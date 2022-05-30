Рейтинг@Mail.ru
"Маршрут здоровья" отправился в экспедицию по районам Томской области - РИА Новости, 30.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Томская область
Томская область
https://ria.ru/20220530/zdorove-1791679323.html
"Маршрут здоровья" отправился в экспедицию по районам Томской области
"Маршрут здоровья" отправился в экспедицию по районам Томской области - РИА Новости, 30.05.2022
"Маршрут здоровья" отправился в экспедицию по районам Томской области
Временно исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур в понедельник проводил в экспедицию по удаленным селам региона автополиклинику... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T11:23
2022-05-30T11:57
общество
здоровье - общество
асиновский район
кожевниковский район
сибирский государственный медицинский университет
томская область
томская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152293/10/1522931066_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_5c824e365323573755ba982b452f65eb.jpg
ТОМСК, 30 мая – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур в понедельник проводил в экспедицию по удаленным селам региона автополиклинику "Маршрут здоровья", сообщает областная администрация.В понедельник медики приедут в Асиновский район, а затем посетят еще семь муниципалитетов: Зырянский, Тегульдетский, Чаинский, Парабельский, Молчановский, Первомайский и Кожевниковский районы. "Маршрут здоровья" отправился уже в пятую по счету экспедицию."Я сам вырос в деревне и знаю цену доступной и качественной медицине в глубинке. Знаю, что были случаи, когда врачи "Маршрута здоровья" на приеме выявляли прединфарктные и прединсультные состояния. Страшно подумать, что случилось бы, не окажись вы рядом. Но вы рядом, и совсем скоро сельские жители смогут недалеко от дома пройти осмотр, получить консультацию, а при необходимости – направление на обследование", – сказал Мазур врачам.Глава региона поблагодарил медиков за готовность к работе вдали от дома и семей. "Всегда вместе будем делать добрые дела", – добавил он.В автополиклинике работают 50 человек – это сотрудники центров здоровья областной клинической больницы и межвузовской поликлиники, врачи онкодиспансера, Томской районной больницы, специалисты центра медицины катастроф и центра медицинской профилактики, клинические психологи, узкие специалисты, инструкторы по оказанию первой помощи. С этого года в бригаду рейса также вошли специалисты областного наркодиспансера, центра профилактики и борьбы со СПИДом, стоматологических поликлиник, а также специалисты СибГМУ, которые будут выявлять у детей постковидный синдром.Сельские жители во время визита "Маршрута здоровья" смогут пройти маммографию, флюорографию, сделать комплексные скрининги сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, хронических бронхолегочных заболеваний, пройти онкоскрининг, в том числе полости рта, а также исследование на ВИЧ. Также специалисты проведут семинары для жителей района по основам первой помощи, профилактике заболеваний.
https://ria.ru/20220530/lagerya-1791674484.html
https://ria.ru/20220505/subsidii-1786908235.html
асиновский район
кожевниковский район
томская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152293/10/1522931066_15:0:799:588_1920x0_80_0_0_28a53c10cbe62dd74a2343e4eaeb269d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, асиновский район, кожевниковский район, сибирский государственный медицинский университет, томская область
11:23 30.05.2022 (обновлено: 11:57 30.05.2022)
 
"Маршрут здоровья" отправился в экспедицию по районам Томской области

"Маршрут здоровья" отправился в экспедицию по районам Томской области

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСтетоскоп
Стетоскоп - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Стетоскоп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОМСК, 30 мая – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур в понедельник проводил в экспедицию по удаленным селам региона автополиклинику "Маршрут здоровья", сообщает областная администрация.
В понедельник медики приедут в Асиновский район, а затем посетят еще семь муниципалитетов: Зырянский, Тегульдетский, Чаинский, Парабельский, Молчановский, Первомайский и Кожевниковский районы. "Маршрут здоровья" отправился уже в пятую по счету экспедицию.
Губернатор Омской области Александр Бурков - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
11:06Омская область
Омский губернатор поручил увеличить количество мест в детских лагерях
"Я сам вырос в деревне и знаю цену доступной и качественной медицине в глубинке. Знаю, что были случаи, когда врачи "Маршрута здоровья" на приеме выявляли прединфарктные и прединсультные состояния. Страшно подумать, что случилось бы, не окажись вы рядом. Но вы рядом, и совсем скоро сельские жители смогут недалеко от дома пройти осмотр, получить консультацию, а при необходимости – направление на обследование", – сказал Мазур врачам.
Глава региона поблагодарил медиков за готовность к работе вдали от дома и семей. "Всегда вместе будем делать добрые дела", – добавил он.
В автополиклинике работают 50 человек – это сотрудники центров здоровья областной клинической больницы и межвузовской поликлиники, врачи онкодиспансера, Томской районной больницы, специалисты центра медицины катастроф и центра медицинской профилактики, клинические психологи, узкие специалисты, инструкторы по оказанию первой помощи. С этого года в бригаду рейса также вошли специалисты областного наркодиспансера, центра профилактики и борьбы со СПИДом, стоматологических поликлиник, а также специалисты СибГМУ, которые будут выявлять у детей постковидный синдром.
Сельские жители во время визита "Маршрута здоровья" смогут пройти маммографию, флюорографию, сделать комплексные скрининги сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, хронических бронхолегочных заболеваний, пройти онкоскрининг, в том числе полости рта, а также исследование на ВИЧ. Также специалисты проведут семинары для жителей района по основам первой помощи, профилактике заболеваний.
Река Омь, Комсомольский мост, Омский Государственный Музыкальный Театр - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 07:59Омская область
Власти Омской области продолжат субсидировать речные перевозки
 
Томская областьОбществоЗдоровье - ОбществоАсиновский районКожевниковский районСибирский государственный медицинский университетТомская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала