Рейтинг@Mail.ru
Мать в Красноярском крае била ребенка-инвалида и отправляла видео его отцу - РИА Новости, 31.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220531/izbienie-1792059778.html
Мать в Красноярском крае била ребенка-инвалида и отправляла видео его отцу
Мать в Красноярском крае била ребенка-инвалида и отправляла видео его отцу - РИА Новости, 31.05.2022
Мать в Красноярском крае била ребенка-инвалида и отправляла видео его отцу
В Красноярском крае возбуждено дело о жестоком обращении матери с 1,5-годовалым ребенком-инвалидом, побои которого она снимала на видео и отправляла его отцу,... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T15:32
2022-05-31T15:32
происшествия
красноярский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49713/65/497136578_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_caddff4ad460b3631fb61b0fe411aab2.jpg
КРАСНОЯРСК, 31 мая - РИА Новости. В Красноярском крае возбуждено дело о жестоком обращении матери с 1,5-годовалым ребенком-инвалидом, побои которого она снимала на видео и отправляла его отцу, сообщила прокуратура региона.В ведомстве пояснили, что в ходе мониторинга в одной из социальных сетей были найдены две видеозаписи, на которых мать неоднократно наносит удары по телу ребенка и нецензурно выражается. На одном из них она бьет лежащего ребенка, на втором – бьет, когда он стоит около тарелки."В Красноярском крае по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о жестоком обращении матери с полуторагодовалым ребенком… Прокуратура установила местонахождение молодой женщины, которая проживает со своими двумя малолетними детьми. Она подтвердила, что причиняла побои полуторагодовалому ребенку-инвалиду, имеющему сердечное заболевание, записывала видео побоев на телефон и передавала запись отцу ребенка, с которым у нее сложились неприязненные отношения после развода", - говорится в сообщении.В ведомстве пояснили, что в данный момент дети изъяты у матери и помещены в учреждение здравоохранения для прохождения обследования. Рассматривается вопрос о лишении ее родительских прав.
https://ria.ru/20211015/depressiya-1754594864.html
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49713/65/497136578_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_941e522a729a99010276a96361e113ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярский край
15:32 31.05.2022
 
Мать в Красноярском крае била ребенка-инвалида и отправляла видео его отцу

Жительница Красноярского края избивала ребенка-инвалида и отправляла видео его отцу

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Автомобиль прокуратуры России. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 31 мая - РИА Новости. В Красноярском крае возбуждено дело о жестоком обращении матери с 1,5-годовалым ребенком-инвалидом, побои которого она снимала на видео и отправляла его отцу, сообщила прокуратура региона.
В ведомстве пояснили, что в ходе мониторинга в одной из социальных сетей были найдены две видеозаписи, на которых мать неоднократно наносит удары по телу ребенка и нецензурно выражается. На одном из них она бьет лежащего ребенка, на втором – бьет, когда он стоит около тарелки.
Красноярском крае по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о жестоком обращении матери с полуторагодовалым ребенком… Прокуратура установила местонахождение молодой женщины, которая проживает со своими двумя малолетними детьми. Она подтвердила, что причиняла побои полуторагодовалому ребенку-инвалиду, имеющему сердечное заболевание, записывала видео побоев на телефон и передавала запись отцу ребенка, с которым у нее сложились неприязненные отношения после развода", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что в данный момент дети изъяты у матери и помещены в учреждение здравоохранения для прохождения обследования. Рассматривается вопрос о лишении ее родительских прав.
Мать с ребенком возле окна - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября 2021, 08:00
"Я ее ненавидела": что толкает женщин на убийство своих детей
 
ПроисшествияКрасноярский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала