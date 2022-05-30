11:23 30.05.2022 (обновлено: 11:57 30.05.2022)
"Маршрут здоровья" отправился в экспедицию по районам Томской области
"Маршрут здоровья" отправился в экспедицию по районам Томской области
Стетоскоп. Архивное фото
ТОМСК, 30 мая – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур в понедельник проводил в экспедицию по удаленным селам региона автополиклинику "Маршрут здоровья", сообщает областная администрация.
В понедельник медики приедут в Асиновский район, а затем посетят еще семь муниципалитетов: Зырянский, Тегульдетский, Чаинский, Парабельский, Молчановский, Первомайский и Кожевниковский районы. "Маршрут здоровья" отправился уже в пятую по счету экспедицию.
"Я сам вырос в деревне и знаю цену доступной и качественной медицине в глубинке. Знаю, что были случаи, когда врачи "Маршрута здоровья" на приеме выявляли прединфарктные и прединсультные состояния. Страшно подумать, что случилось бы, не окажись вы рядом. Но вы рядом, и совсем скоро сельские жители смогут недалеко от дома пройти осмотр, получить консультацию, а при необходимости – направление на обследование", – сказал Мазур врачам.
Глава региона поблагодарил медиков за готовность к работе вдали от дома и семей. "Всегда вместе будем делать добрые дела", – добавил он.
В автополиклинике работают 50 человек – это сотрудники центров здоровья областной клинической больницы и межвузовской поликлиники, врачи онкодиспансера, Томской районной больницы, специалисты центра медицины катастроф и центра медицинской профилактики, клинические психологи, узкие специалисты, инструкторы по оказанию первой помощи. С этого года в бригаду рейса также вошли специалисты областного наркодиспансера, центра профилактики и борьбы со СПИДом, стоматологических поликлиник, а также специалисты СибГМУ, которые будут выявлять у детей постковидный синдром.
Сельские жители во время визита "Маршрута здоровья" смогут пройти маммографию, флюорографию, сделать комплексные скрининги сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, хронических бронхолегочных заболеваний, пройти онкоскрининг, в том числе полости рта, а также исследование на ВИЧ. Также специалисты проведут семинары для жителей района по основам первой помощи, профилактике заболеваний.