https://ria.ru/20220530/vengriya-1791799089.html

В Венгрии рассказали, на каких условиях согласятся на шестой пакет санкций

В Венгрии рассказали, на каких условиях согласятся на шестой пакет санкций - РИА Новости, 30.05.2022

В Венгрии рассказали, на каких условиях согласятся на шестой пакет санкций

Будапешт даст согласие на принятие новых ограничительных мер против России после предоставления гарантий поставок топлива в Венгрию, заявил премьер-министр... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T16:26

2022-05-30T16:26

2022-05-30T17:44

санкции в отношении россии

венгрия

в мире

брюссель

виктор орбан

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БРЮССЕЛЬ, 30 мая — РИА Новости. Будапешт даст согласие на принятие новых ограничительных мер против России после предоставления гарантий поставок топлива в Венгрию, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан."Мы готовы поддержать шестой пакет санкций, если будут гарантии для безопасности энергетических поставок", — пояснил он перед началом заседания в Брюсселе саммита стран Евросоюза.По его словам, членам союза пока не удалось достичь соглашения по введению нефтяного эмбарго против России "из-за безответственных действий Европейской комиссии". Орбан напомнил, что при одобрении предыдущих пяти пакетов санкций ЕС думал о последствиях уже после принятия решений, но сейчас речь идет об энергетике и "это рискованно".Запад усилил санкционное давление на Москву после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В странах Евросоюза всерьез рассматривают возможность отказа от российских нефти и газа. Так, шестой пакет санкций среди прочего предусматривает введение нефтяного эмбарго, но некоторые государства, в частности Венгрия, блокируют его принятие.Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220530/sanktsii-1791816129.html

https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html

венгрия

брюссель

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

санкции в отношении россии, венгрия, в мире, брюссель, виктор орбан