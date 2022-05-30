https://ria.ru/20220530/zaderzhanie-1791845390.html

В Крыму задержали боевика украинского вооруженного формирования

В Крыму задержали боевика украинского вооруженного формирования - РИА Новости, 30.05.2022

В Крыму задержали боевика украинского вооруженного формирования

Пресс-служба управления ФСБ РФ по Республике Крым и городу Севастополю сообщила о задержании в Крыму боевика украинского незаконного вооруженного формирования... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T18:41

2022-05-30T18:41

2022-05-30T18:42

украина

россия

республика крым

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Пресс-служба управления ФСБ РФ по Республике Крым и городу Севастополю сообщила о задержании в Крыму боевика украинского незаконного вооруженного формирования "Батальон имени Номана Челебиджихана".Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ведомства, мужчина задержан в Крыму при попытке пересечения российско-украинской границы со стороны Херсонской области Украины."Задержан гражданин Украины 1989 г.р., который подозревается в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования "Батальон имени Номана Челебиджихана", действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации", - говорится в сообщении.Следователями установлено, что задержанный в 2016 году, находясь на территории Украины, добровольно вступил в ряды батальона, где проверял лиц и автотранспорт на границе с Крымом.По данным ведомства, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело за участие в незаконном формировании. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.В сообщении добавляется, что задержание боевика было осуществлено при участии Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

https://ria.ru/20220527/diversiya-1791004469.html

украина

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание подозреваемых в незаконных поставках оружия с Украины в Крым. Кадры ФСБ РФ Силовиками пресечен незаконный канал поставки в Крым огнестрельного оружия и боеприпасов с территории Украины, подозреваемые задержаны, сообщила пресс-служба управления ФСБ по республике Крым и Севастополю. 2022-05-30T18:41 true PT1M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, республика крым, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)