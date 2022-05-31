https://ria.ru/20220531/buryatiya-1792057412.html
Путин попросил главу Бурятии обратить внимание на проблему безработицы
Путин попросил главу Бурятии обратить внимание на проблему безработицы - РИА Новости, 31.05.2022
Путин попросил главу Бурятии обратить внимание на проблему безработицы
Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Бурятии Алексеем Цыденовым попросил его обратить внимание на проблему аварийного жилья и безработицы в... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T15:26
2022-05-31T15:26
2022-05-31T15:48
общество
республика бурятия
владимир путин
алексей цыденов
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Бурятии Алексеем Цыденовым попросил его обратить внимание на проблему аварийного жилья и безработицы в республике.Рабочая встреча проходила по видеосвязи. Руководитель региона доложил президенту о социально-экономическом положении в республике."Продолжают оставаться вопросы, которые требуют нашего с вами, и вашего в первую очередь, повышенного внимания. Один из них – это аварийное жильё. Пожалуйста, не забывайте про это. Надо помогать людям, которые в такой ситуации оказались, живут в такой обстановке в течение многих лет", - сказал Путин в ходе встречи.Он добавил, что для того, чтобы проблема была решена, возможности есть, и попросил Цыденова целенаправленно работать в этом направлении вместе с правительством для полного решения этого вопроса в рамках существующих законодательных решений.Путин подчеркнул, что в современных условиях нужно обратить особое внимание на рынок труда, тем более что в республике "есть хорошие инвестиционные проекты, которые потребуют значительного количества новых хорошо подготовленных рабочих рук"."Люди действительно талантливые, надо только организовать соответствующую работу", - распорядился глава государства.Он поблагодарил Цыденова за работу и пожелал ему успехов.Цыденов был избран главой Бурятии в сентябре 2017 года, согласно российскому законодательству, срок его полномочий истекает в 2022 году.
https://ria.ru/20220531/putin-1792054621.html
https://ria.ru/20220528/buryatiya-1791179667.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, республика бурятия, владимир путин, алексей цыденов
15:26 31.05.2022 (обновлено: 15:48 31.05.2022)
Путин попросил главу Бурятии обратить внимание на проблему безработицы
Президент Путин попросил главу Бурятии обратить внимание на проблему аварийного жилья
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Бурятии Алексеем Цыденовым попросил его обратить внимание на проблему аварийного жилья и безработицы в республике.
Рабочая встреча проходила по видеосвязи. Руководитель региона доложил президенту о социально-экономическом положении в республике.
"Продолжают оставаться вопросы, которые требуют нашего с вами, и вашего в первую очередь, повышенного внимания. Один из них – это аварийное жильё. Пожалуйста, не забывайте про это. Надо помогать людям, которые в такой ситуации оказались, живут в такой обстановке в течение многих лет", - сказал Путин
в ходе встречи.
Он добавил, что для того, чтобы проблема была решена, возможности есть, и попросил Цыденова целенаправленно работать в этом направлении вместе с правительством для полного решения этого вопроса в рамках существующих законодательных решений.
"Хочу отметить положительную динамику и в области промышленности, и в области сельского хозяйства – в республике удалось этого добиться. Но остаётся проблема, тем не менее, достаточно высокой безработицы", - также сказал президент.
Путин подчеркнул, что в современных условиях нужно обратить особое внимание на рынок труда, тем более что в республике "есть хорошие инвестиционные проекты, которые потребуют значительного количества новых хорошо подготовленных рабочих рук".
"Люди действительно талантливые, надо только организовать соответствующую работу", - распорядился глава государства.
Он поблагодарил Цыденова за работу и пожелал ему успехов.
Цыденов был избран главой Бурятии в сентябре 2017 года, согласно российскому законодательству, срок его полномочий истекает в 2022 году.