https://ria.ru/20220531/istoriya-1792023896.html

Сенатор предложил разработать единый учебник истории

Сенатор предложил разработать единый учебник истории - РИА Новости, 31.05.2022

Сенатор предложил разработать единый учебник истории

В школе нужен единый учебник истории, дисциплина должна быть обязательной при сдаче выпускных экзаменов, считает первый замглавы международного комитета Совфеда РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T13:50

2022-05-31T13:50

2022-05-31T13:50

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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. В школе нужен единый учебник истории, дисциплина должна быть обязательной при сдаче выпускных экзаменов, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров."В СССР в школах и вузах изучали историю по единым учебникам, в которых трактовка исторических событий была единой или практически единой. Нам неплохо преподавали историю Древнего мира, Древней Руси, Русского Царства, Российской империи, Советского Союза", - написал сенатор в своем Telegram-канале.По его словам, после распада СССР у нас в стране появились десятки учебников истории для школьников. "Причём исторические события трактовались в них по-разному. Очень часто с диаметрально противоположных точек зрения", - написал Джабаров.Политик добавил, что математику и физику мы все справедливо считаем точными науками, где основные законы и теоремы излагаются в едином ключе. "Я бы отнёс к точным наукам и историю. Поэтому в школах нужен единый учебник истории. Изучать историю просто необходимо, она должна быть обязательным предметом при ЕГЭ, а в случае отмены ЕГЭ, обязательной дисциплиной при сдаче выпускных экзаменов в школе и вступительных в вузы", - отметил парламентарий.Причём, независимо от профиля вуза, экзамен по истории должен учитываться при подсчете баллов по всем вступительным экзаменам, полагает Джабаров."Предвижу вопрос скептиков, а будет ли история, как учебная дисциплина, представлять интерес для школьников? Не уверен. Но разве математику, физику, химию и другие дисциплины школьники изучают исключительно по желанию? Нет. Но родители и учителя настойчиво предлагают (что греха таить, иногда и заставляют) осваивать нужные предметы", - подчеркнул замглавы комитета.Азы правдивой истории должна дать школа и, вступая во взрослую жизнь, ребёнок должен уметь ориентироваться в происходящих событиях, опираясь на базовые знания истории, считает сенатор. "Срочно нужен новый единый учебник истории", - заключил он.

https://ria.ru/20220519/istoriya-1789519456.html

https://na.ria.ru/20220531/obrazovanie-1791928174.html

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общество, российская империя, ссср, россия