https://ria.ru/20220531/avtobusy-1792064103.html
Липецкая область закупит 60 новых экологичных автобусов
Липецкая область закупит 60 новых экологичных автобусов - РИА Новости, 31.05.2022
Липецкая область закупит 60 новых экологичных автобусов
Липецкой области одобрена заявка на получение 1,3 миллиарда рублей из федерального бюджета для закупки автобусов на газомоторном топливе в рамках федерального... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T15:44
2022-05-31T15:44
2022-05-31T15:44
липецкая область
игорь артамонов
общественный транспорт
экология в россии
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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ЛИПЕЦК, 31 мая – РИА Новости. Липецкой области одобрена заявка на получение 1,3 миллиарда рублей из федерального бюджета для закупки автобусов на газомоторном топливе в рамках федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология", сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, всего в 2022-2023 годах планируется приобрести 60 единиц экологичного транспорта.Артамонов отметил, что благодаря проведенному в Липецке обновлению парка общественного транспорта доля газомоторных автобусов, соответствующих экологическому стандарту ЕВРО-5, возросла с 10% до 42%."Мы тщательно готовили заявку, провели ряд переговоров с Минприроды России. Для Липецка обновление общественного транспорта – очень важный вопрос, над которым мы работаем уже несколько лет, и достаточно успешно. За три года закупили больше двухсот тридцати новых автобусов и по развитию пассажирского транспорта стали лидерами в ЦФО. Полученный федеральный трансфер позволит нам продолжать работу по улучшению состояния транспорта и, конечно же, экологии", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20220520/svalka-1789657978.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, общественный транспорт, экология в россии, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)