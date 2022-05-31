https://ria.ru/20220531/kherson-1792007370.html

Продукты и промтовары, поставляемые в Херсон, на 99 процентов из России

Продукты и промтовары, поставляемые в Херсон, на 99 процентов из России - РИА Новости, 31.05.2022

Продукты и промтовары, поставляемые в Херсон, на 99 процентов из России

Продукты и промтовары, поставляемые в Херсон, на 99% из России, заявил РИА Новости замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T13:17

2022-05-31T13:17

2022-05-31T13:17

херсонская область

запорожская область

украина

россия

ситуация в днр и лнр

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ХЕРСОН, 31 мая - РИА Новости. Продукты и промтовары, поставляемые в Херсон, на 99% из России, заявил РИА Новости замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."Скажу вам откровенно, что практически вся линейка продукции промышленной и продуктовой сегодня поставляется на 99% из Российской Федерации", - сказал он.По словам Стремоусова, "соответственно, торгуя качественными продуктами, которые сделаны по ГОСТам, люди могут и в состоянии сегодня покупать за рубли, в том числе".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

https://ria.ru/20220531/kherson-1791996676.html

херсонская область

запорожская область

украина

россия

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