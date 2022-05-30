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Строительство Выставки "Улица Дальнего Востока" стартует 1 июня

Строительство Выставки "Улица Дальнего Востока" стартует 1 июня - РИА Новости, 30.05.2022

Строительство Выставки "Улица Дальнего Востока" стартует 1 июня

МОСКВА, 30 мая – Фонд "Рросконгресс". Первого июня на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке начнется реконструкция... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T11:02

2022-05-30T11:02

2022-05-30T11:02

пресс-релизы

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МОСКВА, 30 мая – Фонд "Рросконгресс". Первого июня на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке начнется реконструкция региональных павильонов выставки "Улица Дальнего Востока". Экспозиция, которая работала в дни Восточного экономического форума в 2021 году, откроется в обновленном формате в сентябре 2022 года, и станет общедоступной.Торжественное открытие выставки состоится на набережной бухты Аякс 5 сентября. В дни проведения VIIВосточного экономического форума и II Международного форума по сохранению тигра Улица будет доступна для гостей мероприятия. C9 по 11 сентября павильоны "Улицы Дальнего Востока" будут открыты для всех жителей и гостей Приморья. В дальнейшем планируется, что выставка станет постоянной.Посетители смогут ознакомиться с 11 павильонами "Улицы Дальнего Востока", которые символизируют самобытные регионы Дальневосточного федерального округа. С целью экономии бюджетных средств и в связи с сезонным фактором павильоны были законсервированы в сентябре 2021 года по завершении VI Восточного экономического форума. Однако в этом году внешнее и внутреннее наполнение выставки заметно изменится: уже сейчас ведутся работы по утверждению эскизов для реновации, в экспозицию планируется добавить интерактивные технологии и ночную иллюминацию.Впервые на выставке будут представлены два новых павильона. Павильон АО "Корпорация Туризм.РФ" продемонстрирует основные направления деятельности корпорации с особым акцентом на проекты Дальнего Востока. Мультимедийный павильон "Дом тигра" будет посвящен II Международному форуму по сохранению тигра и представит достижения России в вопросах сохранения этого редкого хищника. Гости выставки смогут увидеть экспонаты холдинга АО "Вертолеты России": вертолет Ка-62 в рамках экспозиции АО ААК "ПРОГРЕСС", Ми-8 в рамках экспозиции Республики Бурятия.Второй год подряд на выставке будет работать масштабный павильон Минспорта России – здесь покажут проекты по развитию физической культуры и спорта в России. Планируется организация соревнований в формате "Игры ГТО".Наряду с делегатами ВЭФ, жителями и туристами Владивостока посетить выставку "Улица Дальнего Востока", а также "Дом тигра" смогут и иностранные студенты ДВФУ. Многие из них – представители стран ареала тигра: Бангладеш, Вьетнам, Индия, Индонезия, Китай, КНДР, Лаос, Непал и др. Впервые в этом году не будет смещен учебных год в связи с проведением Форума.Окончательный срок завершения всех работ в павильонах – конец августа 2022 года."В этом году выставка ‘’Улица Дальнего Востока’’ вновь откроется для участников Форума, жителей Владивостока, гостей Приморского края и Дальневосточного федерального округа. Мы с радостью делаем ее общедоступной – каждый сможет лично оценить достижения восточных регионов России и Дальнего Востока в целом, ознакомиться с многообразием укладов жизни народов Дальнего Востока, региональными особенностями края, увидеть, что предпринимается в России для сохранения редких видов животных – таких, как тигры. Уверен, что большая просветительская работа принесет свои плоды, и мы будем лучше знать, чем живет и дышит уникальный и неповторимый Дальний Восток", – отметил директор Восточного экономического форума Игорь Павлов.VII Восточный экономический форум-2022 состоится 5–8 сентября 2022 г. во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Организатор – Фонд Росконгресс.Все оперативные новости о подготовке ВЭФ-2022 - в официальных соцсетях форума.Telegram:ВК:Восточный экономический форум (vk.com)Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, создан в соответствии с решением Президента Российской Федерации.Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом.Фонд взаимодействует со структурами ООН и другими международными организациями. Развивает многоформатное сотрудничество со 166 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 76 странах мира, со 154 российскими общественными организациями, федеральными органами исполнительной и законодательной власти, субъектами Российской Федерации.Официальные телеграм-каналы Фонда Росконгресс: на русском языке – t.me/Roscongress, на английском языке – t.me/RoscongressDirect, на испанском языке – t.me/RoscongressEsp.Официальный сайт и Информационно-аналитическая система Фонда Росконгресс.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы