https://ria.ru/20220531/koronavirus-1791956809.html

В России за сутки госпитализировали более 2,5 тысячи человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали более 2,5 тысячи человек с COVID-19 - РИА Новости, 31.05.2022

В России за сутки госпитализировали более 2,5 тысячи человек с COVID-19

Более 2,5 тысячи пациентов с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, это на 184,6% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T11:17

2022-05-31T11:17

2022-05-31T11:17

распространение коронавируса

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Более 2,5 тысячи пациентов с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, это на 184,6% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 31 мая 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2 536 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 184,6%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 72 регионах, снижение - в 8, ситуация не изменилась в пяти субъектах Федерации.

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии