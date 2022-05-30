https://ria.ru/20220530/zhurnalist-1791820937.html

На Украине погиб французский журналист

На Украине погиб французский журналист - РИА Новости, 30.05.2022

На Украине погиб французский журналист

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о гибели французского журналиста BFMTV Фредерика Леклерка-Имхоффа на Украине. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T17:29

2022-05-30T17:29

2022-05-30T18:18

специальная военная операция на украине

в мире

эммануэль макрон

франция

украина

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ПАРИЖ, 30 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о гибели французского журналиста BFMTV Фредерика Леклерка-Имхоффа на Украине.Телеканал BFMTV сообщил, что 32-летний журналист попал под обстрел в Луганской области. По данным газеты Parisien, сопровождавший его коллега, редактор Максим Брандшеттер, получил ранение и был эвакуирован в Днепр.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркивал Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские военные выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220522/feyk-1789975252.html

франция

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, эммануэль макрон, франция, украина