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Водительское удостоверение и полис ОСАГО можно будет предъявить QR-кодом
Водительское удостоверение и полис ОСАГО можно будет предъявить QR-кодом - РИА Новости, 30.05.2022
Водительское удостоверение и полис ОСАГО можно будет предъявить QR-кодом
Минцифры совместно с МВД РФ планирует запустить сервис по предоставлению водительского удостоверения и полиса ОСАГО в виде QR-кода в мобильном приложении... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T12:05
2022-05-30T12:05
2022-05-30T12:05
общество
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гибдд мвд рф
осаго
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
авто
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Минцифры совместно с МВД РФ планирует запустить сервис по предоставлению водительского удостоверения и полиса ОСАГО в виде QR-кода в мобильном приложении "Госуслуги Авто", - говорится в сообщении Минцифры."В планах - запустить сервисы по предъявлению водительского удостоверения и полисов ОСАГО в виде QR-кода в мобильном приложении "Госуслуги Авто". В настоящее время ведется совместное проектирование сервиса и анализ нормативных правовых актов", - говорится в сообщении.Приложение "Госуслуги Авто" в пилотном режиме было запущено Минцифры совместно с МВД России в сентябре 2021 года. Автовладельцы по всей России получили возможность предъявлять сотрудникам ГИБДД цифровую копию свидетельства о регистрации транспортного средства в виде QR-кода в приложении.
https://ria.ru/20220506/osago-1787275176.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, гибдд мвд рф, осаго, министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто
Водительское удостоверение и полис ОСАГО можно будет предъявить QR-кодом
Минцифры: водительское удостоверение и полис ОСАГО можно будет предъявить QR-кодом