https://ria.ru/20220531/aviabilety-1792166755.html

Цена авиабилетов по России в мае сохранилась на уровне 2021 года

Цена авиабилетов по России в мае сохранилась на уровне 2021 года - РИА Новости, 31.05.2022

Цена авиабилетов по России в мае сохранилась на уровне 2021 года

Стоимость авиабилетов на полеты по России в мае сохраняется на уровне показателей прошлого года, сообщает Росавиация. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T19:04

2022-05-31T19:04

2022-05-31T19:16

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

россия

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новости - туризм

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Стоимость авиабилетов на полеты по России в мае сохраняется на уровне показателей прошлого года, сообщает Росавиация."По информации авиакомпаний, стоимость авиабилетов на внутрироссийские полеты в мае 2022 года сохраняется на уровне показателей прошлого года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220526/istochniki-1790638051.html

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, новости - туризм