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Продукты и промтовары, поставляемые в Херсон, на 99 процентов из России - РИА Новости, 31.05.2022
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Продукты и промтовары, поставляемые в Херсон, на 99 процентов из России
Продукты и промтовары, поставляемые в Херсон, на 99 процентов из России - РИА Новости, 31.05.2022
Продукты и промтовары, поставляемые в Херсон, на 99 процентов из России
Продукты и промтовары, поставляемые в Херсон, на 99% из России, заявил РИА Новости замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T13:17
2022-05-31T13:17
херсонская область
запорожская область
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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ХЕРСОН, 31 мая - РИА Новости. Продукты и промтовары, поставляемые в Херсон, на 99% из России, заявил РИА Новости замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."Скажу вам откровенно, что практически вся линейка продукции промышленной и продуктовой сегодня поставляется на 99% из Российской Федерации", - сказал он.По словам Стремоусова, "соответственно, торгуя качественными продуктами, которые сделаны по ГОСТам, люди могут и в состоянии сегодня покупать за рубли, в том числе".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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херсонская область , запорожская область, украина, россия, ситуация в днр и лнр
13:17 31.05.2022
 
Продукты и промтовары, поставляемые в Херсон, на 99 процентов из России

Власти Херсона: продукты и промтовары, поставляемые в регион, на 99 процентов из России

CC BY-SA 3.0 / Sven Teschke / Памятник В.И. Ленину в Херсоне
Памятник В.И. Ленину в Херсоне - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
CC BY-SA 3.0 / Sven Teschke /
Памятник В.И. Ленину в Херсоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 31 мая - РИА Новости. Продукты и промтовары, поставляемые в Херсон, на 99% из России, заявил РИА Новости замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
"Скажу вам откровенно, что практически вся линейка продукции промышленной и продуктовой сегодня поставляется на 99% из Российской Федерации", - сказал он.
По словам Стремоусова, "соответственно, торгуя качественными продуктами, которые сделаны по ГОСТам, люди могут и в состоянии сегодня покупать за рубли, в том числе".
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Памятник А.В.Суворову в Херсоне - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
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Херсонская областьЗапорожская областьУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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