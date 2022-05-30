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"Согласие" застраховала от ЧС урожай пяти регионов России - РИА Новости, 30.05.2022
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"Согласие" застраховала от ЧС урожай пяти регионов России
"Согласие" застраховала от ЧС урожай пяти регионов России - РИА Новости, 30.05.2022
"Согласие" застраховала от ЧС урожай пяти регионов России
Компания "Согласие" застраховала по новой программе господдержки сельхозстрахования от чрезвычайных ситуаций урожай сои, ячменя, пшеницы, подсолнечника и ряда... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T20:12
2022-05-30T20:19
экономика
россия
приморский край
саратовская область
гидрометцентр
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Компания "Согласие" застраховала по новой программе господдержки сельхозстрахования от чрезвычайных ситуаций урожай сои, ячменя, пшеницы, подсолнечника и ряда других сельхозкультур в пяти регионах России на общую сумму свыше миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.Там же уточняется, что договоры по страхованию от ЧС компания "Согласие" подписала с аграриями из Приморского края, Амурской, Калининградской, Омской и Саратовской областей.Новые меры государственной поддержки сельскохозяйственного страхования от ЧС начали действовать в РФ этой весной. Нововведения позволяют аграриям подтверждать страховые случаи гибели урожая и посадок многолетних насаждений по причине ЧС без заключений Росгидромета, а согласно постановлениям губернаторов регионов о введении режима чрезвычайных ситуаций, связанных с опасными природными явлениями.
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экономика, россия, приморский край, саратовская область, гидрометцентр
20:12 30.05.2022 (обновлено: 20:19 30.05.2022)
 
"Согласие" застраховала от ЧС урожай пяти регионов России

"Согласие" застраховала от ЧС урожай пяти регионов России более чем на миллиард рублей

© РИА Новости / Виталий ТимкивУрожай пшеницы
Урожай пшеницы - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Урожай пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Компания "Согласие" застраховала по новой программе господдержки сельхозстрахования от чрезвычайных ситуаций урожай сои, ячменя, пшеницы, подсолнечника и ряда других сельхозкультур в пяти регионах России на общую сумму свыше миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
"Компания "Согласие" застраховала по новой программе господдержки сельхозстрахования от чрезвычайных ситуаций урожай сои, ячменя, пшеницы, проса, кукурузы, картофеля, капусты, овса и подсолнечника в пяти регионах России на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей", - говорится в релизе.
Там же уточняется, что договоры по страхованию от ЧС компания "Согласие" подписала с аграриями из Приморского края, Амурской, Калининградской, Омской и Саратовской областей.
Новые меры государственной поддержки сельскохозяйственного страхования от ЧС начали действовать в РФ этой весной. Нововведения позволяют аграриям подтверждать страховые случаи гибели урожая и посадок многолетних насаждений по причине ЧС без заключений Росгидромета, а согласно постановлениям губернаторов регионов о введении режима чрезвычайных ситуаций, связанных с опасными природными явлениями.
Рисовые поля - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
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ЭкономикаРоссияПриморский крайСаратовская областьГидрометцентр
 
 
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