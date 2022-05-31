https://ria.ru/20220531/avtomobil-1792075358.html

Глава Мордовии подарил многодетной семье автомобиль

Глава Мордовии подарил многодетной семье автомобиль - РИА Новости, 31.05.2022

Глава Мордовии подарил многодетной семье автомобиль

Глава Мордовии Артём Здунов подарил семиместный автомобиль многодетной семье Бябиных, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T16:05

2022-05-31T16:05

2022-05-31T16:05

республика мордовия

республика мордовия

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая — РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов подарил семиместный автомобиль многодетной семье Бябиных, сообщает пресс-служба главы республики.Здунов встретился с семьей Бябиных из Ромоданова в преддверии Международного дня защиты детей в Доме республики."Глава семейства – отец Николай, настоятель Никольской церкви села Пушкино Ромодановского района, сейчас он занимается восстановлением разрушенного храма. Бябины воспитывают семерых детей. Старшая дочь Александра – студентка 1 курса Саранского музыкального училища. Так совпало, что в этот день ей исполнилось 18 лет. Глава республики поздравил девушку с совершеннолетием, пожелал самореализации в профессии и божьей помощи во всех делах", - говорится в сообщении.Еще четыре дочки Бябиных – школьницы, они занимаются музыкой и спортом, помогают родителям по хозяйству. Младшие дети остались дома, им передали сладкие подарки от главы республики. Также Здунов вручил многодетной семье абонемент на посещение культурных учреждений Саранска."Главный подарок ждал Бябиных на улице – семиместный автомобиль Lada Largus. Глава Мордовии вручил семье ключи от нового автотранспорта и пожелал доброго пути во всех начинаниях", - отмечается в сообщении.Глава семейства поблагодарил за подарок, отметив, что до сих пор семья пользовалась пятиместной машиной, где места всем не хватало. "Теперь нам будет очень комфортно ездить всем вместе, в том числе по святым местам", - сказал глава семейства.

https://ria.ru/20220526/sotskontrakty-1790849433.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика мордовия, общество