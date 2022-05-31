https://ria.ru/20220531/kherson-1791930539.html

Российские военные доставили помощь экипажу турецкого судна в порту Херсона

Российские военные доставили помощь экипажу турецкого судна в порту Херсона - РИА Новости, 31.05.2022

Российские военные доставили помощь экипажу турецкого судна в порту Херсона

Российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь экипажу турецкого судна в Херсоне, которое заблокировано там с начала военной операции из-за украинских... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T09:42

2022-05-31T09:42

2022-05-31T10:37

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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь экипажу турецкого судна в Херсоне, которое заблокировано там с начала военной операции из-за украинских мин, сообщили журналистам в Минобороны РФ."Военнослужащие военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации доставили гуманитарную помощь экипажу турецкого судна "Ferhanaz", которое находится в порту Херсона. Судно зашло в украинский порт перед началом специальной военной операции и осталось заблокировано в нем из-за выставленных мин ВСУ", - сказали в ведомстве.В Минобороны уточнили, что сотрудники морского порта выехали на территорию, подконтрольную войскам Украины, а суда вместе с их экипажами остались брошенными в зарубежном порту. Ряд кораблей стоят в фарватере Днепра из-за того, что порт заполнен. Частично экипажи судов были эвакуированы российскими военнослужащими в Крым, откуда отправились в свои страны, но ряд членов экипажей остались на своих судах, надеясь вернуться домой вместе с ними.Как уточняют в Минобороны на борту судна "Ferhanaz" сейчас находится восемь граждан Турции, остальные члены экипажа были эвакуированы на родину безопасными маршрутами. Сотрудники военной полиции РФ привезли им более десяти тонн гуманитарной помощи. Это бутилированная вода, мука и крупы, консервированная рыба и мясо, а также многое другое было безвозмездно передано капитану судна."Он (проход) сейчас закрыт украинским правительством. И как вы знаете, в каналах плавает очень много мин. Соответственно эти каналы заблокированы этими минами. Поэтому мы не можем выйти из этого порта и тут мы находимся в течении трех месяцев", - рассказал капитан судна.Он добавил, что мины поставлены Украиной от района Николаева и до Одессы. "Россия дала нам разрешение на то, чтобы покинуть порт, но так как там очень много мин, мы не знаем какой там безопасный путь. Было бы хорошо, если бы нам предоставили какое-нибудь сопровождение. Чтобы они (украинская сторона) показали нам, где мы можем безопасно пройти. Поэтому корабли не выходят из порта из-за мин", - добавил капитан судна.Он добавил, что военные РФ уже неоднократно помогали экипажу судна, доставляя продовольствие и медпомощь. "Помощь оказывают всем кораблям! Время от времени, российский представитель приходит на корабли и спрашивает у капитанов: "Нуждаетесь ли вы в чем-то? Лекарства, продовольствие или что-то еще?". Поговорив с нами, он делал для себя пометки. И когда они соберут все нам необходимое, они приносят это нам, как, например, сегодня", - также рассказал капитан турецкого судна.

https://ria.ru/20220524/minirovanie-1790506652.html

https://ria.ru/20220524/port-1790297680.html

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Доставка гуманитарной помощи экипажу турецкого судна в Херсоне Российские военные доставили гуманитарную помощь экипажу турецкого судна Ferhanaz, около 3 месяцев заблокированному в порту Херсона из-за выставленных украинскими военными мин, сообщает Минобороны 2022-05-31T09:42 true PT1M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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