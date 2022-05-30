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День 96-й спецоперации: российская ПВО сбила 15 беспилотников противника - РИА Новости, 30.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220530/spetsoperatsiya-1791893860.html
День 96-й спецоперации: российская ПВО сбила 15 беспилотников противника
День 96-й спецоперации: российская ПВО сбила 15 беспилотников противника - РИА Новости, 30.05.2022
День 96-й спецоперации: российская ПВО сбила 15 беспилотников противника
Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 15 украинских беспиотников, российская артиллерия уничтожила в Николаеве более 15 единиц украинской... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T22:45
2022-05-30T22:45
специальная военная операция на украине
игорь конашенков
владимир зеленский
катрин колонна
россия
украина
мелитополь
нато
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 15 украинских беспиотников, российская артиллерия уничтожила в Николаеве более 15 единиц украинской бронетехники, а также были уничтожена украинская батарея гаубиц итальянского производства, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Кроме того, утром мощный взрыв прогремел в Мелитополе, два человека попали в больницу.Ход операцииУтром официальный представитель Минобороны РФ сообщил, что российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 15 украинских беспиотников, а российские артиллеристы уничтожили на территории судостроительного завода "Океан" в Николаеве более 15 украинских танков и боевых машин пехоты.В министерстве также информировали, что "для обеспечения безопасности и предотвращения диверсий во время выхода сухогруза "Астрахань" из порта Мариуполя на месте присутствуют силы специального назначения Черноморского флота России. Во время погрузки в акватории находилось несколько катеров. Также осмотр и контроль осуществлял спецназ ВМФ".По информации оборонного ведомства, российские вооруженные силы уничтожили украинскую батарею гаубиц итальянского производства. Ранее в СМИ сообщалось, что Италия поставила Украине гаубицы FH70.Свыше 450 украинских установок реактивных систем залпового огня уже уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Ударами авиации РФ за сутки было уничтожено 320 боевиков и 47 единиц вооружения Украины, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования поражены два командно-наблюдательных пункта батальонов ВСУ, узел связи, а также 34 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", - сказал генерал.Сообщается, что по поручению министра обороны приняты дополнительные меры безопасности на на границе Курской области с Украиной, заявляет губернатор Курской области Старовойт. "В регион уже прибыло и ещё прибывает дополнительное вооружение в виде артиллерийских установок, ракетных установок".Взрыв в МелитополеВзрыв большой силы прогремел в центе Мелитополя, в результате два человека были госпитализированы. Сообщается, что взрывное устройство было заложено в уличный люк. Член главного Совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал взрыв терактом, обвинив в нем режим Владимира Зеленского. Международная ситуация вокруг УкраиныЗаместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что в связи со спецоперацией России на Украине у альянса нет ограничений для создания прочных позиций на восточном фланге. "Они (россияне - ред.) приняли решения, они взяли на себя обязательства (в Основополагающем акте Россия-НАТО - ред.) не нападать на соседей, что они и делают, и проводить регулярные консультации с НАТО, чего они не делают... Поэтому я думаю, что на самом деле этот Основополагающий акт по сути не действует из-за России", - заявил Джоанэ агентству Франс Пресс.Правящая партия Южной Кореи "Гражданская сила" отправит в июне делегацию на Украину, чтобы выразить этой стране свою поддержку в условиях продолжающегося конфликта с РФ передает агентство Рёнхап со ссылкой на партию.Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна направилась с первой рабочей поездкой в Киев, запланированы встречи с Дмитрием Кулебой и Владимиром Зеленским, сообщили во французском МИД. Отмечается, что Колонна посетит город Буча и передаст украинским властям направленную Парижем технику - пожарные машины и автомобили скорой помощи.При этом глава МИД Франции заявила, что условия для начала диалога между РФ и Украиной не созданы. "Мы считаем, что однажды должен быть установлен диалог (между РФ и Украиной - ред.), однако пока условия для него не созданы. Скажу вам честно: мне не кажется, что для будущего диалога есть условия. Необходимо продолжать переговоры, чтобы это стало возможным", - сказала Колонна в интервью телеканалу LCI.Президент США Джо Байден заявил, что его страна не будет поставлять Киеву ракетные системы, способные наносить удары по территории России. В то же время новый американский посол на Украине Бриджит Бринк прибыла в Киев, сообщило в понедельник американское посольство.
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Наталья Макарова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Министр печати Чечни о подразделении "Азов" в Харькове
Чеченские бойцы в Донбассе уже слышали о создании нового подразделения "Азов" в Харькове и, если поступит приказ, могут "снести любые подразделения азовцев без всяких проблем", заявил РИА Новости министр печати Чечни Дудаев
2022-05-30T22:45
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Врач о пострадавших в результате теракта в Мелитополе
Один из пострадавших в результате теракта в Мелитополе находится в реанимации в тяжелом состоянии, рассказал РИА Новости врач.
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игорь конашенков, владимир зеленский, катрин колонна, россия, украина, мелитополь, нато, вооруженные силы украины
22:45 30.05.2022
 
