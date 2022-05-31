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Ракету с грузовиком "Прогресс МС-20" вывезли на стартовый стол на Байконуре - РИА Новости, 31.05.2022
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Наука
https://ria.ru/20220531/baykonur-1791913296.html
Ракету с грузовиком "Прогресс МС-20" вывезли на стартовый стол на Байконуре
Ракету с грузовиком "Прогресс МС-20" вывезли на стартовый стол на Байконуре - РИА Новости, 31.05.2022
Ракету с грузовиком "Прогресс МС-20" вывезли на стартовый стол на Байконуре
Ракету "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-20", который через несколько дней отправится к Международной космической станции, вывезли из... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T07:00
2022-05-31T07:00
наука
космос - риа наука
земля
байконур (город)
международная космическая станция (мкс)
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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 31 мая – РИА Новости. Ракету "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-20", который через несколько дней отправится к Международной космической станции, вывезли из монтажно-испытательного корпуса и установили на стартовой площадке на Байконуре, передает корреспондент РИА Новости.Специальный железнодорожный состав вывез ракету из монтажно-испытательного корпуса космодрома в 5.30 мск. "Союз" доставили на площадку №31 космодрома и установили в вертикальное положение.Заправка ракеты пройдет за несколько часов до старта 3 июня. Пуск ракеты с кораблем запланирован на 12.32 мск. Через несколько минут после этого корабль выйдет на околоземную орбиту, где раскроются его солнечные батареи и антенны. Далее "Прогресс" самостоятельно продолжит свой путь к МКС.Корабль полетит по сверхкороткой двух витковой схеме и от старта до стыковки со станцией сделает два оборота вокруг Земли. На это у него уйдет чуть более трех часов.Кроме того, в "Прогрессе" находятся две пары сверхмалых космических аппаратов "ЮЗГУ-55" №11 и №12 и "Циолковский-Рязань" №1 и №2, которые космонавты запустят на орбиту во время одного из предстоящих выходов в открытый космос. Также среди грузов 3D-принтер разработки Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия". Напечатанные на нем изделия вернут на Землю чтобы изучить влияние микрогравитации на производство по аддитивным технологиям.Пуск ракеты "Союз-2.1а" с "Прогрессом МС-20" с космодрома Байконур 3 июня будет посвящен ДНР и ЛНР. На головной обтекатель ракеты будут нанесены флаги республик. Также посмотреть на пуск приехали дети с Донбасса.Сейчас на борту Международной космической станции работают три российских космонавта Олег Артемьев, Денис Матвеев и Серей Корсаков, американцы Челл Линдгрен, Боб Хайнс и Джессика Уоткинс, итальянка Саманта Кристофоретти.В космосе "Прогресс МС-20" проведет 173 суток.
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космос - риа наука, земля, байконур (город), международная космическая станция (мкс)
07:00 31.05.2022
 
Ракету с грузовиком "Прогресс МС-20" вывезли на стартовый стол на Байконуре

Ракету "Союз-2.1а" с грузовиком "Прогресс МС-20" вывезли на стартовый стол на Байконуре

© Фото : РоскосмосРакета "Союз-2.1а" на стартовом столе площадки космодрома Байконур
Ракета Союз-2.1а на стартовом столе площадки космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© Фото : Роскосмос
Ракета "Союз-2.1а" на стартовом столе площадки космодрома Байконур. Архивное фото
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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 31 мая – РИА Новости. Ракету "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-20", который через несколько дней отправится к Международной космической станции, вывезли из монтажно-испытательного корпуса и установили на стартовой площадке на Байконуре, передает корреспондент РИА Новости.
Специальный железнодорожный состав вывез ракету из монтажно-испытательного корпуса космодрома в 5.30 мск. "Союз" доставили на площадку №31 космодрома и установили в вертикальное положение.
Заправка ракеты пройдет за несколько часов до старта 3 июня. Пуск ракеты с кораблем запланирован на 12.32 мск. Через несколько минут после этого корабль выйдет на околоземную орбиту, где раскроются его солнечные батареи и антенны. Далее "Прогресс" самостоятельно продолжит свой путь к МКС.
Корабль полетит по сверхкороткой двух витковой схеме и от старта до стыковки со станцией сделает два оборота вокруг Земли. На это у него уйдет чуть более трех часов.
"Прогресс МС-20" привезет топливо, воду, сжатый азот и различное оборудование – бортовую ресурсную аппаратуру, инструменты и приспособления для выходов в открытый космос, кабели, датчики, медицинские средства и одежду. Также в корабле находятся укладки для проведения экспериментов по исследованию пищеварительной и иммунной систем человека, влияния факторов полета на организм, разработки новых стерилизующих средств, а также по исследованию влияния микроорганизмов на прочность материалов в космосе.
Кроме того, в "Прогрессе" находятся две пары сверхмалых космических аппаратов "ЮЗГУ-55" №11 и №12 и "Циолковский-Рязань" №1 и №2, которые космонавты запустят на орбиту во время одного из предстоящих выходов в открытый космос. Также среди грузов 3D-принтер разработки Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия". Напечатанные на нем изделия вернут на Землю чтобы изучить влияние микрогравитации на производство по аддитивным технологиям.
Пуск ракеты "Союз-2.1а" с "Прогрессом МС-20" с космодрома Байконур 3 июня будет посвящен ДНР и ЛНР. На головной обтекатель ракеты будут нанесены флаги республик. Также посмотреть на пуск приехали дети с Донбасса.
Сейчас на борту Международной космической станции работают три российских космонавта Олег Артемьев, Денис Матвеев и Серей Корсаков, американцы Челл Линдгрен, Боб Хайнс и Джессика Уоткинс, итальянка Саманта Кристофоретти.
В космосе "Прогресс МС-20" проведет 173 суток.
Корабль Starliner - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 02:12Наука
Корабль Starliner приземлился в США, завершив второй тестовый полет к МКС
 
НаукаКосмос - РИА НаукаЗемляБайконур (город)Международная космическая станция (МКС)
 
 
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