https://ria.ru/20220531/aviabilety-1792166755.html
Цена авиабилетов по России в мае сохранилась на уровне 2021 года
Цена авиабилетов по России в мае сохранилась на уровне 2021 года - РИА Новости, 31.05.2022
Цена авиабилетов по России в мае сохранилась на уровне 2021 года
Стоимость авиабилетов на полеты по России в мае сохраняется на уровне показателей прошлого года, сообщает Росавиация. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T19:04
2022-05-31T19:04
2022-05-31T19:16
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
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новости - туризм
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Стоимость авиабилетов на полеты по России в мае сохраняется на уровне показателей прошлого года, сообщает Росавиация."По информации авиакомпаний, стоимость авиабилетов на внутрироссийские полеты в мае 2022 года сохраняется на уровне показателей прошлого года", - говорится в сообщении.
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, новости - туризм
19:04 31.05.2022 (обновлено: 19:16 31.05.2022)
Цена авиабилетов по России в мае сохранилась на уровне 2021 года
Росавиация: цена авиабилетов по России в мае сохранилась на уровне 2021 года