Британия может открыть крупнейшее газохранилище из-за кризиса, сообщили СМИ
Bloomberg: Британия может вновь открыть крупнейшее газовое хранилище на фоне энергокризиса
© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Великобритания может вновь открыть свое крупнейшее хранилище природного газа на фоне возможного ухудшения ситуации с энергоресурсами в стране в зимний период, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.
По данным агентства, власти Британии и местный поставщик газа компания Centrica изучают возможность хранения топлива в хранилище Rough, при этом рассматривается также возможность его переоборудования в будущем для хранения водорода.
О закрытии этого хранилища, в которое ранее закачивалось около 70% всего объема хранящегося в ПХГ топлива Британии, Centrica сообщила в 2017 году.
"На фоне преступного вторжения России на Украину разумно рассматривать все возможные варианты для обеспечения безопасности поставок газа, включая будущее газового хранилища, если это потребуется. В долгосрочной перспективе мы также изучаем варианты и места для хранения экологически чистой энергии, такой как водород", - приводит агентство заявление представителя правительства.
Инфляция в Великобритании в последние месяцы бьет рекорды. В начале мая Банк Англии повысил прогноз инфляции на 2022 год и ожидает ее ускорения до 10,25% в четвертом квартале, что может быть историческим рекордом. Регулятор отметил, что с момента последней публикации доклада в феврале инфляционное давление резко усилилось из-за ситуации на Украине. Это, по информации банка, привело к "значительному ухудшению перспектив роста в мире и Великобритании".
Миллионы семей в Великобритании столкнулись с беспрецедентным ростом цен на электричество и газ на 700 фунтов в год после повышения в начале апреля ценового порога на энергию на 54%.