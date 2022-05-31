https://ria.ru/20220531/finlyandiya-1792055298.html

В Финляндии заявили о "сильном сигнале" для России

В Финляндии заявили о "сильном сигнале" для России - РИА Новости, 31.05.2022

В Финляндии заявили о "сильном сигнале" для России

Расширение участия финской армии в международных учениях станет сильным сигналом, направленным в сторону России, заявил телеканалу YLE министр обороны Финляндии РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T15:21

2022-05-31T15:21

2022-05-31T15:55

в мире

петтери орпо

йенс столтенберг

финляндия

россия

швеция

нато

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Расширение участия финской армии в международных учениях станет сильным сигналом, направленным в сторону России, заявил телеканалу YLE министр обороны Финляндии Антти Кайкконен.Как пояснил глава ведомства, в период рассмотрения заявки на вступление в НАТО страна станет чаще принимать участие в международных военных маневрах. Сейчас в порту Хельсинки находятся четыре корабля альянса, прибывшие на учения в Балтийском море.С его мнением согласился председатель комитета парламента по вопросам обороны Петтери Орпо, по словам которого, визиты военных кораблей НАТО говорят о поддержке со стороны организации."Это сильный политический сигнал другим странам, а также сообщение для России о том, что к нам относятся серьезно", — добавил депутат.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в Североатлантический альянс на фоне российской спецоперации на Украине. Генсек Йенс Столтенберг заявил, что организация будет рада видеть Скандинавские государства в своих рядах и обеспечит им возможность быстрой интеграции.В середине мая Хельсинки и Стокгольм подали заявки на присоединение к блоку, но их рассмотрение фактически заблокировала Турция. Анкара выдвинула требования, в том числе относительно запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана, которые Скандинавские страны пока не готовы выполнить.В России неоднократно подчеркивали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в организацию экзистенциальной угрозой для России.Владимир Путин в разговоре с финским коллегой Саули Ниинисте указал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220531/koshmar-1791912189.html

https://ria.ru/20220529/nato-1791603746.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, петтери орпо, йенс столтенберг, финляндия, россия, швеция, нато