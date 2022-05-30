17:29 30.05.2022 (обновлено: 18:18 30.05.2022)
На Украине погиб французский журналист
Президент Франции Макрон сообщил о гибели журналиста BFMTV Леклерка-Имхоффа на Украине
Мариуполь. Архивное фото
ПАРИЖ, 30 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о гибели французского журналиста BFMTV Фредерика Леклерка-Имхоффа на Украине.
"Журналист Фредерик Леклерк-Имхофф был на Украине, чтобы показать реальность войны. В автобусе с гуманитарной помощью он получил смертельное ранение", — написал он в twitter.
Телеканал BFMTV сообщил, что 32-летний журналист попал под обстрел в Луганской области. По данным газеты Parisien, сопровождавший его коллега, редактор Максим Брандшеттер, получил ранение и был эвакуирован в Днепр.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркивал Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские военные выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.