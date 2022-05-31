Рейтинг@Mail.ru
Британия может открыть крупнейшее газохранилище из-за кризиса, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220531/britaniya-1792031391.html
Британия может открыть крупнейшее газохранилище из-за кризиса, сообщили СМИ
Британия может открыть крупнейшее газохранилище из-за кризиса, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.05.2022
Британия может открыть крупнейшее газохранилище из-за кризиса, сообщили СМИ
Великобритания может вновь открыть свое крупнейшее хранилище природного газа на фоне возможного ухудшения ситуации с энергоресурсами в стране в зимний период,... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T14:14
2022-05-31T14:14
экономика
великобритания
украина
цены на нефть
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149628/22/1496282254_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1ff7da3f4baa3ffc34e10048133e62ae.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Великобритания может вновь открыть свое крупнейшее хранилище природного газа на фоне возможного ухудшения ситуации с энергоресурсами в стране в зимний период, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.По данным агентства, власти Британии и местный поставщик газа компания Centrica изучают возможность хранения топлива в хранилище Rough, при этом рассматривается также возможность его переоборудования в будущем для хранения водорода.О закрытии этого хранилища, в которое ранее закачивалось около 70% всего объема хранящегося в ПХГ топлива Британии, Centrica сообщила в 2017 году."На фоне преступного вторжения России на Украину разумно рассматривать все возможные варианты для обеспечения безопасности поставок газа, включая будущее газового хранилища, если это потребуется. В долгосрочной перспективе мы также изучаем варианты и места для хранения экологически чистой энергии, такой как водород", - приводит агентство заявление представителя правительства.Инфляция в Великобритании в последние месяцы бьет рекорды. В начале мая Банк Англии повысил прогноз инфляции на 2022 год и ожидает ее ускорения до 10,25% в четвертом квартале, что может быть историческим рекордом. Регулятор отметил, что с момента последней публикации доклада в феврале инфляционное давление резко усилилось из-за ситуации на Украине. Это, по информации банка, привело к "значительному ухудшению перспектив роста в мире и Великобритании".Миллионы семей в Великобритании столкнулись с беспрецедентным ростом цен на электричество и газ на 700 фунтов в год после повышения в начале апреля ценового порога на энергию на 54%.
https://ria.ru/20220531/energetika-1791995768.html
https://ria.ru/20220531/sanktsii-1791993479.html
великобритания
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149628/22/1496282254_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_9b9583c4180d77c8cf6a87c5bafaa3e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, великобритания, украина, цены на нефть, россия, в мире
14:14 31.05.2022
 
Британия может открыть крупнейшее газохранилище из-за кризиса, сообщили СМИ

Bloomberg: Британия может вновь открыть крупнейшее газовое хранилище на фоне энергокризиса

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Великобритания может вновь открыть свое крупнейшее хранилище природного газа на фоне возможного ухудшения ситуации с энергоресурсами в стране в зимний период, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.
По данным агентства, власти Британии и местный поставщик газа компания Centrica изучают возможность хранения топлива в хранилище Rough, при этом рассматривается также возможность его переоборудования в будущем для хранения водорода.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
Вчера, 12:50
Нынешний энергетический кризис масштабнее предыдущих, заявил глава МЭА
О закрытии этого хранилища, в которое ранее закачивалось около 70% всего объема хранящегося в ПХГ топлива Британии, Centrica сообщила в 2017 году.
"На фоне преступного вторжения России на Украину разумно рассматривать все возможные варианты для обеспечения безопасности поставок газа, включая будущее газового хранилища, если это потребуется. В долгосрочной перспективе мы также изучаем варианты и места для хранения экологически чистой энергии, такой как водород", - приводит агентство заявление представителя правительства.
Инфляция в Великобритании в последние месяцы бьет рекорды. В начале мая Банк Англии повысил прогноз инфляции на 2022 год и ожидает ее ускорения до 10,25% в четвертом квартале, что может быть историческим рекордом. Регулятор отметил, что с момента последней публикации доклада в феврале инфляционное давление резко усилилось из-за ситуации на Украине. Это, по информации банка, привело к "значительному ухудшению перспектив роста в мире и Великобритании".
Миллионы семей в Великобритании столкнулись с беспрецедентным ростом цен на электричество и газ на 700 фунтов в год после повышения в начале апреля ценового порога на энергию на 54%.
Флаги ЕС - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
Вчера, 12:46
Новые санкции ЕС больнее для Европы, чем для России, считает эксперт
 
ЭкономикаВеликобританияУкраинаЦены на нефтьРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала