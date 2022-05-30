16:26 30.05.2022 (обновлено: 17:44 30.05.2022)
В Венгрии рассказали, на каких условиях согласятся на шестой пакет санкций
Премьер Венгрии Орбан одобрит санкции против России в случае гарантий энергобезопасности
© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция в Вечеше, Венгрия
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция в Вечеше, Венгрия. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 30 мая — РИА Новости. Будапешт даст согласие на принятие новых ограничительных мер против России после предоставления гарантий поставок топлива в Венгрию, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.
"Мы готовы поддержать шестой пакет санкций, если будут гарантии для безопасности энергетических поставок", — пояснил он перед началом заседания в Брюсселе саммита стран Евросоюза.
По его словам, членам союза пока не удалось достичь соглашения по введению нефтяного эмбарго против России "из-за безответственных действий Европейской комиссии". Орбан напомнил, что при одобрении предыдущих пяти пакетов санкций ЕС думал о последствиях уже после принятия решений, но сейчас речь идет об энергетике и "это рискованно".
Запад усилил санкционное давление на Москву после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В странах Евросоюза всерьез рассматривают возможность отказа от российских нефти и газа. Так, шестой пакет санкций среди прочего предусматривает введение нефтяного эмбарго, но некоторые государства, в частности Венгрия, блокируют его принятие.
Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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