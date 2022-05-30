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Удмуртия снизила максимальную ставку по льготным займам для бизнеса до 10%
Удмуртия снизила максимальную ставку по льготным займам для бизнеса до 10% - РИА Новости, 30.05.2022
Удмуртия снизила максимальную ставку по льготным займам для бизнеса до 10%
Максимальная ставка по льготным займам для бизнеса Удмуртии снижена до десяти процентов, заявил глава региона Александр Бречалов. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T20:01
2022-05-30T20:01
2022-05-30T20:01
удмуртская республика
экономика
александр бречалов
россия
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 30 мая – РИА Новости. Максимальная ставка по льготным займам для бизнеса Удмуртии снижена до десяти процентов, заявил глава региона Александр Бречалов.По его словам, удмуртский фонд развития предпринимательства снизил ставки по льготным займам для предпринимателей на фоне снижения ключевой ставки Центробанка РФ."Теперь ставка для всех сфер, кроме производственных, составит 10%. Для производственных компаний ставка осталась на прежнем уровне — 5% годовых. Это еще один шаг по поддержке бизнеса в условиях, сложившихся санкционных ограничений. Отмечу, что с марта фонд выдал уже 133 антикризисных займа на общую сумму 317,4 миллиона рублей", — прокомментировал глава Удмуртии Александр Бречалов.В пресс-службе руководителя региона рассказали, что в республике с 23 мая малый и средний бизнес может получить финансовую поддержку в рамках совместной программы корпорации МСП и правительства Удмуртии. По условиям программы, ставка для среднего бизнеса составляет 7% годовых, для малого и микробизнеса – 8,5%.
https://ria.ru/20220523/udmurtiya-1790175616.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, александр бречалов, россия, удмуртская республика (удмуртия)
Удмуртия снизила максимальную ставку по льготным займам для бизнеса до 10%
Максимальную ставку по льготным займам для бизнеса в Удмуртии снизили десяти процентов