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Греческая оппозиция выступила против отправки бронетехники на Украину - РИА Новости, 31.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220531/bronetekhnika-1792198617.html
Греческая оппозиция выступила против отправки бронетехники на Украину
Греческая оппозиция выступила против отправки бронетехники на Украину - РИА Новости, 31.05.2022
Греческая оппозиция выступила против отправки бронетехники на Украину
Крупнейшая оппозиционная партия Греции СИРИЗА-Прогрессивный альянс выступила против отправки бронетехники на Украину, о которой сообщил канцлер Германии Олаф... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T20:34
2022-05-31T20:34
специальная военная операция на украине
в мире
олаф шольц
украина
сириза
с-130
зрк с-300
нато
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АФИНЫ, 31 мая - РИА Новости. Крупнейшая оппозиционная партия Греции СИРИЗА-Прогрессивный альянс выступила против отправки бронетехники на Украину, о которой сообщил канцлер Германии Олаф Шольц.Шольц сказал на брифинге после саммита ЕС, что Греция передаст Украине танки советского образца, а Берлин на замену предоставит Афинам свои бронированные машины. По словам Шольца, он договорился об этом с греческим премьер Кириакосом Мицотакисом на встрече в Брюсселе."Всего через несколько дней после того, как министр обороны США проинформировал нас о решении Мицотакиса отправить новое, более тяжелое вооружение на Украину, канцлер Германии Олаф Шольц сообщил нам, что Греция отправит бронетехнику на Украину. И, конечно, бронетехнику, нужную для обороны страны, хотя и заменят ее на другие немецкие бронемашины", - говорится в сообщении пресс-службы СИРИЗА."Мы считаем немыслимым, чтобы греческий народ узнал эту новость от канцлера Германии в то время, когда премьер-министр Греции не говорил об этом на своей пресс-конференции", - отметила СИРИЗА.По ее оценке, вовлечение Греции в конфликт на Украине, опасное для национальных интересов страны, усиливается еженедельно, одновременно с нарастанием напряженности со стороны Турции."Правительство Мицотакиса должно прекратить принимать секретные решения по критически важным национальным вопросам. Тем более, что большинство греков выступают против выбора, который ставит под угрозу безопасность страны и противоречит нашим национальным интересам. Мы требуем немедленной информации об оружии, которое оно отправило и отправит на Украину, как это делают все европейские правительства, уважая своих граждан", - заявила СИРИЗА.Разъяснений от правительства потребовала и партия ПАСОК – Движение перемен."Правительство должно проинформировать политические партии обо всех аспектах этого соглашения, которые г-н Мицотакис скрыл во время выступления перед журналистами, вызвав разумные вопросы относительно реального содержания встречи с г-ном Шольцем", - говорится в заявлении ПАСОК.Греция 27 февраля отправила через Польшу на Украину 40 тонн "оборонной" техники на двух самолетах С-130. После этого правительство Греции несколько раз заявляло, что не планирует отправлять новые партии вооружения на Украину, чтобы не ослабить свою оборону.Министр обороны США Ллойд Остин 23 мая сообщил, что многие страны объявили о новых поставках важнейших артиллерийских систем и боеприпасов, "включая Италию, Грецию, Норвегию и Польшу".После запроса партий министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос признал новую отправку "оборонной техники" на Украину.Власти страны не сообщают, какое именно оружие они отправили.Греция с 1990-х годов имеет на вооружении российские зенитно-ракетные комплексы С-300 (S-300PMU-1) и "Тор-М1", войсковые зенитные ракетные комплексы " Оса-АКМ" (по классификации НАТО SA-8 Gecko "Геккон"), противотанковые ракетные комплексы "Корнет-Е" и "Фагот", десантные корабли на воздушной подушке "Зубр", бронированные машины пехоты БМП.США несколько лет добиваются от Греции отказа от оружия советского и российского производства и замены его на американское.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Москва направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут для России законной целью. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220531/tekhniku-1792190518.html
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в мире, олаф шольц, украина, сириза, с-130, зрк с-300, нато, евросоюз, россия, греция, кириакос мицотакис, ллойд остин, ситуация в днр и лнр
20:34 31.05.2022
 
