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На Украине погиб французский журналист - РИА Новости, 30.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220530/zhurnalist-1791820937.html
На Украине погиб французский журналист
На Украине погиб французский журналист - РИА Новости, 30.05.2022
На Украине погиб французский журналист
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о гибели французского журналиста BFMTV Фредерика Леклерка-Имхоффа на Украине. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T17:29
2022-05-30T18:18
специальная военная операция на украине
в мире
эммануэль макрон
франция
украина
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ПАРИЖ, 30 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о гибели французского журналиста BFMTV Фредерика Леклерка-Имхоффа на Украине.Телеканал BFMTV сообщил, что 32-летний журналист попал под обстрел в Луганской области. По данным газеты Parisien, сопровождавший его коллега, редактор Максим Брандшеттер, получил ранение и был эвакуирован в Днепр.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркивал Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские военные выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220522/feyk-1789975252.html
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в мире, эммануэль макрон, франция, украина
17:29 30.05.2022 (обновлено: 18:18 30.05.2022)
 
На Украине погиб французский журналист

Президент Франции Макрон сообщил о гибели журналиста BFMTV Леклерка-Имхоффа на Украине

© РИА Новости / Алексей Куденко Мариуполь
 Мариуполь - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Мариуполь. Архивное фото
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ПАРИЖ, 30 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о гибели французского журналиста BFMTV Фредерика Леклерка-Имхоффа на Украине.

"Журналист Фредерик Леклерк-Имхофф был на Украине, чтобы показать реальность войны. В автобусе с гуманитарной помощью он получил смертельное ранение", — написал он в twitter.

Телеканал BFMTV сообщил, что 32-летний журналист попал под обстрел в Луганской области. По данным газеты Parisien, сопровождавший его коллега, редактор Максим Брандшеттер, получил ранение и был эвакуирован в Днепр.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркивал Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские военные выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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