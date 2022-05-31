https://ria.ru/20220531/inflyatsiya-1791950283.html

В Австрии инфляция по итогам мая может стать максимальной почти за 47 лет

В Австрии инфляция по итогам мая может стать максимальной почти за 47 лет - РИА Новости, 31.05.2022

В Австрии инфляция по итогам мая может стать максимальной почти за 47 лет

Годовая инфляция в Австрии по итогам мая может стать максимальной с сентября 1975 года, свидетельствуют предварительные данные федерального статистического... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T10:58

2022-05-31T10:58

2022-05-31T10:58

в мире

австрия

экономика

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ВЕНА, 31 мая - РИА Новости. Годовая инфляция в Австрии по итогам мая может стать максимальной с сентября 1975 года, свидетельствуют предварительные данные федерального статистического управления Statistik Austria.По предварительным данным управления, уровень инфляции составил 8%. А по сравнению с предыдущим месяцем ожидается рост цен на 1,1%."Согласно первоначальной оценке, потребительские цены в мае 2022 года выросли на 8,0% в годовом исчислении. Рост цен на энергию и топливо продолжает определять инфляцию. В последний раз более высокий уровень инфляции в Австрии мы видели в сентябре 1975 года", — заявил генеральный директор Statistik Austria Тобиас Томас.Годовая инфляция в Австрии по итогам апреля стала максимальной с октября 1981 года, достигнув уровня в 7,2%.

https://ria.ru/20220531/neft-1791930736.html

австрия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, австрия, экономика