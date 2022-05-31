https://ria.ru/20220531/bespilotnik-1791967796.html

Росгвардия сбила беспилотник с гранатой на борту в Харьковской области

Росгвардия сбила беспилотник с гранатой на борту в Харьковской области - РИА Новости, 31.05.2022

Росгвардия сбила беспилотник с гранатой на борту в Харьковской области

Росгвардия в Харьковской области сбила украинский беспилотник с подвешенной к нему гранатой, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T11:38

2022-05-31T11:38

2022-05-31T11:38

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

харьковская область

украина

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Росгвардия в Харьковской области сбила украинский беспилотник с подвешенной к нему гранатой, сообщает пресс-служба ведомства."При выполнении задач в одном из населенных пунктов Харьковской области росгвардейцы заметили беспилотный летательный аппарат с подвешенной к нему гранатой Ф-1. Командир подразделения предупредил личный состав об опасности и дал команду на уничтожение БПЛА прицельным огнем из автоматического оружия. Цель была успешно поражена, никто не пострадал", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

https://ria.ru/20220530/tochka-u-1791778298.html

https://ria.ru/20220530/donbass-1791686490.html

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Ольга Маркова

в мире, владимир путин, харьковская область, украина, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)