14:47 30.05.2022 (обновлено: 14:51 30.05.2022)
Омбудсмен ДНР: материалы об обстрелах в Донбассе представят на трибунале
Омбудсмен Морозова заявила, что материалы об обстрелах в Донбассе представят на трибунале
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРазрушения на одной из улиц в Мариуполе
Разрушения на одной из улиц в Мариуполе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что собранные материалы об обстрелах в Донбассе будут представлены в рамках предстоящего трибунала.
"Восемь лет, пока мировое сообщество закрывало глаза на бесчинства украинской власти, мы фиксировали каждый факт и формировали доказательную базу преступлений ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). Теперь собранные материалы будут представлены в рамках предстоящего трибунала. И, уверяю, каждый виновный предстанет перед судом", - говорится в сообщении в Telegram-канале Морозовой.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.