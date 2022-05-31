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В Москве появились улучшенные электробусы - РИА Новости, 31.05.2022
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В Москве появились улучшенные электробусы
В Москве появились улучшенные электробусы - РИА Новости, 31.05.2022
В Москве появились улучшенные электробусы
Улучшенные электробусы начали поступать в систему общественного транспорта Москвы, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T15:50
2022-05-31T16:11
общество
сергей собянин
москва
камаз (завод)
максим ликсутов
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Улучшенные электробусы начали поступать в систему общественного транспорта Москвы, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы."Мы начали принимать улучшенные электробусы КАМАЗ. После доукомплектования на заводе СВАРЗ они выйдут на маршруты", - сказано в сообщении.В департаменте рассказали, что в улучшенных электробусах установлены электрический отопитель, дополнительный четвертый валидатор и адаптивное освещение."По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы отдаём приоритет экологичным видам транспорта. Сейчас на маршрутах столицы работает 1000 электробусов, каждый день они перевозят около 400 тысяч пассажиров, и мы продолжаем получать новую российскую технику. Мы постоянно на связи с производителями и делаем всё возможное, чтобы сохранить поставки этого важного для экологии Москвы городского транспорта" - отметил руководитель департамента Максим Ликсутов.
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общество, сергей собянин, москва, камаз (завод), максим ликсутов , городское хозяйство москвы
15:50 31.05.2022 (обновлено: 16:11 31.05.2022)
 
В Москве появились улучшенные электробусы

Дептранс: улучшенные электробусы начали поступать в парк московского транспорта

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЭлектробус в Москве
Электробус в Москве - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Электробус в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Улучшенные электробусы начали поступать в систему общественного транспорта Москвы, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.
"Мы начали принимать улучшенные электробусы КАМАЗ. После доукомплектования на заводе СВАРЗ они выйдут на маршруты", - сказано в сообщении.
В департаменте рассказали, что в улучшенных электробусах установлены электрический отопитель, дополнительный четвертый валидатор и адаптивное освещение.
"По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы отдаём приоритет экологичным видам транспорта. Сейчас на маршрутах столицы работает 1000 электробусов, каждый день они перевозят около 400 тысяч пассажиров, и мы продолжаем получать новую российскую технику. Мы постоянно на связи с производителями и делаем всё возможное, чтобы сохранить поставки этого важного для экологии Москвы городского транспорта" - отметил руководитель департамента Максим Ликсутов.
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