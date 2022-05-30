Рейтинг@Mail.ru
В Венгрии рассказали, на каких условиях согласятся на шестой пакет санкций - РИА Новости, 30.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220530/vengriya-1791799089.html
В Венгрии рассказали, на каких условиях согласятся на шестой пакет санкций
В Венгрии рассказали, на каких условиях согласятся на шестой пакет санкций - РИА Новости, 30.05.2022
В Венгрии рассказали, на каких условиях согласятся на шестой пакет санкций
Будапешт даст согласие на принятие новых ограничительных мер против России после предоставления гарантий поставок топлива в Венгрию, заявил премьер-министр... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T16:26
2022-05-30T17:44
санкции в отношении россии
венгрия
в мире
брюссель
виктор орбан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/09/1782678023_0:67:2952:1728_1920x0_80_0_0_c2960f1b84fdf2d5b83c6a03384b5739.jpg
БРЮССЕЛЬ, 30 мая — РИА Новости. Будапешт даст согласие на принятие новых ограничительных мер против России после предоставления гарантий поставок топлива в Венгрию, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан."Мы готовы поддержать шестой пакет санкций, если будут гарантии для безопасности энергетических поставок", — пояснил он перед началом заседания в Брюсселе саммита стран Евросоюза.По его словам, членам союза пока не удалось достичь соглашения по введению нефтяного эмбарго против России "из-за безответственных действий Европейской комиссии". Орбан напомнил, что при одобрении предыдущих пяти пакетов санкций ЕС думал о последствиях уже после принятия решений, но сейчас речь идет об энергетике и "это рискованно".Запад усилил санкционное давление на Москву после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В странах Евросоюза всерьез рассматривают возможность отказа от российских нефти и газа. Так, шестой пакет санкций среди прочего предусматривает введение нефтяного эмбарго, но некоторые государства, в частности Венгрия, блокируют его принятие.Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220530/sanktsii-1791816129.html
https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html
венгрия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/09/1782678023_49:132:2604:2048_1920x0_80_0_0_3c77641d1bbadbe488b5cf52ee66ed10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкции в отношении россии, венгрия, в мире, брюссель, виктор орбан
16:26 30.05.2022 (обновлено: 17:44 30.05.2022)
 
В Венгрии рассказали, на каких условиях согласятся на шестой пакет санкций

Премьер Венгрии Орбан одобрит санкции против России в случае гарантий энергобезопасности

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция в Вечеше, Венгрия
Газоприемная станция в Вечеше, Венгрия - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция в Вечеше, Венгрия. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 30 мая — РИА Новости. Будапешт даст согласие на принятие новых ограничительных мер против России после предоставления гарантий поставок топлива в Венгрию, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.
"Мы готовы поддержать шестой пакет санкций, если будут гарантии для безопасности энергетических поставок", — пояснил он перед началом заседания в Брюсселе саммита стран Евросоюза.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
17:13
Боррель уверен, что шестой пакет санкций могут согласовать в понедельник
По его словам, членам союза пока не удалось достичь соглашения по введению нефтяного эмбарго против России "из-за безответственных действий Европейской комиссии". Орбан напомнил, что при одобрении предыдущих пяти пакетов санкций ЕС думал о последствиях уже после принятия решений, но сейчас речь идет об энергетике и "это рискованно".
Запад усилил санкционное давление на Москву после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В странах Евросоюза всерьез рассматривают возможность отказа от российских нефти и газа. Так, шестой пакет санкций среди прочего предусматривает введение нефтяного эмбарго, но некоторые государства, в частности Венгрия, блокируют его принятие.
Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
24 апреля, 08:00
Санкции начали пожирать своих создателей
 
Санкции в отношении РоссииВенгрияВ миреБрюссельВиктор Орбан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала