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Ленобласть будет сохранять народную дипломатию с КНР - РИА Новости, 31.05.2022
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Ленинградская область
https://ria.ru/20220531/diplomatiya-1791984137.html
Ленобласть будет сохранять народную дипломатию с КНР
Ленобласть будет сохранять народную дипломатию с КНР - РИА Новости, 31.05.2022
Ленобласть будет сохранять народную дипломатию с КНР
Власти Ленинградской области намерены сохранять приверженность народной дипломатии в сотрудничестве с Китайской Народной Республикой (КНР), сообщил глава... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T12:22
2022-05-31T12:22
ленинградская область
ленинградская область
александр дрозденко
китай
хэбэй
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая — РИА Новости. Власти Ленинградской области намерены сохранять приверженность народной дипломатии в сотрудничестве с Китайской Народной Республикой (КНР), сообщил глава региона Александр Дрозденко на встрече с генеральным консулом КНР в Санкт-Петербурге г-жой Ван Вэньли."Для нас партнеры из Китайской Народной Республики всегда были и остаются самыми надежными и знаковыми. Мы бережем наши отношения, с уважением относимся к их позиции и всегда будем сохранять приверженность народной дипломатии, которую считаем в современных условиях одной из основ развития международных отношений", — сказал Дрозденко.В пресс-службе областной администрации отметили, что Китай является лидером среди торговых партнеров Ленинградской области, как по экспорту, так и по импорту. Кроме того, отмечается значительный рост товарооборота региона с КНР. Также в рамках российско-китайских перекрестных годов целые комплексы мероприятий были посвящены обменам в таких областях как культура, наука и технологии, работа с молодежью."Подчеркивая важность развития взаимных связей, госпожа генеральный консул объявила о планах КНР по восстановлению прямого авиационного сообщения и упрощению оформления китайских виз для россиян", — добавили в пресс-службе.В ходе встречи стороны обсудили перспективы взаимодействия в сферах межрегионального сотрудничества, экономики и инвестиций, культуры и туризма, образования, спорта и работы с молодежью, уточнили в областной администрации."Александр Дрозденко подчеркнул, что, хотя пандемия и нарушила совместные планы по выступлениям ленинградских артистов, стороны намерены наверстать упущенное в культурном обмене. Симфонический оркестр Ленинградской области планирует выступление в КНР. В свою очередь область приглашает китайских друзей на празднование 95-летия региона", — сообщили в областной администрации.
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ленинградская область, александр дрозденко, китай, хэбэй
12:22 31.05.2022
 

Ленобласть будет сохранять народную дипломатию с КНР

© Фото : Комитет по печати Ленинградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и Генеральный консул Китайской Народной Республики в Санкт-Петербурге Ван Вэньли во время встречи
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и Генеральный консул Китайской Народной Республики в Санкт-Петербурге Ван Вэньли во время встречи - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© Фото : Комитет по печати Ленинградской области
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и Генеральный консул Китайской Народной Республики в Санкт-Петербурге Ван Вэньли во время встречи
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая — РИА Новости. Власти Ленинградской области намерены сохранять приверженность народной дипломатии в сотрудничестве с Китайской Народной Республикой (КНР), сообщил глава региона Александр Дрозденко на встрече с генеральным консулом КНР в Санкт-Петербурге г-жой Ван Вэньли.
"Для нас партнеры из Китайской Народной Республики всегда были и остаются самыми надежными и знаковыми. Мы бережем наши отношения, с уважением относимся к их позиции и всегда будем сохранять приверженность народной дипломатии, которую считаем в современных условиях одной из основ развития международных отношений", — сказал Дрозденко.
В пресс-службе областной администрации отметили, что Китай является лидером среди торговых партнеров Ленинградской области, как по экспорту, так и по импорту. Кроме того, отмечается значительный рост товарооборота региона с КНР. Также в рамках российско-китайских перекрестных годов целые комплексы мероприятий были посвящены обменам в таких областях как культура, наука и технологии, работа с молодежью.
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"Подчеркивая важность развития взаимных связей, госпожа генеральный консул объявила о планах КНР по восстановлению прямого авиационного сообщения и упрощению оформления китайских виз для россиян", — добавили в пресс-службе.
В ходе встречи стороны обсудили перспективы взаимодействия в сферах межрегионального сотрудничества, экономики и инвестиций, культуры и туризма, образования, спорта и работы с молодежью, уточнили в областной администрации.
"Среди планов - поддержка взаимовыгодного продвижения продукции двух стран на международных рынках, интеграция экономик двух стран в цепочку поставок продукции и товаров, организация бизнес-миссий в регионы-партнеры", — добавили в пресс-службе отметив, что встреча проходила в знаковый год: в 2022 году исполняется 95 лет Ленинградской области, а также 30 лет сотрудничеству Ленинградской области и провинции Хэбэй, с которой регион ведет подготовку целого комплекса мероприятий.
"Александр Дрозденко подчеркнул, что, хотя пандемия и нарушила совместные планы по выступлениям ленинградских артистов, стороны намерены наверстать упущенное в культурном обмене. Симфонический оркестр Ленинградской области планирует выступление в КНР. В свою очередь область приглашает китайских друзей на празднование 95-летия региона", — сообщили в областной администрации.
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