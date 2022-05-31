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Экспозиция об истории пожарной охраны открылась в Сокольнической каланче
Экспозиция об истории пожарной охраны открылась в Сокольнической каланче - РИА Новости, 31.05.2022
Экспозиция об истории пожарной охраны открылась в Сокольнической каланче
Экспозиция об истории пожарной охраны открылась в Сокольнической каланче на востоке Москвы, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T12:34
2022-05-31T12:34
2022-05-31T12:34
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Экспозиция об истории пожарной охраны открылась в Сокольнической каланче на востоке Москвы, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы."Экспозиция об истории пожарной охраны открылась в Сокольнической каланче на востоке столицы. В уникальном музейном пространстве представлено около 300 коллекционных моделей пожарной техники, статуэтки пожарных и спасателей из разных стран, тематические шахматы с фигурами в виде пожарных. На стенах – фотофиксация работы пожарных с 1920 года по наши дни, фотографии сотрудников и ветеранов пожарной охраны Восточного административного округа города Москвы", - говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что в музейной комнате можно рассмотреть подлинные пожарные стволы XIX века, сборники руководящих материалов по пожарной профилактике и тушению пожаров с 1934 года, наградные знаки сотрудников пожарной охраны со времен царской России, журнал "Пожарное дело" с 1900 года, пожарные каски с XVIII века, юбилейные монеты разных стран с изображением пожарной техники, пожарных и спасателей.Они напомнили, что история небольшого музея началась в 1994 году. В честь присвоения первого офицерского звания родители подарили пожарному Сергею Савинкову коллекционную модель пожарной машины. За прошедшие годы коллекция пополнилась другими уникальными предметами. И специалисты пожарно-спасательной части №12 решили открыть музей, чтобы удивительные экспонаты могли увидеть все желающие.Сообщается, что музей будет работать по будням. Посетить его можно вместе с экскурсией по Сокольнической каланче.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Экспозиция об истории пожарной охраны открылась в Сокольнической каланче на востоке Москвы, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.
"Экспозиция об истории пожарной охраны открылась в Сокольнической каланче на востоке столицы. В уникальном музейном пространстве представлено около 300 коллекционных моделей пожарной техники, статуэтки пожарных и спасателей из разных стран, тематические шахматы с фигурами в виде пожарных. На стенах – фотофиксация работы пожарных с 1920 года по наши дни, фотографии сотрудников и ветеранов пожарной охраны Восточного административного округа
города Москвы", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в музейной комнате можно рассмотреть подлинные пожарные стволы XIX века, сборники руководящих материалов по пожарной профилактике и тушению пожаров с 1934 года, наградные знаки сотрудников пожарной охраны со времен царской России, журнал "Пожарное дело" с 1900 года, пожарные каски с XVIII века, юбилейные монеты разных стран с изображением пожарной техники, пожарных и спасателей.
Они напомнили, что история небольшого музея началась в 1994 году. В честь присвоения первого офицерского звания родители подарили пожарному Сергею Савинкову коллекционную модель пожарной машины. За прошедшие годы коллекция пополнилась другими уникальными предметами. И специалисты пожарно-спасательной части №12 решили открыть музей, чтобы удивительные экспонаты могли увидеть все желающие.
Сообщается, что музей будет работать по будням. Посетить его можно вместе с экскурсией по Сокольнической каланче.