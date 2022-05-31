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В России за сутки госпитализировали более 2,5 тысячи человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали более 2,5 тысячи человек с COVID-19 - РИА Новости, 31.05.2022
В России за сутки госпитализировали более 2,5 тысячи человек с COVID-19
Более 2,5 тысячи пациентов с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, это на 184,6% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T11:17
2022-05-31T11:17
2022-05-31T11:17
распространение коронавируса
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Более 2,5 тысячи пациентов с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, это на 184,6% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 31 мая 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2 536 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 184,6%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 72 регионах, снижение - в 8, ситуация не изменилась в пяти субъектах Федерации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки госпитализировали более 2,5 тысячи человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 2536 человек с COVID-19