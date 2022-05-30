https://ria.ru/20220530/tribunal-1791757063.html

Омбудсмен ДНР: материалы об обстрелах в Донбассе представят на трибунале

Омбудсмен ДНР: материалы об обстрелах в Донбассе представят на трибунале - РИА Новости, 30.05.2022

Омбудсмен ДНР: материалы об обстрелах в Донбассе представят на трибунале

Омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что собранные материалы об обстрелах в Донбассе будут представлены в рамках предстоящего... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T14:47

2022-05-30T14:47

2022-05-30T14:51

специальная военная операция на украине

днр

донбасс

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791081035_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_43e0649fdbefd02fd7f9e5ea5318ac4f.jpg

ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что собранные материалы об обстрелах в Донбассе будут представлены в рамках предстоящего трибунала.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220530/donbass-1791750582.html

донбасс

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

днр, донбасс, украина