https://ria.ru/20220531/gumpomosch-1792212858.html

Россия доставила на Украину около 25 тысяч тонн гумпомощи

Россия доставила на Украину около 25 тысяч тонн гумпомощи - РИА Новости, 31.05.2022

Россия доставила на Украину около 25 тысяч тонн гумпомощи

Россия доставила на Украину почти 25 тысяч тонн гуманитарной помощи, проведены более тысячи гуманитарных акций, заявил на брифинге руководитель... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T21:37

2022-05-31T21:37

2022-05-31T21:37

специальная военная операция на украине

украина

харьковская область

донецкая народная республика

херсонская область

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Россия доставила на Украину почти 25 тысяч тонн гуманитарной помощи, проведены более тысячи гуманитарных акций, заявил на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, за истекшие сутки прошли три акции в ДНР и Харьковской области, мирному населению передано 309,8 тонны гуманитарной помощи."Тридцать первого мая 2022 года проводятся пять гуманитарных акций в Донецкой народной республике, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 391,9 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания", - добавил Мизинцев.Он уточнил, что на пунктах сбора подготовлено свыше 28 тысяч тонн предметов первой необходимости, жизненно важных медикаментов и продуктовых наборов, включая детское питание.

https://ria.ru/20220531/bezhentsy-1792027208.html

украина

харьковская область

донецкая народная республика

херсонская область

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украина, харьковская область, донецкая народная республика, херсонская область