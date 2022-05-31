https://ria.ru/20220531/biznes-1791902390.html

Мониторинг показал, как российский бизнес адаптировался к санкциям

Мониторинг показал, как российский бизнес адаптировался к санкциям - РИА Новости, 31.05.2022

Мониторинг показал, как российский бизнес адаптировался к санкциям

Санкционные ограничения, введенные странами Запада, коснулись большинства бизнесменов в России, однако порядка 75% приспособились к новым условиям или планируют РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T00:48

2022-05-31T00:48

2022-05-31T01:17

экономика

россия

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Санкционные ограничения, введенные странами Запада, коснулись большинства бизнесменов в России, однако порядка 75% приспособились к новым условиям или планируют так поступить, на это указывают результаты исследования текущего состояния российского бизнеса, на которые сослался институт уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова.Согласно исследованию, ограничения коснулись 86,8% опрошенных бизнесменов, при этом 77,4% сообщили, что приспособились к ним или планируют это сделать, а остальные 11,7% не справили и решили закрыть свое дело. Всего были опрошены топ-менеджеры или собственники 6003 фирм по всей России.Главная трудность, с которой столкнулись бизнесмены (62,2% ответов) - снижение спроса. Следом идут нехватка оборотных средств и кассовые разрывы (40,7%), нарушение логистики (35,9%) и трудности с импортом (26,6%)."Спокойными и эффективными" действия властей в условиях санкционного давления назвали 34,7% опрошенных, 56,4% сочли их недостаточными, а 8,9% выразили мнение, что меры правительства лишь "осложняют ситуацию".В контексте перспектив экономического развития свыше половины (56,4%) респондентов признали ситуацию сложной и выступили за кардинальное изменение правил игры и создание новой экономической модели. При этом только 3,8% выразили крайний пессимизм, заявив об отсутствии перспектив.Как отметил Титов, мониторинг продемонстрировал, что большинство предпринимателей считают меры правительства недостаточными. По его словам, справиться с трудностями можно только с помощью решительных реформ и изменения модели развития. У России имеются хорошие перспективы, но для этого необходимо использовать все резервы для решения внутренних задач, заключил уполномоченный.

https://ria.ru/20220528/mongoliya-1791377081.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия