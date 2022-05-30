https://ria.ru/20220530/urozhay-1791872034.html

"Согласие" застраховала от ЧС урожай пяти регионов России

"Согласие" застраховала от ЧС урожай пяти регионов России - РИА Новости, 30.05.2022

"Согласие" застраховала от ЧС урожай пяти регионов России

Компания "Согласие" застраховала по новой программе господдержки сельхозстрахования от чрезвычайных ситуаций урожай сои, ячменя, пшеницы, подсолнечника и ряда... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T20:12

2022-05-30T20:12

2022-05-30T20:19

экономика

россия

приморский край

саратовская область

гидрометцентр

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Компания "Согласие" застраховала по новой программе господдержки сельхозстрахования от чрезвычайных ситуаций урожай сои, ячменя, пшеницы, подсолнечника и ряда других сельхозкультур в пяти регионах России на общую сумму свыше миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.Там же уточняется, что договоры по страхованию от ЧС компания "Согласие" подписала с аграриями из Приморского края, Амурской, Калининградской, Омской и Саратовской областей.Новые меры государственной поддержки сельскохозяйственного страхования от ЧС начали действовать в РФ этой весной. Нововведения позволяют аграриям подтверждать страховые случаи гибели урожая и посадок многолетних насаждений по причине ЧС без заключений Росгидромета, а согласно постановлениям губернаторов регионов о введении режима чрезвычайных ситуаций, связанных с опасными природными явлениями.

https://ria.ru/20220530/ris-1791850021.html

россия

приморский край

саратовская область

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экономика, россия, приморский край, саратовская область, гидрометцентр