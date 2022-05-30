https://ria.ru/20220530/sudno-1791680801.html
Грузовое судно "Астрахань" готово к выходу из порта Мариуполя
Грузовое судно "Астрахань" готово к выходу из порта Мариуполя - РИА Новости, 30.05.2022
Грузовое судно "Астрахань" готово к выходу из порта Мариуполя
Грузовое судно "Астрахань" под российским флагом готово выйти из порта Мариуполя, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T11:28
2022-05-30T11:28
2022-05-30T11:31
в мире
мариуполь
днр
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МАРИУПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Грузовое судно "Астрахань" под российским флагом готово выйти из порта Мариуполя, передаёт корреспондент РИА Новости.В настоящее время погрузка металла закончена. Для разрешения выхода из порта необходимо выполнить ряд формальностей.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. 20 мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела), перешли под контроль российских Вооруженных сил.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220529/sk-1791622244.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мариуполь, днр
11:28 30.05.2022 (обновлено: 11:31 30.05.2022)
Грузовое судно "Астрахань" готово к выходу из порта Мариуполя
Грузовое судно "Астрахань" под российским флагом готово к выходу из порта Мариуполя
МАРИУПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Грузовое судно "Астрахань" под российским флагом готово выйти из порта Мариуполя, передаёт корреспондент РИА Новости.
В настоящее время погрузка металла закончена. Для разрешения выхода из порта необходимо выполнить ряд формальностей.
На момент провозглашения ДНР
в 2014 году Мариуполь
с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка
, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. 20 мая 2022 года Минобороны РФ
сообщило о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела), перешли под контроль российских Вооруженных сил.
Россия начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.