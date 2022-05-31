https://ria.ru/20220531/diplomatiya-1791984137.html

Ленобласть будет сохранять народную дипломатию с КНР

Ленобласть будет сохранять народную дипломатию с КНР - РИА Новости, 31.05.2022

Ленобласть будет сохранять народную дипломатию с КНР

Власти Ленинградской области намерены сохранять приверженность народной дипломатии в сотрудничестве с Китайской Народной Республикой (КНР), сообщил глава... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T12:22

2022-05-31T12:22

2022-05-31T12:22

ленинградская область

ленинградская область

александр дрозденко

китай

хэбэй

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая — РИА Новости. Власти Ленинградской области намерены сохранять приверженность народной дипломатии в сотрудничестве с Китайской Народной Республикой (КНР), сообщил глава региона Александр Дрозденко на встрече с генеральным консулом КНР в Санкт-Петербурге г-жой Ван Вэньли."Для нас партнеры из Китайской Народной Республики всегда были и остаются самыми надежными и знаковыми. Мы бережем наши отношения, с уважением относимся к их позиции и всегда будем сохранять приверженность народной дипломатии, которую считаем в современных условиях одной из основ развития международных отношений", — сказал Дрозденко.В пресс-службе областной администрации отметили, что Китай является лидером среди торговых партнеров Ленинградской области, как по экспорту, так и по импорту. Кроме того, отмечается значительный рост товарооборота региона с КНР. Также в рамках российско-китайских перекрестных годов целые комплексы мероприятий были посвящены обменам в таких областях как культура, наука и технологии, работа с молодежью."Подчеркивая важность развития взаимных связей, госпожа генеральный консул объявила о планах КНР по восстановлению прямого авиационного сообщения и упрощению оформления китайских виз для россиян", — добавили в пресс-службе.В ходе встречи стороны обсудили перспективы взаимодействия в сферах межрегионального сотрудничества, экономики и инвестиций, культуры и туризма, образования, спорта и работы с молодежью, уточнили в областной администрации."Александр Дрозденко подчеркнул, что, хотя пандемия и нарушила совместные планы по выступлениям ленинградских артистов, стороны намерены наверстать упущенное в культурном обмене. Симфонический оркестр Ленинградской области планирует выступление в КНР. В свою очередь область приглашает китайских друзей на празднование 95-летия региона", — сообщили в областной администрации.

https://ria.ru/20220421/lenoblast-1784672170.html

https://ria.ru/20211029/eksport-1756908212.html

ленинградская область

китай

хэбэй

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Алёна Пава

ленинградская область, александр дрозденко, китай, хэбэй