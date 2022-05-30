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Водительское удостоверение и полис ОСАГО можно будет предъявить QR-кодом - РИА Новости, 30.05.2022
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Водительское удостоверение и полис ОСАГО можно будет предъявить QR-кодом
Водительское удостоверение и полис ОСАГО можно будет предъявить QR-кодом - РИА Новости, 30.05.2022
Водительское удостоверение и полис ОСАГО можно будет предъявить QR-кодом
Минцифры совместно с МВД РФ планирует запустить сервис по предоставлению водительского удостоверения и полиса ОСАГО в виде QR-кода в мобильном приложении... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T12:05
2022-05-30T12:05
общество
россия
гибдд мвд рф
осаго
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
авто
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Минцифры совместно с МВД РФ планирует запустить сервис по предоставлению водительского удостоверения и полиса ОСАГО в виде QR-кода в мобильном приложении "Госуслуги Авто", - говорится в сообщении Минцифры."В планах - запустить сервисы по предъявлению водительского удостоверения и полисов ОСАГО в виде QR-кода в мобильном приложении "Госуслуги Авто". В настоящее время ведется совместное проектирование сервиса и анализ нормативных правовых актов", - говорится в сообщении.Приложение "Госуслуги Авто" в пилотном режиме было запущено Минцифры совместно с МВД России в сентябре 2021 года. Автовладельцы по всей России получили возможность предъявлять сотрудникам ГИБДД цифровую копию свидетельства о регистрации транспортного средства в виде QR-кода в приложении.
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общество, россия, гибдд мвд рф, осаго, министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто
12:05 30.05.2022
 
Водительское удостоверение и полис ОСАГО можно будет предъявить QR-кодом

Минцифры: водительское удостоверение и полис ОСАГО можно будет предъявить QR-кодом

© РИА Новости / Илья ПиталевБланк водительского удостоверения
Бланк водительского удостоверения - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Бланк водительского удостоверения. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Минцифры совместно с МВД РФ планирует запустить сервис по предоставлению водительского удостоверения и полиса ОСАГО в виде QR-кода в мобильном приложении "Госуслуги Авто", - говорится в сообщении Минцифры.
"В планах - запустить сервисы по предъявлению водительского удостоверения и полисов ОСАГО в виде QR-кода в мобильном приложении "Госуслуги Авто". В настоящее время ведется совместное проектирование сервиса и анализ нормативных правовых актов", - говорится в сообщении.
Приложение "Госуслуги Авто" в пилотном режиме было запущено Минцифры совместно с МВД России в сентябре 2021 года. Автовладельцы по всей России получили возможность предъявлять сотрудникам ГИБДД цифровую копию свидетельства о регистрации транспортного средства в виде QR-кода в приложении.
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ОбществоРоссияГИБДД МВД РФОСАГОМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Авто
 
 
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