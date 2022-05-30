https://ria.ru/20220530/vooruzheniya-1791831551.html

Глава МИД Франции сообщила, что Париж усилит поставки вооружений Киеву

Глава МИД Франции сообщила, что Париж усилит поставки вооружений Киеву - РИА Новости, 30.05.2022

Глава МИД Франции сообщила, что Париж усилит поставки вооружений Киеву

Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила в ходе своего визита на Украину, что Париж усилит поставки вооружений Киеву. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T18:10

2022-05-30T18:10

2022-05-30T18:10

специальная военная операция на украине

в мире

дмитрий кулеба

владимир зеленский

эммануэль макрон

украина

франция

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156309/17/1563091780_0:82:1574:967_1920x0_80_0_0_4085a01ad0b862d159cddfefc7a3b1de.jpg

ПАРИЖ, 30 мая - РИА Новости. Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила в ходе своего визита на Украину, что Париж усилит поставки вооружений Киеву."Наша военная поддержка (Киеву - ред.) продолжится и будет усилена", - сказала Колонна на пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Киеве, говоря о поставках Парижем вооружений Киеву.В понедельник министр иностранных дел Франции направилась с первой рабочей поездкой в Киев, в ходе которой у нее были запланированы встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и Владимиром Зеленским. Сообщалось, что она также посетит город Буча и передаст украинским властям направленную Парижем технику гражданской безопасности (пожарные машины и машины скорой помощи).В апреле французский президент Эммануэль Макрон сообщал, что Франция начала поставлять Киеву артиллерийские установки Сesar.С начала российской военной операции Франция уже предоставила Украине гуманитарную помощь на 100 миллионов евро, 615 тонн медицинского и гуманитарного оборудования, а также военное снаряжение и вооружение на сумму более 100 миллионов евро.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220530/oruzhie-1791812978.html

украина

франция

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дмитрий кулеба, владимир зеленский, эммануэль макрон, украина, франция, киев, ситуация в днр и лнр