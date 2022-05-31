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Предприниматели-подростки получат гранты от тюменского правительства - РИА Новости, 31.05.2022
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Тюменская область
https://ria.ru/20220531/granty-1792070951.html
Предприниматели-подростки получат гранты от тюменского правительства
Предприниматели-подростки получат гранты от тюменского правительства - РИА Новости, 31.05.2022
Предприниматели-подростки получат гранты от тюменского правительства
Подростки Тюменской области, занимающиеся предпринимательством, смогут побороться за гранты в 100-500 тысяч рублей, заявки на первый конкурс начнут принимать в... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T15:58
2022-05-31T15:58
тюменская область
экономика
александр моор
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 31 мая - РИА Новости. Подростки Тюменской области, занимающиеся предпринимательством, смогут побороться за гранты в 100-500 тысяч рублей, заявки на первый конкурс начнут принимать в июле.Внедрение новой формы поддержки предпринимательства на региональном уровне губернатор Александр Моор анонсировал во время делового завтрака с начинающими бизнесменами."Уже в июле мы начнем выдавать бизнесменам от 14 до 25 лет гранты для развития своего дела: до полумиллиона рублей. Предприниматель со своей стороны должен инвестировать четверть от суммы полученного гранта", - сказал Александр Моор.Грантовый конкурс реализуется в рамках нацпроекта "МСП и поддержка предпринимательской инициативы", финансовые затраты составят около 35 миллионов рублей: 27% - из федерального бюджета, 73% - из регионального бюджета, отметили в правительстве области.В департаменте инвестиционной политики и поддержки предпринимательства региона уточнили, что подать заявки на конкурс могут проживающие в области ребята. Гранты в размере от 100 до 500 тысяч рублей они должны использовать на развитие дела, причем на условиях не менее 25-процентного софинансирования. Еще одним обязательным условием является обучение в Центре поддержки предпринимательства Тюменской области.
https://ria.ru/20220531/stroitelstvo-1791915155.html
https://ria.ru/20220526/gazifikatsiya-1790954995.html
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экономика, александр моор, тюменская область
15:58 31.05.2022
 
Предприниматели-подростки получат гранты от тюменского правительства

Предприниматели-подростки получат гранты от тюменского правительства

© РИА Новости / Александр АндреевТюмень
Тюмень - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Александр Андреев
Тюмень. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 31 мая - РИА Новости. Подростки Тюменской области, занимающиеся предпринимательством, смогут побороться за гранты в 100-500 тысяч рублей, заявки на первый конкурс начнут принимать в июле.
Внедрение новой формы поддержки предпринимательства на региональном уровне губернатор Александр Моор анонсировал во время делового завтрака с начинающими бизнесменами.
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"Уже в июле мы начнем выдавать бизнесменам от 14 до 25 лет гранты для развития своего дела: до полумиллиона рублей. Предприниматель со своей стороны должен инвестировать четверть от суммы полученного гранта", - сказал Александр Моор.
Грантовый конкурс реализуется в рамках нацпроекта "МСП и поддержка предпринимательской инициативы", финансовые затраты составят около 35 миллионов рублей: 27% - из федерального бюджета, 73% - из регионального бюджета, отметили в правительстве области.
В департаменте инвестиционной политики и поддержки предпринимательства региона уточнили, что подать заявки на конкурс могут проживающие в области ребята. Гранты в размере от 100 до 500 тысяч рублей они должны использовать на развитие дела, причем на условиях не менее 25-процентного софинансирования. Еще одним обязательным условием является обучение в Центре поддержки предпринимательства Тюменской области.
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