https://ria.ru/20220531/britaniya-1792031391.html

Британия может открыть крупнейшее газохранилище из-за кризиса, сообщили СМИ

Британия может открыть крупнейшее газохранилище из-за кризиса, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.05.2022

Британия может открыть крупнейшее газохранилище из-за кризиса, сообщили СМИ

Великобритания может вновь открыть свое крупнейшее хранилище природного газа на фоне возможного ухудшения ситуации с энергоресурсами в стране в зимний период,... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T14:14

2022-05-31T14:14

2022-05-31T14:14

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Великобритания может вновь открыть свое крупнейшее хранилище природного газа на фоне возможного ухудшения ситуации с энергоресурсами в стране в зимний период, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.По данным агентства, власти Британии и местный поставщик газа компания Centrica изучают возможность хранения топлива в хранилище Rough, при этом рассматривается также возможность его переоборудования в будущем для хранения водорода.О закрытии этого хранилища, в которое ранее закачивалось около 70% всего объема хранящегося в ПХГ топлива Британии, Centrica сообщила в 2017 году."На фоне преступного вторжения России на Украину разумно рассматривать все возможные варианты для обеспечения безопасности поставок газа, включая будущее газового хранилища, если это потребуется. В долгосрочной перспективе мы также изучаем варианты и места для хранения экологически чистой энергии, такой как водород", - приводит агентство заявление представителя правительства.Инфляция в Великобритании в последние месяцы бьет рекорды. В начале мая Банк Англии повысил прогноз инфляции на 2022 год и ожидает ее ускорения до 10,25% в четвертом квартале, что может быть историческим рекордом. Регулятор отметил, что с момента последней публикации доклада в феврале инфляционное давление резко усилилось из-за ситуации на Украине. Это, по информации банка, привело к "значительному ухудшению перспектив роста в мире и Великобритании".Миллионы семей в Великобритании столкнулись с беспрецедентным ростом цен на электричество и газ на 700 фунтов в год после повышения в начале апреля ценового порога на энергию на 54%.

https://ria.ru/20220531/energetika-1791995768.html

https://ria.ru/20220531/sanktsii-1791993479.html

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экономика, великобритания, украина, цены на нефть, россия, в мире