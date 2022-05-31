https://ria.ru/20220531/antirossiya-1792216566.html
Мезенцев назвал попытки сделать Украину "антироссией" потерей для Европы
Мезенцев назвал попытки сделать Украину "антироссией" потерей для Европы - РИА Новости, 31.05.2022
Мезенцев назвал попытки сделать Украину "антироссией" потерей для Европы
То, что братский для россиян народ Украины живет сегодня в условиях, когда эту страну делают "антироссией", - колоссальная потеря для европейского континента в... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T22:13
2022-05-31T22:13
2022-05-31T22:25
союзное государство
белоруссия
россия
украина
дмитрий мезенцев
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. То, что братский для россиян народ Украины живет сегодня в условиях, когда эту страну делают "антироссией", - колоссальная потеря для европейского континента в целом, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в эфире "Вести ФМ".Отвечая на вопрос журналиста радиостанции, почему при схожести Украины и Белоруссии, которые одинаково сильно связаны корнями с Россией, сценарий Майдана реализовался только на украинской территории, госсекретарь вспомнил недавние торжества по случаю 1160-летия Полоцка."Я отвечу на ваш вопрос через призму, через ощущение участника торжеств, посвященных 1160-й годовщине со дня образования Полоцка – древнейшего города на белорусской земле и, наверное, одного из самых древних городов на территории Союзного государства. Удивительный праздник, очень добрый. Тысячи-тысячи людей! Шествие! А потом – почти часовое театрализованное представление, которое показывало историю Полоцкой земли. И равноправно, сбалансировано и честно представили период Древней Руси, период захвата Полоцка Стефаном Баторием в XVI веке. Сказали и о том, что Иван Грозный со своими войсками приходил к полоцкому Кремлю. Но самое главное прозвучало по итогу: что полоцкая история – яркое подтверждение нашей совместной истории", - сказал Мезенцев.Он напомнил, что на одной из главных площадей города стоят два монумента: памятник победе в Отечественной войне 1812 года и памятник освободителям Полоцка в Великой Отечественной войне."И один, и второй – это подвиги, которые объединяют нас. По сути, это шкала того, что мы можем, что мы должны, и что мы едины. У нас два языка в Беларуси государственных – белорусский и русский. И часть представления велась на белорусском языке. Здесь нет никакого укора русскому языку, и нам, россиянам, нет никакого укора, потому что каждый народ хочет быть самобытным. И каждый народ хочет представить свой национальный костюм, национальную песню, национальную кухню и свою гордость. И если правильно, сбалансировано и умно вести межнациональный диалог, то конфликтов не будет", - подчеркнул госсекретарь.Он добавил, что конфликты в союзных республиках, разгоравшиеся в 80-е годы, прежде всего, были спровоцированы из-за рубежа."В середине 90-х годов у нас вышла книга Збигнева Бжезинского "Великая шахматная доска", где буквально в двух десятках страниц был обозначен план борьбы с Россией. И, в том числе, тот этап, который мы, к сожалению, переживаем сегодня. Сначала – оторвать от России Украину, потом – Беларусь, кавказские республики, страны Центральной Азии. И по всему периметру наших границ – систематически и последовательно создавать напряжение для раскачивания обстановки и последующего расчленения России. Вот и весь план. И для этого все хорошо, по мнению западных организаторов: и размывание нравственных категорий белорусского, украинского этноса, и этносов, где доминирует исламская религия, где порой умело подогреваются национальные черты ряда народов, - всё очень для них хорошо. Но в глобальном плане снижается уровень международной безопасности", - заметил Мезенцев.Говоря об Украине, госсекретарь Союзного государства почеркнул: "Важно, чтобы мы как можно скорее перешли к диалогу, к возвращению и осмыслению наших единых корней, нашей единой истории, и чтобы те люди, которые не готовы к этому, не определяли государственную политику в диалоге с Россией".
https://ria.ru/20220524/mezentsev-1790389460.html
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белоруссия, россия, украина, дмитрий мезенцев
МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. То, что братский для россиян народ Украины живет сегодня в условиях, когда эту страну делают "антироссией", - колоссальная потеря для европейского континента в целом, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в эфире "Вести ФМ".
Отвечая на вопрос журналиста радиостанции, почему при схожести Украины
и Белоруссии
, которые одинаково сильно связаны корнями с Россией
, сценарий Майдана реализовался только на украинской территории, госсекретарь вспомнил недавние торжества по случаю 1160-летия Полоцка.
"Я отвечу на ваш вопрос через призму, через ощущение участника торжеств, посвященных 1160-й годовщине со дня образования Полоцка
– древнейшего города на белорусской земле и, наверное, одного из самых древних городов на территории Союзного государства. Удивительный праздник, очень добрый. Тысячи-тысячи людей! Шествие! А потом – почти часовое театрализованное представление, которое показывало историю Полоцкой земли. И равноправно, сбалансировано и честно представили период Древней Руси, период захвата Полоцка Стефаном Баторием в XVI веке. Сказали и о том, что Иван Грозный
со своими войсками приходил к полоцкому Кремлю. Но самое главное прозвучало по итогу: что полоцкая история – яркое подтверждение нашей совместной истории", - сказал Мезенцев.
Он напомнил, что на одной из главных площадей города стоят два монумента: памятник победе в Отечественной войне 1812 года и памятник освободителям Полоцка в Великой Отечественной войне.
"И один, и второй – это подвиги, которые объединяют нас. По сути, это шкала того, что мы можем, что мы должны, и что мы едины. У нас два языка в Беларуси государственных – белорусский и русский. И часть представления велась на белорусском языке. Здесь нет никакого укора русскому языку, и нам, россиянам, нет никакого укора, потому что каждый народ хочет быть самобытным. И каждый народ хочет представить свой национальный костюм, национальную песню, национальную кухню и свою гордость. И если правильно, сбалансировано и умно вести межнациональный диалог, то конфликтов не будет", - подчеркнул госсекретарь.
Он добавил, что конфликты в союзных республиках, разгоравшиеся в 80-е годы, прежде всего, были спровоцированы из-за рубежа.
"В середине 90-х годов у нас вышла книга Збигнева Бжезинского
"Великая шахматная доска", где буквально в двух десятках страниц был обозначен план борьбы с Россией. И, в том числе, тот этап, который мы, к сожалению, переживаем сегодня. Сначала – оторвать от России Украину, потом – Беларусь, кавказские республики, страны Центральной Азии
. И по всему периметру наших границ – систематически и последовательно создавать напряжение для раскачивания обстановки и последующего расчленения России. Вот и весь план. И для этого все хорошо, по мнению западных организаторов: и размывание нравственных категорий белорусского, украинского этноса, и этносов, где доминирует исламская религия, где порой умело подогреваются национальные черты ряда народов, - всё очень для них хорошо. Но в глобальном плане снижается уровень международной безопасности", - заметил Мезенцев.
Говоря об Украине, госсекретарь Союзного государства почеркнул: "Важно, чтобы мы как можно скорее перешли к диалогу, к возвращению и осмыслению наших единых корней, нашей единой истории, и чтобы те люди, которые не готовы к этому, не определяли государственную политику в диалоге с Россией".