День 96-й спецоперации: российская ПВО сбила 15 беспилотников противника

День 96-й спецоперации на Украине: российская ПВО сбила 15 беспилотников противника

© РИА Новости / Министерство обороны РФЛетчик штурмовика Су-25 ВКС России во время нанесения удара по позициям ВСУ
Летчик штурмовика Су-25 ВКС России во время нанесения удара по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Летчик штурмовика Су-25 ВКС России во время нанесения удара по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 15 украинских беспиотников, российская артиллерия уничтожила в Николаеве более 15 единиц украинской бронетехники, а также были уничтожена украинская батарея гаубиц итальянского производства, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Кроме того, утром мощный взрыв прогремел в Мелитополе, два человека попали в больницу.

Ход операции

Утром официальный представитель Минобороны РФ сообщил, что российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 15 украинских беспиотников, а российские артиллеристы уничтожили на территории судостроительного завода "Океан" в Николаеве более 15 украинских танков и боевых машин пехоты.
В министерстве также информировали, что "для обеспечения безопасности и предотвращения диверсий во время выхода сухогруза "Астрахань" из порта Мариуполя на месте присутствуют силы специального назначения Черноморского флота России. Во время погрузки в акватории находилось несколько катеров. Также осмотр и контроль осуществлял спецназ ВМФ".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 13:19Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.05.2022
Инфографика
Посмотреть
По информации оборонного ведомства, российские вооруженные силы уничтожили украинскую батарею гаубиц итальянского производства. Ранее в СМИ сообщалось, что Италия поставила Украине гаубицы FH70.
Свыше 450 украинских установок реактивных систем залпового огня уже уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Ударами авиации РФ за сутки было уничтожено 320 боевиков и 47 единиц вооружения Украины, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Высокоточными ракетами воздушного базирования поражены два командно-наблюдательных пункта батальонов ВСУ, узел связи, а также 34 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", - сказал генерал.
Сообщается, что по поручению министра обороны приняты дополнительные меры безопасности на на границе Курской области с Украиной, заявляет губернатор Курской области Старовойт. "В регион уже прибыло и ещё прибывает дополнительное вооружение в виде артиллерийских установок, ракетных установок".

Взрыв в Мелитополе

Взрыв большой силы прогремел в центе Мелитополя, в результате два человека были госпитализированы. Сообщается, что взрывное устройство было заложено в уличный люк. Член главного Совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал взрыв терактом, обвинив в нем режим Владимира Зеленского.

Международная ситуация вокруг Украины

Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что в связи со спецоперацией России на Украине у альянса нет ограничений для создания прочных позиций на восточном фланге. "Они (россияне - ред.) приняли решения, они взяли на себя обязательства (в Основополагающем акте Россия-НАТО - ред.) не нападать на соседей, что они и делают, и проводить регулярные консультации с НАТО, чего они не делают... Поэтому я думаю, что на самом деле этот Основополагающий акт по сути не действует из-за России", - заявил Джоанэ агентству Франс Пресс.
Правящая партия Южной Кореи "Гражданская сила" отправит в июне делегацию на Украину, чтобы выразить этой стране свою поддержку в условиях продолжающегося конфликта с РФ передает агентство Рёнхап со ссылкой на партию.
Бронетехника ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
Вчера, 15:01Специальная военная операция на Украине
В Норвегии заявили, что поставляют оружие Украине не по доброй воле
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна направилась с первой рабочей поездкой в Киев, запланированы встречи с Дмитрием Кулебой и Владимиром Зеленским, сообщили во французском МИД. Отмечается, что Колонна посетит город Буча и передаст украинским властям направленную Парижем технику - пожарные машины и автомобили скорой помощи.
При этом глава МИД Франции заявила, что условия для начала диалога между РФ и Украиной не созданы. "Мы считаем, что однажды должен быть установлен диалог (между РФ и Украиной - ред.), однако пока условия для него не созданы. Скажу вам честно: мне не кажется, что для будущего диалога есть условия. Необходимо продолжать переговоры, чтобы это стало возможным", - сказала Колонна в интервью телеканалу LCI.
Президент США Джо Байден заявил, что его страна не будет поставлять Киеву ракетные системы, способные наносить удары по территории России. В то же время новый американский посол на Украине Бриджит Бринк прибыла в Киев, сообщило в понедельник американское посольство.
Последствия обстрелов в центре Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

При обстреле центральных районов Донецка погибли три человека, в том числе один ребенок. Пострадали 18 человек, включая двоих детей.

