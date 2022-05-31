Рейтинг@Mail.ru
Российские военные доставили помощь экипажу турецкого судна в порту Херсона - РИА Новости, 31.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220531/kherson-1791930539.html
Российские военные доставили помощь экипажу турецкого судна в порту Херсона
Российские военные доставили помощь экипажу турецкого судна в порту Херсона - РИА Новости, 31.05.2022
Российские военные доставили помощь экипажу турецкого судна в порту Херсона
Российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь экипажу турецкого судна в Херсоне, которое заблокировано там с начала военной операции из-за украинских... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T09:42
2022-05-31T10:37
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
россия
херсон
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1791943356_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9dacf3b5898a81acc93c0ee3c4928e19.jpg
МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь экипажу турецкого судна в Херсоне, которое заблокировано там с начала военной операции из-за украинских мин, сообщили журналистам в Минобороны РФ."Военнослужащие военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации доставили гуманитарную помощь экипажу турецкого судна "Ferhanaz", которое находится в порту Херсона. Судно зашло в украинский порт перед началом специальной военной операции и осталось заблокировано в нем из-за выставленных мин ВСУ", - сказали в ведомстве.В Минобороны уточнили, что сотрудники морского порта выехали на территорию, подконтрольную войскам Украины, а суда вместе с их экипажами остались брошенными в зарубежном порту. Ряд кораблей стоят в фарватере Днепра из-за того, что порт заполнен. Частично экипажи судов были эвакуированы российскими военнослужащими в Крым, откуда отправились в свои страны, но ряд членов экипажей остались на своих судах, надеясь вернуться домой вместе с ними.Как уточняют в Минобороны на борту судна "Ferhanaz" сейчас находится восемь граждан Турции, остальные члены экипажа были эвакуированы на родину безопасными маршрутами. Сотрудники военной полиции РФ привезли им более десяти тонн гуманитарной помощи. Это бутилированная вода, мука и крупы, консервированная рыба и мясо, а также многое другое было безвозмездно передано капитану судна."Он (проход) сейчас закрыт украинским правительством. И как вы знаете, в каналах плавает очень много мин. Соответственно эти каналы заблокированы этими минами. Поэтому мы не можем выйти из этого порта и тут мы находимся в течении трех месяцев", - рассказал капитан судна.Он добавил, что мины поставлены Украиной от района Николаева и до Одессы. "Россия дала нам разрешение на то, чтобы покинуть порт, но так как там очень много мин, мы не знаем какой там безопасный путь. Было бы хорошо, если бы нам предоставили какое-нибудь сопровождение. Чтобы они (украинская сторона) показали нам, где мы можем безопасно пройти. Поэтому корабли не выходят из порта из-за мин", - добавил капитан судна.Он добавил, что военные РФ уже неоднократно помогали экипажу судна, доставляя продовольствие и медпомощь. "Помощь оказывают всем кораблям! Время от времени, российский представитель приходит на корабли и спрашивает у капитанов: "Нуждаетесь ли вы в чем-то? Лекарства, продовольствие или что-то еще?". Поговорив с нами, он делал для себя пометки. И когда они соберут все нам необходимое, они приносят это нам, как, например, сегодня", - также рассказал капитан турецкого судна.
https://ria.ru/20220524/minirovanie-1790506652.html
https://ria.ru/20220524/port-1790297680.html
херсонская область
россия
херсон
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Доставка гуманитарной помощи экипажу турецкого судна в Херсоне
Российские военные доставили гуманитарную помощь экипажу турецкого судна Ferhanaz, около 3 месяцев заблокированному в порту Херсона из-за выставленных украинскими военными мин, сообщает Минобороны
2022-05-31T09:42
true
PT1M17S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1791943356_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2009091017bb4f75c510a500d1000ef7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, херсонская область , россия, херсон, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
09:42 31.05.2022 (обновлено: 10:37 31.05.2022)
 
Российские военные доставили помощь экипажу турецкого судна в порту Херсона

Российские военные доставили помощь турецкому экипажу, находящемуся в порту Херсона

Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь экипажу турецкого судна в Херсоне, которое заблокировано там с начала военной операции из-за украинских мин, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Военнослужащие военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации доставили гуманитарную помощь экипажу турецкого судна "Ferhanaz", которое находится в порту Херсона. Судно зашло в украинский порт перед началом специальной военной операции и осталось заблокировано в нем из-за выставленных мин ВСУ", - сказали в ведомстве.
Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 21:56Специальная военная операция на Украине
СК даст оценку действиям украинцев, заминировавших выход из порта Херсона
В Минобороны уточнили, что сотрудники морского порта выехали на территорию, подконтрольную войскам Украины, а суда вместе с их экипажами остались брошенными в зарубежном порту. Ряд кораблей стоят в фарватере Днепра из-за того, что порт заполнен. Частично экипажи судов были эвакуированы российскими военнослужащими в Крым, откуда отправились в свои страны, но ряд членов экипажей остались на своих судах, надеясь вернуться домой вместе с ними.
"Мы оказываем гуманитарную помощь уже не первый раз. Мы готовы всем оказывать гуманитарную помощь. Каждый, кто нуждается, регулярно получает помощь. Мы добрый народ, мы помогаем всем, мы русские", - отметил один из военнослужащих ВС РФ в видео доставки гумпомощи экипажу турецкого судна.
Как уточняют в Минобороны на борту судна "Ferhanaz" сейчас находится восемь граждан Турции, остальные члены экипажа были эвакуированы на родину безопасными маршрутами. Сотрудники военной полиции РФ привезли им более десяти тонн гуманитарной помощи. Это бутилированная вода, мука и крупы, консервированная рыба и мясо, а также многое другое было безвозмездно передано капитану судна.
"Он (проход) сейчас закрыт украинским правительством. И как вы знаете, в каналах плавает очень много мин. Соответственно эти каналы заблокированы этими минами. Поэтому мы не можем выйти из этого порта и тут мы находимся в течении трех месяцев", - рассказал капитан судна.
Он добавил, что мины поставлены Украиной от района Николаева и до Одессы. "Россия дала нам разрешение на то, чтобы покинуть порт, но так как там очень много мин, мы не знаем какой там безопасный путь. Было бы хорошо, если бы нам предоставили какое-нибудь сопровождение. Чтобы они (украинская сторона) показали нам, где мы можем безопасно пройти. Поэтому корабли не выходят из порта из-за мин", - добавил капитан судна.
Он добавил, что военные РФ уже неоднократно помогали экипажу судна, доставляя продовольствие и медпомощь. "Помощь оказывают всем кораблям! Время от времени, российский представитель приходит на корабли и спрашивает у капитанов: "Нуждаетесь ли вы в чем-то? Лекарства, продовольствие или что-то еще?". Поговорив с нами, он делал для себя пометки. И когда они соберут все нам необходимое, они приносят это нам, как, например, сегодня", - также рассказал капитан турецкого судна.
Херсонский морской порт - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 07:06Специальная военная операция на Украине
Украинские националисты заминировали единственный выход из порта Херсона
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьРоссияХерсонУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала