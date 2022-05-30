Диетолог рассказал о популярном продукте, который ускоряет старение
Диетолог Гинзбург предупредил о способности крабовых палочек ускорять старение организма
Тележка с продуктами в супермаркете. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Крабовые палочки ускоряют старение организма, считает доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург. В интервью радио Sputnik он рассказал, как снизить негативный эффект от употребления этого продукта.
В состав глубоко переработанных продуктов, к которым относятся крабовые палочки, входят красители, усилители вкуса и другие пищевые добавки, отметил Гинзбург. Научные исследования показали, что эти химические вещества могут провоцировать развитие возраст-зависимых заболеваний и "старить" организм, предупредил он.
"Крабовые палочки, как колбасы, сосиски и многое другое, относятся к группе глубоко переработанных продуктов. В ходе большого количества исследований было установлено, что такие продукты нас старят и повышают вероятность развития возраст-зависимых болезней (например, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. — Прим.ред.)", — сказал Гинзбург.
По словам диетолога, глубоко переработанные продукты нельзя есть ежедневно. Но если не злоупотреблять крабовыми палочками, то нежелательных последствий можно избежать, добавил он.
"Надо делать паузы в такой еде, чтобы организм мог очиститься от предыдущей порции. Крабовые палочки можно есть не чаще одного-двух раз в неделю", — уточнил Гинзбург.
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