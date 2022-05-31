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Украинские войска обстреляли Донецк минами
Украинские войска обстреляли Донецк минами - РИА Новости, 31.05.2022
Украинские войска обстреляли Донецк минами
Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T14:12
2022-05-31T14:12
2022-05-31T14:12
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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Марьинка - город Донецк (поселок шахты "Трудовская"): выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220531/donbass-1792025567.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецк (днр), украина, россия
Украинские войска обстреляли Донецк минами
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку шесть мин калибра 120 миллиметров