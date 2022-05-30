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Более 350 тысяч беженцев подали заявления на выплаты в десять тысяч рублей
Более 350 тысяч беженцев подали заявления на выплаты в десять тысяч рублей - РИА Новости, 30.05.2022
Более 350 тысяч беженцев подали заявления на выплаты в десять тысяч рублей
Свыше 350 тысяч беженцев из Донбасса и с Украины, прибывших на территорию России с начала эскалации военного конфликта, подали заявления на оказание... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T11:11
2022-05-30T11:11
2022-05-30T11:11
специальная военная операция на украине
донбасс
украина
россия
общество
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Свыше 350 тысяч беженцев из Донбасса и с Украины, прибывших на территорию России с начала эскалации военного конфликта, подали заявления на оказание единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей; общая сумма выплат достигла почти 2,7 миллиарда рублей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."По состоянию на 06.00 мск понедельника на территории России принято 350,54 тысячи заявлений, в том числе 3,48 тысячи - за минувшие сутки", - сказал собеседник агентства.По его словам, выплаты в размере 10 тысяч рублей уже получили 264,18 тысячи беженцев на общую сумму 2 миллиарда 641 миллион 780 тысяч рублей, что составляет 75,4% от общего количества поданных заявлений.Всего на территорию России прибыли более 1 миллиона 556 тысяч беженцев.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
https://ria.ru/20220528/donetsk-1791111654.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, украина, россия, общество
Более 350 тысяч беженцев подали заявления на выплаты в десять тысяч рублей
Более 350 тысяч беженцев из Донбасса и с Украины подали заявления на выплаты в России
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Свыше 350 тысяч беженцев из Донбасса и с Украины, прибывших на территорию России с начала эскалации военного конфликта, подали заявления на оказание единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей; общая сумма выплат достигла почти 2,7 миллиарда рублей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"По состоянию на 06.00 мск понедельника на территории России
принято 350,54 тысячи заявлений, в том числе 3,48 тысячи - за минувшие сутки", - сказал собеседник агентства.
По его словам, выплаты в размере 10 тысяч рублей уже получили 264,18 тысячи беженцев на общую сумму 2 миллиарда 641 миллион 780 тысяч рублей, что составляет 75,4% от общего количества поданных заявлений.
Всего на территорию России прибыли более 1 миллиона 556 тысяч беженцев.
Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса
на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР
и ЛНР
, а 24 февраля начала на Украине
специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.