Греческая оппозиция выступила против отправки бронетехники на Украину

Оппозиционная партия Греции СИРИЗА выступила против отправки бронетехники на Украину

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкФлаг Греции
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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АФИНЫ, 31 мая - РИА Новости. Крупнейшая оппозиционная партия Греции СИРИЗА-Прогрессивный альянс выступила против отправки бронетехники на Украину, о которой сообщил канцлер Германии Олаф Шольц.
Шольц сказал на брифинге после саммита ЕС, что Греция передаст Украине танки советского образца, а Берлин на замену предоставит Афинам свои бронированные машины. По словам Шольца, он договорился об этом с греческим премьер Кириакосом Мицотакисом на встрече в Брюсселе.
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Компартия Греции считает опасным поставлять бронетехнику Киеву
"Всего через несколько дней после того, как министр обороны США проинформировал нас о решении Мицотакиса отправить новое, более тяжелое вооружение на Украину, канцлер Германии Олаф Шольц сообщил нам, что Греция отправит бронетехнику на Украину. И, конечно, бронетехнику, нужную для обороны страны, хотя и заменят ее на другие немецкие бронемашины", - говорится в сообщении пресс-службы СИРИЗА.
"Мы считаем немыслимым, чтобы греческий народ узнал эту новость от канцлера Германии в то время, когда премьер-министр Греции не говорил об этом на своей пресс-конференции", - отметила СИРИЗА.
По ее оценке, вовлечение Греции в конфликт на Украине, опасное для национальных интересов страны, усиливается еженедельно, одновременно с нарастанием напряженности со стороны Турции.
"Правительство Мицотакиса должно прекратить принимать секретные решения по критически важным национальным вопросам. Тем более, что большинство греков выступают против выбора, который ставит под угрозу безопасность страны и противоречит нашим национальным интересам. Мы требуем немедленной информации об оружии, которое оно отправило и отправит на Украину, как это делают все европейские правительства, уважая своих граждан", - заявила СИРИЗА.
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Вчера, 14:43
Из-за поставок Киеву оружия возросли угрозы терроризма, заявил Патрушев
Разъяснений от правительства потребовала и партия ПАСОК – Движение перемен.
"Правительство должно проинформировать политические партии обо всех аспектах этого соглашения, которые г-н Мицотакис скрыл во время выступления перед журналистами, вызвав разумные вопросы относительно реального содержания встречи с г-ном Шольцем", - говорится в заявлении ПАСОК.
Греция 27 февраля отправила через Польшу на Украину 40 тонн "оборонной" техники на двух самолетах С-130. После этого правительство Греции несколько раз заявляло, что не планирует отправлять новые партии вооружения на Украину, чтобы не ослабить свою оборону.
Бронетехника ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
30 мая, 15:01Специальная военная операция на Украине
В Норвегии заявили, что поставляют оружие Украине не по доброй воле
Министр обороны США Ллойд Остин 23 мая сообщил, что многие страны объявили о новых поставках важнейших артиллерийских систем и боеприпасов, "включая Италию, Грецию, Норвегию и Польшу".
После запроса партий министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос признал новую отправку "оборонной техники" на Украину.
Власти страны не сообщают, какое именно оружие они отправили.
Греция с 1990-х годов имеет на вооружении российские зенитно-ракетные комплексы С-300 (S-300PMU-1) и "Тор-М1", войсковые зенитные ракетные комплексы " Оса-АКМ" (по классификации НАТО SA-8 Gecko "Геккон"), противотанковые ракетные комплексы "Корнет-Е" и "Фагот", десантные корабли на воздушной подушке "Зубр", бронированные машины пехоты БМП.
Канцлер Германии Олаф Шольц выступает на заседании Бундестага - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
Вчера, 04:57
В Германии заявили о "двойной игре" в отношении Украины
США несколько лет добиваются от Греции отказа от оружия советского и российского производства и замены его на американское.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Москва направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут для России законной целью. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 13:47Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 31.05.2022
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОлаф ШольцУкраинаСИРИЗАС-130ЗРК С-300НАТОЕвросоюзРоссияГрецияКириакос МицотакисЛлойд ОстинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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