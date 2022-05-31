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В России 1200 семей готовы принять детей-сирот из Донбасса - РИА Новости, 31.05.2022
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В России 1200 семей готовы принять детей-сирот из Донбасса
В России 1200 семей готовы принять детей-сирот из Донбасса - РИА Новости, 31.05.2022
В России 1200 семей готовы принять детей-сирот из Донбасса
Уже 1200 российских семей обратились в аппарат уполномоченного по правам ребёнка с запросом на усыновление детей из ДНР и ЛНР, оставшихся без опеки, рассказала... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T13:57
2022-05-31T14:05
общество
владимир путин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Уже 1200 российских семей обратились в аппарат уполномоченного по правам ребёнка с запросом на усыновление детей из ДНР и ЛНР, оставшихся без опеки, рассказала уполномоченная по правам ребёнка Мария Львова-Белова.К нам регулярно поступают запросы от российских семей на опеку, усыновление детей с территории ЛНР и ДНР, и таких семей у нас уже 1200, и это только у нашего аппарата", - сказала Львова-Белова на конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня".Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения гражданства для детей-сирот.
https://ria.ru/20220531/donbass-1791760551.html
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общество, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
13:57 31.05.2022 (обновлено: 14:05 31.05.2022)
 
В России 1200 семей готовы принять детей-сирот из Донбасса

Омбудсмен Львова-Белова: 1200 семей в России готовы принять детей-сирот из Донбасса

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевочка смотрит в окно автобуса перед отправкой из Славянска
Девочка смотрит в окно автобуса перед отправкой из Славянска - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Девочка смотрит в окно автобуса перед отправкой из Славянска. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Уже 1200 российских семей обратились в аппарат уполномоченного по правам ребёнка с запросом на усыновление детей из ДНР и ЛНР, оставшихся без опеки, рассказала уполномоченная по правам ребёнка Мария Львова-Белова.
"Мы просили об этом президента и очень надеялись на его поддержку, и так сложилось, что эта категория детей по нынешнему порядку получить гражданство не могла по указу существующему, но сейчас, после дополнения, они получают все социальные гарантии, которые связаны и с образованием, с отдыхом, с медициной и, конечно, устройством в российские семьи...
К нам регулярно поступают запросы от российских семей на опеку, усыновление детей с территории ЛНР и ДНР, и таких семей у нас уже 1200, и это только у нашего аппарата", - сказала Львова-Белова на конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения гражданства для детей-сирот.
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