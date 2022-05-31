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Россия доставила на Украину около 25 тысяч тонн гумпомощи - РИА Новости, 31.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220531/gumpomosch-1792212858.html
Россия доставила на Украину около 25 тысяч тонн гумпомощи
Россия доставила на Украину около 25 тысяч тонн гумпомощи - РИА Новости, 31.05.2022
Россия доставила на Украину около 25 тысяч тонн гумпомощи
Россия доставила на Украину почти 25 тысяч тонн гуманитарной помощи, проведены более тысячи гуманитарных акций, заявил на брифинге руководитель... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T21:37
2022-05-31T21:37
специальная военная операция на украине
украина
харьковская область
донецкая народная республика
херсонская область
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Россия доставила на Украину почти 25 тысяч тонн гуманитарной помощи, проведены более тысячи гуманитарных акций, заявил на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, за истекшие сутки прошли три акции в ДНР и Харьковской области, мирному населению передано 309,8 тонны гуманитарной помощи."Тридцать первого мая 2022 года проводятся пять гуманитарных акций в Донецкой народной республике, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 391,9 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания", - добавил Мизинцев.Он уточнил, что на пунктах сбора подготовлено свыше 28 тысяч тонн предметов первой необходимости, жизненно важных медикаментов и продуктовых наборов, включая детское питание.
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украина, харьковская область, донецкая народная республика, херсонская область
21:37 31.05.2022
 
Россия доставила на Украину около 25 тысяч тонн гумпомощи

Минобороны: Россия доставила на Украину около 25 тысяч тонн гуманитарной помощи

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкОтправка вагона с гуманитарной помощью жителям ЛНР и ДНР
Отправка вагона с гуманитарной помощью жителям ЛНР и ДНР - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Отправка вагона с гуманитарной помощью жителям ЛНР и ДНР. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Россия доставила на Украину почти 25 тысяч тонн гуманитарной помощи, проведены более тысячи гуманитарных акций, заявил на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Начиная со 2 марта 2022 года Российской Федерацией на Украину уже доставлено 24 652,1 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведена 1 081 гуманитарная акция", - сказал Мизинцев.
По его словам, за истекшие сутки прошли три акции в ДНР и Харьковской области, мирному населению передано 309,8 тонны гуманитарной помощи.
"Тридцать первого мая 2022 года проводятся пять гуманитарных акций в Донецкой народной республике, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 391,9 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания", - добавил Мизинцев.
Он уточнил, что на пунктах сбора подготовлено свыше 28 тысяч тонн предметов первой необходимости, жизненно важных медикаментов и продуктовых наборов, включая детское питание.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаХарьковская областьДонецкая Народная РеспубликаХерсонская область
 
 
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