https://ria.ru/20220531/ekspozitsiya-1791986002.html

Экспозиция об истории пожарной охраны открылась в Сокольнической каланче

Экспозиция об истории пожарной охраны открылась в Сокольнической каланче - РИА Новости, 31.05.2022

Экспозиция об истории пожарной охраны открылась в Сокольнической каланче

Экспозиция об истории пожарной охраны открылась в Сокольнической каланче на востоке Москвы, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T12:34

2022-05-31T12:34

2022-05-31T12:34

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Экспозиция об истории пожарной охраны открылась в Сокольнической каланче на востоке Москвы, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы."Экспозиция об истории пожарной охраны открылась в Сокольнической каланче на востоке столицы. В уникальном музейном пространстве представлено около 300 коллекционных моделей пожарной техники, статуэтки пожарных и спасателей из разных стран, тематические шахматы с фигурами в виде пожарных. На стенах – фотофиксация работы пожарных с 1920 года по наши дни, фотографии сотрудников и ветеранов пожарной охраны Восточного административного округа города Москвы", - говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что в музейной комнате можно рассмотреть подлинные пожарные стволы XIX века, сборники руководящих материалов по пожарной профилактике и тушению пожаров с 1934 года, наградные знаки сотрудников пожарной охраны со времен царской России, журнал "Пожарное дело" с 1900 года, пожарные каски с XVIII века, юбилейные монеты разных стран с изображением пожарной техники, пожарных и спасателей.Они напомнили, что история небольшого музея началась в 1994 году. В честь присвоения первого офицерского звания родители подарили пожарному Сергею Савинкову коллекционную модель пожарной машины. За прошедшие годы коллекция пополнилась другими уникальными предметами. И специалисты пожарно-спасательной части №12 решили открыть музей, чтобы удивительные экспонаты могли увидеть все желающие.Сообщается, что музей будет работать по будням. Посетить его можно вместе с экскурсией по Сокольнической каланче.

https://realty.ria.ru/20220531/kapremont-1791673901.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва