https://ria.ru/20220530/urozhay-1791872034.html
"Согласие" застраховала от ЧС урожай пяти регионов России
"Согласие" застраховала от ЧС урожай пяти регионов России - РИА Новости, 30.05.2022
"Согласие" застраховала от ЧС урожай пяти регионов России
Компания "Согласие" застраховала по новой программе господдержки сельхозстрахования от чрезвычайных ситуаций урожай сои, ячменя, пшеницы, подсолнечника и ряда... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T20:12
2022-05-30T20:12
2022-05-30T20:19
экономика
россия
приморский край
саратовская область
гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790959933_83:0:2757:1504_1920x0_80_0_0_8daa6036f566d07fdd5f6e691f8b0b4d.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Компания "Согласие" застраховала по новой программе господдержки сельхозстрахования от чрезвычайных ситуаций урожай сои, ячменя, пшеницы, подсолнечника и ряда других сельхозкультур в пяти регионах России на общую сумму свыше миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.Там же уточняется, что договоры по страхованию от ЧС компания "Согласие" подписала с аграриями из Приморского края, Амурской, Калининградской, Омской и Саратовской областей.Новые меры государственной поддержки сельскохозяйственного страхования от ЧС начали действовать в РФ этой весной. Нововведения позволяют аграриям подтверждать страховые случаи гибели урожая и посадок многолетних насаждений по причине ЧС без заключений Росгидромета, а согласно постановлениям губернаторов регионов о введении режима чрезвычайных ситуаций, связанных с опасными природными явлениями.
https://ria.ru/20220530/ris-1791850021.html
россия
приморский край
саратовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790959933_318:0:2692:1781_1920x0_80_0_0_2d2e3fca2bf6e934fedcf13bea2b8aba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, приморский край, саратовская область, гидрометцентр
20:12 30.05.2022 (обновлено: 20:19 30.05.2022)
"Согласие" застраховала от ЧС урожай пяти регионов России
"Согласие" застраховала от ЧС урожай пяти регионов России более чем на миллиард рублей