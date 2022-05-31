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Мониторинг показал, как российский бизнес адаптировался к санкциям - РИА Новости, 31.05.2022
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Мониторинг показал, как российский бизнес адаптировался к санкциям
Мониторинг показал, как российский бизнес адаптировался к санкциям - РИА Новости, 31.05.2022
Мониторинг показал, как российский бизнес адаптировался к санкциям
Санкционные ограничения, введенные странами Запада, коснулись большинства бизнесменов в России, однако порядка 75% приспособились к новым условиям или планируют РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T00:48
2022-05-31T01:17
экономика
россия
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Санкционные ограничения, введенные странами Запада, коснулись большинства бизнесменов в России, однако порядка 75% приспособились к новым условиям или планируют так поступить, на это указывают результаты исследования текущего состояния российского бизнеса, на которые сослался институт уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова.Согласно исследованию, ограничения коснулись 86,8% опрошенных бизнесменов, при этом 77,4% сообщили, что приспособились к ним или планируют это сделать, а остальные 11,7% не справили и решили закрыть свое дело. Всего были опрошены топ-менеджеры или собственники 6003 фирм по всей России.Главная трудность, с которой столкнулись бизнесмены (62,2% ответов) - снижение спроса. Следом идут нехватка оборотных средств и кассовые разрывы (40,7%), нарушение логистики (35,9%) и трудности с импортом (26,6%)."Спокойными и эффективными" действия властей в условиях санкционного давления назвали 34,7% опрошенных, 56,4% сочли их недостаточными, а 8,9% выразили мнение, что меры правительства лишь "осложняют ситуацию".В контексте перспектив экономического развития свыше половины (56,4%) респондентов признали ситуацию сложной и выступили за кардинальное изменение правил игры и создание новой экономической модели. При этом только 3,8% выразили крайний пессимизм, заявив об отсутствии перспектив.Как отметил Титов, мониторинг продемонстрировал, что большинство предпринимателей считают меры правительства недостаточными. По его словам, справиться с трудностями можно только с помощью решительных реформ и изменения модели развития. У России имеются хорошие перспективы, но для этого необходимо использовать все резервы для решения внутренних задач, заключил уполномоченный.
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экономика, россия
00:48 31.05.2022 (обновлено: 01:17 31.05.2022)
 
Мониторинг показал, как российский бизнес адаптировался к санкциям

Институт Титова: 77,4% предпринимателей адаптировались к санкциям или намерены сделать это

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк"Импортозамещение"
Импортозамещение - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Санкционные ограничения, введенные странами Запада, коснулись большинства бизнесменов в России, однако порядка 75% приспособились к новым условиям или планируют так поступить, на это указывают результаты исследования текущего состояния российского бизнеса, на которые сослался институт уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова.
Согласно исследованию, ограничения коснулись 86,8% опрошенных бизнесменов, при этом 77,4% сообщили, что приспособились к ним или планируют это сделать, а остальные 11,7% не справили и решили закрыть свое дело. Всего были опрошены топ-менеджеры или собственники 6003 фирм по всей России.
Главная трудность, с которой столкнулись бизнесмены (62,2% ответов) - снижение спроса. Следом идут нехватка оборотных средств и кассовые разрывы (40,7%), нарушение логистики (35,9%) и трудности с импортом (26,6%).
"Спокойными и эффективными" действия властей в условиях санкционного давления назвали 34,7% опрошенных, 56,4% сочли их недостаточными, а 8,9% выразили мнение, что меры правительства лишь "осложняют ситуацию".
В контексте перспектив экономического развития свыше половины (56,4%) респондентов признали ситуацию сложной и выступили за кардинальное изменение правил игры и создание новой экономической модели. При этом только 3,8% выразили крайний пессимизм, заявив об отсутствии перспектив.
Как отметил Титов, мониторинг продемонстрировал, что большинство предпринимателей считают меры правительства недостаточными. По его словам, справиться с трудностями можно только с помощью решительных реформ и изменения модели развития. У России имеются хорошие перспективы, но для этого необходимо использовать все резервы для решения внутренних задач, заключил уполномоченный.
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