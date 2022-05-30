https://ria.ru/20220530/spetsoperatsiya-1791893860.html

День 96-й спецоперации: российская ПВО сбила 15 беспилотников противника

День 96-й спецоперации: российская ПВО сбила 15 беспилотников противника - РИА Новости, 30.05.2022

День 96-й спецоперации: российская ПВО сбила 15 беспилотников противника

Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 15 украинских беспиотников, российская артиллерия уничтожила в Николаеве более 15 единиц украинской... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T22:45

2022-05-30T22:45

2022-05-30T22:45

специальная военная операция на украине

игорь конашенков

владимир зеленский

катрин колонна

россия

украина

мелитополь

нато

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 15 украинских беспиотников, российская артиллерия уничтожила в Николаеве более 15 единиц украинской бронетехники, а также были уничтожена украинская батарея гаубиц итальянского производства, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Кроме того, утром мощный взрыв прогремел в Мелитополе, два человека попали в больницу.Ход операцииУтром официальный представитель Минобороны РФ сообщил, что российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 15 украинских беспиотников, а российские артиллеристы уничтожили на территории судостроительного завода "Океан" в Николаеве более 15 украинских танков и боевых машин пехоты.В министерстве также информировали, что "для обеспечения безопасности и предотвращения диверсий во время выхода сухогруза "Астрахань" из порта Мариуполя на месте присутствуют силы специального назначения Черноморского флота России. Во время погрузки в акватории находилось несколько катеров. Также осмотр и контроль осуществлял спецназ ВМФ".По информации оборонного ведомства, российские вооруженные силы уничтожили украинскую батарею гаубиц итальянского производства. Ранее в СМИ сообщалось, что Италия поставила Украине гаубицы FH70.Свыше 450 украинских установок реактивных систем залпового огня уже уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Ударами авиации РФ за сутки было уничтожено 320 боевиков и 47 единиц вооружения Украины, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования поражены два командно-наблюдательных пункта батальонов ВСУ, узел связи, а также 34 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", - сказал генерал.Сообщается, что по поручению министра обороны приняты дополнительные меры безопасности на на границе Курской области с Украиной, заявляет губернатор Курской области Старовойт. "В регион уже прибыло и ещё прибывает дополнительное вооружение в виде артиллерийских установок, ракетных установок".Взрыв в МелитополеВзрыв большой силы прогремел в центе Мелитополя, в результате два человека были госпитализированы. Сообщается, что взрывное устройство было заложено в уличный люк. Член главного Совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал взрыв терактом, обвинив в нем режим Владимира Зеленского. Международная ситуация вокруг УкраиныЗаместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что в связи со спецоперацией России на Украине у альянса нет ограничений для создания прочных позиций на восточном фланге. "Они (россияне - ред.) приняли решения, они взяли на себя обязательства (в Основополагающем акте Россия-НАТО - ред.) не нападать на соседей, что они и делают, и проводить регулярные консультации с НАТО, чего они не делают... Поэтому я думаю, что на самом деле этот Основополагающий акт по сути не действует из-за России", - заявил Джоанэ агентству Франс Пресс.Правящая партия Южной Кореи "Гражданская сила" отправит в июне делегацию на Украину, чтобы выразить этой стране свою поддержку в условиях продолжающегося конфликта с РФ передает агентство Рёнхап со ссылкой на партию.Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна направилась с первой рабочей поездкой в Киев, запланированы встречи с Дмитрием Кулебой и Владимиром Зеленским, сообщили во французском МИД. Отмечается, что Колонна посетит город Буча и передаст украинским властям направленную Парижем технику - пожарные машины и автомобили скорой помощи.При этом глава МИД Франции заявила, что условия для начала диалога между РФ и Украиной не созданы. "Мы считаем, что однажды должен быть установлен диалог (между РФ и Украиной - ред.), однако пока условия для него не созданы. Скажу вам честно: мне не кажется, что для будущего диалога есть условия. Необходимо продолжать переговоры, чтобы это стало возможным", - сказала Колонна в интервью телеканалу LCI.Президент США Джо Байден заявил, что его страна не будет поставлять Киеву ракетные системы, способные наносить удары по территории России. В то же время новый американский посол на Украине Бриджит Бринк прибыла в Киев, сообщило в понедельник американское посольство.

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Наталья Макарова

игорь конашенков, владимир зеленский, катрин колонна, россия, украина, мелитополь, нато, вооруженные силы украины