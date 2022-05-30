https://ria.ru/20220530/vizy-1791772910.html

Правительство ФРГ упростит выдачу виз российским журналистам и ученым

Правительство ФРГ упростит выдачу виз российским журналистам и ученым - РИА Новости, 30.05.2022

Правительство ФРГ упростит выдачу виз российским журналистам и ученым

Правительство ФРГ договорилось упростить процесс выдачи национальных виз российским журналистам, правозащитникам, политикам и ученым, публично выступающим... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T15:25

2022-05-30T15:25

2022-05-30T15:27

в мире

германия

спецоперация

украина

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БЕРЛИН, 30 мая - РИА Новости. Правительство ФРГ договорилось упростить процесс выдачи национальных виз российским журналистам, правозащитникам, политикам и ученым, публично выступающим против российской спецоперации на Украине, заявил представитель МВД ФРГ.Он пояснил, что предусмотренный законом процесс позволяет "без бюрократии" получить визу и долгосрочное пребывание в Германии. Мера касается при этом, прежде всего, лиц, "имеющих связь с Германией". В частности, упрощенной процедурой могут воспользоваться сотрудники или партнеры некоммерческих организаций, которые включены в список нежелательных организаций или иностранных агентов. Также визу могут получить представители "демократической оппозиции, который публично выступают против российской агрессивной войны".Журналисты независимых СМИ, "подвергающиеся репрессиям и угрозам, особенно на основании их критического освещения событий, должны получить возможность и дальше свободно работать из Германии", добавил представитель МИД."Журналисты, публично выступившие против российской войны или уволенные из контролируемых государством СМИ на основании того, как они освещали события, также должны иметь возможность работать отсюда", - продолжил он.Также на визу могут претендовать ученые, которые публично выступили против спецоперации и более не могут свободно продолжать свою работу, заявили в МВД. Решения по каждой заявке на визу будут рассматриваться отдельно при участии аппаратов МИД, уполномоченного кабмина по культуре и СМИ Клаудии Рот, визы будут выдаваться также членам семьи затронутых лиц.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220528/gaz-1791359314.html

https://ria.ru/20220529/sanktsii-1791596985.html

германия

украина

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в мире, германия, спецоперация, украина