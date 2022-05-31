https://ria.ru/20220531/izbienie-1792059778.html

Мать в Красноярском крае била ребенка-инвалида и отправляла видео его отцу

Мать в Красноярском крае била ребенка-инвалида и отправляла видео его отцу - РИА Новости, 31.05.2022

Мать в Красноярском крае била ребенка-инвалида и отправляла видео его отцу

В Красноярском крае возбуждено дело о жестоком обращении матери с 1,5-годовалым ребенком-инвалидом, побои которого она снимала на видео и отправляла его отцу,... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T15:32

2022-05-31T15:32

2022-05-31T15:32

происшествия

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 31 мая - РИА Новости. В Красноярском крае возбуждено дело о жестоком обращении матери с 1,5-годовалым ребенком-инвалидом, побои которого она снимала на видео и отправляла его отцу, сообщила прокуратура региона.В ведомстве пояснили, что в ходе мониторинга в одной из социальных сетей были найдены две видеозаписи, на которых мать неоднократно наносит удары по телу ребенка и нецензурно выражается. На одном из них она бьет лежащего ребенка, на втором – бьет, когда он стоит около тарелки."В Красноярском крае по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о жестоком обращении матери с полуторагодовалым ребенком… Прокуратура установила местонахождение молодой женщины, которая проживает со своими двумя малолетними детьми. Она подтвердила, что причиняла побои полуторагодовалому ребенку-инвалиду, имеющему сердечное заболевание, записывала видео побоев на телефон и передавала запись отцу ребенка, с которым у нее сложились неприязненные отношения после развода", - говорится в сообщении.В ведомстве пояснили, что в данный момент дети изъяты у матери и помещены в учреждение здравоохранения для прохождения обследования. Рассматривается вопрос о лишении ее родительских прав.

https://ria.ru/20211015/depressiya-1754594864.html

красноярский край

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, красноярский край