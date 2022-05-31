https://ria.ru/20220531/avtobusy-1792064103.html

Липецкая область закупит 60 новых экологичных автобусов

Липецкая область закупит 60 новых экологичных автобусов - РИА Новости, 31.05.2022

Липецкая область закупит 60 новых экологичных автобусов

Липецкой области одобрена заявка на получение 1,3 миллиарда рублей из федерального бюджета для закупки автобусов на газомоторном топливе в рамках федерального... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T15:44

2022-05-31T15:44

2022-05-31T15:44

липецкая область

игорь артамонов

общественный транспорт

экология в россии

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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ЛИПЕЦК, 31 мая – РИА Новости. Липецкой области одобрена заявка на получение 1,3 миллиарда рублей из федерального бюджета для закупки автобусов на газомоторном топливе в рамках федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология", сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, всего в 2022-2023 годах планируется приобрести 60 единиц экологичного транспорта.Артамонов отметил, что благодаря проведенному в Липецке обновлению парка общественного транспорта доля газомоторных автобусов, соответствующих экологическому стандарту ЕВРО-5, возросла с 10% до 42%."Мы тщательно готовили заявку, провели ряд переговоров с Минприроды России. Для Липецка обновление общественного транспорта – очень важный вопрос, над которым мы работаем уже несколько лет, и достаточно успешно. За три года закупили больше двухсот тридцати новых автобусов и по развитию пассажирского транспорта стали лидерами в ЦФО. Полученный федеральный трансфер позволит нам продолжать работу по улучшению состояния транспорта и, конечно же, экологии", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220520/svalka-1789657978.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, общественный транспорт, экология в россии, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)