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"Маршрут здоровья" отправился в экспедицию по районам Томской области

"Маршрут здоровья" отправился в экспедицию по районам Томской области - РИА Новости, 30.05.2022

"Маршрут здоровья" отправился в экспедицию по районам Томской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур в понедельник проводил в экспедицию по удаленным селам региона автополиклинику... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T11:23

2022-05-30T11:23

2022-05-30T11:57

общество

здоровье - общество

асиновский район

кожевниковский район

сибирский государственный медицинский университет

томская область

томская область

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ТОМСК, 30 мая – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур в понедельник проводил в экспедицию по удаленным селам региона автополиклинику "Маршрут здоровья", сообщает областная администрация.В понедельник медики приедут в Асиновский район, а затем посетят еще семь муниципалитетов: Зырянский, Тегульдетский, Чаинский, Парабельский, Молчановский, Первомайский и Кожевниковский районы. "Маршрут здоровья" отправился уже в пятую по счету экспедицию."Я сам вырос в деревне и знаю цену доступной и качественной медицине в глубинке. Знаю, что были случаи, когда врачи "Маршрута здоровья" на приеме выявляли прединфарктные и прединсультные состояния. Страшно подумать, что случилось бы, не окажись вы рядом. Но вы рядом, и совсем скоро сельские жители смогут недалеко от дома пройти осмотр, получить консультацию, а при необходимости – направление на обследование", – сказал Мазур врачам.Глава региона поблагодарил медиков за готовность к работе вдали от дома и семей. "Всегда вместе будем делать добрые дела", – добавил он.В автополиклинике работают 50 человек – это сотрудники центров здоровья областной клинической больницы и межвузовской поликлиники, врачи онкодиспансера, Томской районной больницы, специалисты центра медицины катастроф и центра медицинской профилактики, клинические психологи, узкие специалисты, инструкторы по оказанию первой помощи. С этого года в бригаду рейса также вошли специалисты областного наркодиспансера, центра профилактики и борьбы со СПИДом, стоматологических поликлиник, а также специалисты СибГМУ, которые будут выявлять у детей постковидный синдром.Сельские жители во время визита "Маршрута здоровья" смогут пройти маммографию, флюорографию, сделать комплексные скрининги сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, хронических бронхолегочных заболеваний, пройти онкоскрининг, в том числе полости рта, а также исследование на ВИЧ. Также специалисты проведут семинары для жителей района по основам первой помощи, профилактике заболеваний.

https://ria.ru/20220530/lagerya-1791674484.html

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асиновский район

кожевниковский район

томская область

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, здоровье - общество, асиновский район, кожевниковский район, сибирский государственный медицинский университет, томская область