https://ria.ru/20220531/elektrobusy-1792067452.html

В Москве появились улучшенные электробусы

В Москве появились улучшенные электробусы - РИА Новости, 31.05.2022

В Москве появились улучшенные электробусы

Улучшенные электробусы начали поступать в систему общественного транспорта Москвы, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T15:50

2022-05-31T15:50

2022-05-31T16:11

общество

сергей собянин

москва

камаз (завод)

максим ликсутов

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Улучшенные электробусы начали поступать в систему общественного транспорта Москвы, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы."Мы начали принимать улучшенные электробусы КАМАЗ. После доукомплектования на заводе СВАРЗ они выйдут на маршруты", - сказано в сообщении.В департаменте рассказали, что в улучшенных электробусах установлены электрический отопитель, дополнительный четвертый валидатор и адаптивное освещение."По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы отдаём приоритет экологичным видам транспорта. Сейчас на маршрутах столицы работает 1000 электробусов, каждый день они перевозят около 400 тысяч пассажиров, и мы продолжаем получать новую российскую технику. Мы постоянно на связи с производителями и делаем всё возможное, чтобы сохранить поставки этого важного для экологии Москвы городского транспорта" - отметил руководитель департамента Максим Ликсутов.

https://ria.ru/20220526/metro-1790862595.html

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общество, сергей собянин, москва, камаз (завод), максим ликсутов , городское хозяйство москвы