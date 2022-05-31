Россия доставила на Украину около 25 тысяч тонн гумпомощи
Минобороны: Россия доставила на Украину около 25 тысяч тонн гуманитарной помощи
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкОтправка вагона с гуманитарной помощью жителям ЛНР и ДНР
Отправка вагона с гуманитарной помощью жителям ЛНР и ДНР. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Россия доставила на Украину почти 25 тысяч тонн гуманитарной помощи, проведены более тысячи гуманитарных акций, заявил на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Начиная со 2 марта 2022 года Российской Федерацией на Украину уже доставлено 24 652,1 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведена 1 081 гуманитарная акция", - сказал Мизинцев.
По его словам, за истекшие сутки прошли три акции в ДНР и Харьковской области, мирному населению передано 309,8 тонны гуманитарной помощи.
"Тридцать первого мая 2022 года проводятся пять гуманитарных акций в Донецкой народной республике, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 391,9 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания", - добавил Мизинцев.
Он уточнил, что на пунктах сбора подготовлено свыше 28 тысяч тонн предметов первой необходимости, жизненно важных медикаментов и продуктовых наборов, включая детское питание.