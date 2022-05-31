https://ria.ru/20220531/baykonur-1791913296.html

Ракету с грузовиком "Прогресс МС-20" вывезли на стартовый стол на Байконуре

Ракету с грузовиком "Прогресс МС-20" вывезли на стартовый стол на Байконуре - РИА Новости, 31.05.2022

Ракету с грузовиком "Прогресс МС-20" вывезли на стартовый стол на Байконуре

Ракету "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-20", который через несколько дней отправится к Международной космической станции, вывезли из... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T07:00

2022-05-31T07:00

2022-05-31T07:00

наука

космос - риа наука

земля

байконур (город)

международная космическая станция (мкс)

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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 31 мая – РИА Новости. Ракету "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-20", который через несколько дней отправится к Международной космической станции, вывезли из монтажно-испытательного корпуса и установили на стартовой площадке на Байконуре, передает корреспондент РИА Новости.Специальный железнодорожный состав вывез ракету из монтажно-испытательного корпуса космодрома в 5.30 мск. "Союз" доставили на площадку №31 космодрома и установили в вертикальное положение.Заправка ракеты пройдет за несколько часов до старта 3 июня. Пуск ракеты с кораблем запланирован на 12.32 мск. Через несколько минут после этого корабль выйдет на околоземную орбиту, где раскроются его солнечные батареи и антенны. Далее "Прогресс" самостоятельно продолжит свой путь к МКС.Корабль полетит по сверхкороткой двух витковой схеме и от старта до стыковки со станцией сделает два оборота вокруг Земли. На это у него уйдет чуть более трех часов.Кроме того, в "Прогрессе" находятся две пары сверхмалых космических аппаратов "ЮЗГУ-55" №11 и №12 и "Циолковский-Рязань" №1 и №2, которые космонавты запустят на орбиту во время одного из предстоящих выходов в открытый космос. Также среди грузов 3D-принтер разработки Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия". Напечатанные на нем изделия вернут на Землю чтобы изучить влияние микрогравитации на производство по аддитивным технологиям.Пуск ракеты "Союз-2.1а" с "Прогрессом МС-20" с космодрома Байконур 3 июня будет посвящен ДНР и ЛНР. На головной обтекатель ракеты будут нанесены флаги республик. Также посмотреть на пуск приехали дети с Донбасса.Сейчас на борту Международной космической станции работают три российских космонавта Олег Артемьев, Денис Матвеев и Серей Корсаков, американцы Челл Линдгрен, Боб Хайнс и Джессика Уоткинс, итальянка Саманта Кристофоретти.В космосе "Прогресс МС-20" проведет 173 суток.

https://ria.ru/20220526/starliner-1790754117.html

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байконур (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

космос - риа наука, земля, байконур (город), международная космическая станция (мкс)