:30

2022-05-31T13:30

2022-05-31T13:30

леонид кучма

севастополь

украина

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СЕВАСТОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Экс-президента Украины Леонида Кучму могут лишить звания почетного гражданина Севастополя в течение месяца на предстоящей сессии, сообщили РИА Новости в парламенте города.Законодательное собрание Севастополя во вторник приняло поправки в закон "О почетном гражданине города Севастополя", позволив депутатам парламента своим решением лишать почетного звания. Ранее это можно было сделать только по результатам городского референдума."Могу заявить, что в планах ряда депутатов внести в случае принятия этого закона и вступления его в силу постановления о почетного лишении звания "Почетный гражданин города Севастополя" второго президента Украины Леонида Кучму", - сказал спикер заксобрания Владимир Немцев, выступая в парламенте перед принятием новой редакции закона.Ранее инициатором лишения экс-президента Украины Леонида Кучмы выступили несколько депутатов, в том числе от КПРФ Василий Пархоменко."Это внесение поправки в закон, которое даст нам возможность без длительных процедур самим депутатам принять решение о лишении званий. Это аналогичная поправка той, которую приняли в Крыму. Такого права у нас не было, теперь мы себя им наделяем, но в особых случаях, это оговаривается. Вопрос (о Кучме) будем рассматривать на следующей сессии", - прокомментировал РИА Новости решение парламента Пархоменко.Само постановление о лишении Кучмы звания "Почетного гражданина Севастополя" будет рассмотрено уже на следующей сессии, так как новая редакция закона должна вступить в силу, сказал депутат. Новая сессия должна состояться в течение ближайшего месяца, дата пока не определена.

https://ria.ru/20220530/zaderzhanie-1791845390.html

https://ria.ru/20220428/kuchma-1785939580.html

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леонид кучма, севастополь, украина, россия