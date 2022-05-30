https://ria.ru/20220530/starenie-1791348440.html

Диетолог рассказал о популярном продукте, который ускоряет старение

Диетолог рассказал о популярном продукте, который ускоряет старение - РИА Новости, 30.05.2022

Диетолог рассказал о популярном продукте, который ускоряет старение

Крабовые палочки ускоряют старение организма, считает доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург. В интервью... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T02:15

2022-05-30T02:15

2022-05-30T02:15

общество

россия

михаил гинзбург

питание

еда

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155017/61/1550176153_0:0:2917:1641_1920x0_80_0_0_a03ae783b47204673e612276fffa1953.jpg

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Крабовые палочки ускоряют старение организма, считает доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург. В интервью радио Sputnik он рассказал, как снизить негативный эффект от употребления этого продукта.В состав глубоко переработанных продуктов, к которым относятся крабовые палочки, входят красители, усилители вкуса и другие пищевые добавки, отметил Гинзбург. Научные исследования показали, что эти химические вещества могут провоцировать развитие возраст-зависимых заболеваний и "старить" организм, предупредил он.По словам диетолога, глубоко переработанные продукты нельзя есть ежедневно. Но если не злоупотреблять крабовыми палочками, то нежелательных последствий можно избежать, добавил он."Надо делать паузы в такой еде, чтобы организм мог очиститься от предыдущей порции. Крабовые палочки можно есть не чаще одного-двух раз в неделю", — уточнил Гинзбург.

https://rsport.ria.ru/20220416/pitanie-1783808489.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, михаил гинзбург, питание, еда, здоровье