Поврежденный в результате обстрела ВСУ жилого сектора автомобиль в Калининском районе Донецка
1 из 10

При обстреле центральных районов Донецка погибли три человека, в том числе один ребенок. Пострадали 18 человек, включая двоих детей.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

В мэрии Донецка предположили, что обстрелы велись из недавно поставленного на Украину тяжелого американского вооружения.

Женщина показывает отверстие в стене после обстрела ВСУ жилого сектора в Буденновском районе Донецка
2 из 10

В мэрии Донецка предположили, что обстрелы велись из недавно поставленного на Украину тяжелого американского вооружения.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Повреждения фасада многоэтажного дома после обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе города.

Повреждения фасада жилого дома после обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе Донецка
3 из 10

Повреждения фасада многоэтажного дома после обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе города.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

На осколках снарядов, найденных на месте, были обнаружены надписи на английском языке.

Сотрудники МЧС ДНР работают на месте обстрела ВСУ жилого сектора в Буденновском районе Донецка
4 из 10

На осколках снарядов, найденных на месте, были обнаружены надписи на английском языке.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Российский Следственный комитет займется расследованием этого преступления украинских военных против мирных жителей Донецка.

Мужчина осматривает воронку от 155-мм снаряда после обстрела ВСУ жилого сектора в Буденновском районе Донецка
5 из 10

Российский Следственный комитет займется расследованием этого преступления украинских военных против мирных жителей Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Сотрудники МЧС ДНР работают на месте обстрела ВСУ жилого сектора в Буденновском районе Донецка.

Сотрудник МЧС ДНР работают на месте обстрела ВСУ жилого сектора в Буденновском районе Донецка
6 из 10

Сотрудники МЧС ДНР работают на месте обстрела ВСУ жилого сектора в Буденновском районе Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска при обстреле Донецка применили артиллерию калибром 155 миллиметров и две ракеты РСЗО "Смерч" с кассетным боеприпасом.

Женщина убирает осколки стекол на лестнице в подъезде жилого дома после обстрела ВСУ жилого сектора в Буденновском районе Донецка
7 из 10

Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска при обстреле Донецка применили артиллерию калибром 155 миллиметров и две ракеты РСЗО "Смерч" с кассетным боеприпасом.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Житель Донецка демонстрирует осколки 155-миллиметрового снаряда, найденные неподалеку от жилого дома после обстрела ВСУ.

Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда, найденные неподалеку от жилого дома, после обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе Донецка
8 из 10

Житель Донецка демонстрирует осколки 155-миллиметрового снаряда, найденные неподалеку от жилого дома после обстрела ВСУ.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Мужчина в комнате жилого дома в Калининском районе, пострадавшего в результате обстрела.

Мужчина в комнате жилого дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе Донецка
9 из 10

Мужчина в комнате жилого дома в Калининском районе, пострадавшего в результате обстрела.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Всего за последние два дня из-за обстрелов украинских войск погибли по меньшей мере семь мирных жителей ДНР.

Последствия обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе Донецка
10 из 10

Всего за последние два дня из-за обстрелов украинских войск погибли по меньшей мере семь мирных жителей ДНР.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
1 из 10

При обстреле центральных районов Донецка погибли три человека, в том числе один ребенок. Пострадали 18 человек, включая двоих детей.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
2 из 10

В мэрии Донецка предположили, что обстрелы велись из недавно поставленного на Украину тяжелого американского вооружения.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
3 из 10

Повреждения фасада многоэтажного дома после обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе города.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
4 из 10

На осколках снарядов, найденных на месте, были обнаружены надписи на английском языке.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
5 из 10

Российский Следственный комитет займется расследованием этого преступления украинских военных против мирных жителей Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
6 из 10

Сотрудники МЧС ДНР работают на месте обстрела ВСУ жилого сектора в Буденновском районе Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
7 из 10

Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска при обстреле Донецка применили артиллерию калибром 155 миллиметров и две ракеты РСЗО "Смерч" с кассетным боеприпасом.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
8 из 10

Житель Донецка демонстрирует осколки 155-миллиметрового снаряда, найденные неподалеку от жилого дома после обстрела ВСУ.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
9 из 10

Мужчина в комнате жилого дома в Калининском районе, пострадавшего в результате обстрела.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
10 из 10

Всего за последние два дня из-за обстрелов украинских войск погибли по меньшей мере семь мирных жителей ДНР.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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Специальная военная операция на УкраинеИгорь КонашенковВладимир ЗеленскийКатрин КолоннаРоссияУкраинаМелитопольНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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