https://ria.ru/20220531/deti-1792025443.html

В России 1200 семей готовы принять детей-сирот из Донбасса

В России 1200 семей готовы принять детей-сирот из Донбасса - РИА Новости, 31.05.2022

В России 1200 семей готовы принять детей-сирот из Донбасса

Уже 1200 российских семей обратились в аппарат уполномоченного по правам ребёнка с запросом на усыновление детей из ДНР и ЛНР, оставшихся без опеки, рассказала... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T13:57

2022-05-31T13:57

2022-05-31T14:05

общество

владимир путин

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Уже 1200 российских семей обратились в аппарат уполномоченного по правам ребёнка с запросом на усыновление детей из ДНР и ЛНР, оставшихся без опеки, рассказала уполномоченная по правам ребёнка Мария Львова-Белова.К нам регулярно поступают запросы от российских семей на опеку, усыновление детей с территории ЛНР и ДНР, и таких семей у нас уже 1200, и это только у нашего аппарата", - сказала Львова-Белова на конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня".Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения гражданства для детей-сирот.

https://ria.ru/20220531/donbass-1791760551.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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общество, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр