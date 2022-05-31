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Украинские войска обстреляли Гольмовский
Украинские войска обстреляли Гольмовский - РИА Новости, 31.05.2022
Украинские войска обстреляли Гольмовский
Украинские войска обстреляли поселок Гольмовский в Донецкой народной республике, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T12:33
2022-05-31T12:33
2022-05-31T12:33
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
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украина
донбасс
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ДОНЕЦК, 31 мая – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Гольмовский в Донецкой народной республике, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Как отмечается в Telegram-канале представительства, обстрел зафиксирован в 11.50 мск со стороны населенного пункта Курдюмовка.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220531/donbass-1791977119.html
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РИА Новости
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс
Украинские войска обстреляли Гольмовский
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Гольмовскому шесть снарядов