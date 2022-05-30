https://ria.ru/20220530/udostoverenie-1791694850.html

Водительское удостоверение и полис ОСАГО можно будет предъявить QR-кодом

Водительское удостоверение и полис ОСАГО можно будет предъявить QR-кодом - РИА Новости, 30.05.2022

Водительское удостоверение и полис ОСАГО можно будет предъявить QR-кодом

Минцифры совместно с МВД РФ планирует запустить сервис по предоставлению водительского удостоверения и полиса ОСАГО в виде QR-кода в мобильном приложении... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T12:05

2022-05-30T12:05

2022-05-30T12:05

общество

россия

гибдд мвд рф

осаго

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

авто

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Минцифры совместно с МВД РФ планирует запустить сервис по предоставлению водительского удостоверения и полиса ОСАГО в виде QR-кода в мобильном приложении "Госуслуги Авто", - говорится в сообщении Минцифры."В планах - запустить сервисы по предъявлению водительского удостоверения и полисов ОСАГО в виде QR-кода в мобильном приложении "Госуслуги Авто". В настоящее время ведется совместное проектирование сервиса и анализ нормативных правовых актов", - говорится в сообщении.Приложение "Госуслуги Авто" в пилотном режиме было запущено Минцифры совместно с МВД России в сентябре 2021 года. Автовладельцы по всей России получили возможность предъявлять сотрудникам ГИБДД цифровую копию свидетельства о регистрации транспортного средства в виде QR-кода в приложении.

https://ria.ru/20220506/osago-1787275176.html

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Ольга Маркова

общество, россия, гибдд мвд рф, осаго, министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто