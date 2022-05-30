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Российская авиация поразила 67 районов сосредоточения живой силы ВСУ - РИА Новости, 30.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220530/spetsoperatsiya-1791672189.html
Российская авиация поразила 67 районов сосредоточения живой силы ВСУ
Российская авиация поразила 67 районов сосредоточения живой силы ВСУ - РИА Новости, 30.05.2022
Российская авиация поразила 67 районов сосредоточения живой силы ВСУ
Российская авиация уничтожила три пункта управления и 67 районов сосредоточения техники и личного состава ВСУ, в результате авиаударов убиты более 300 членов... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T10:57
2022-05-30T11:46
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Российская авиация уничтожила три пункта управления и 67 районов сосредоточения техники и личного состава ВСУ, в результате авиаударов убиты более 300 членов нацбатов, сообщил представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."Всего в результате ударов авиации за сутки уничтожено до 320 националистов, а также 47 единиц вооружения и военной техники ВСУ", — отметил он.Кроме того, высокоточными ракетами поражены два командно-наблюдательных пункта батальонов украинских силовиков, узел связи и 34 района скопления военной техники.За сутки также сбиты 15 беспилотников в окрестностях населенных пунктов Северодонецк, Новочервоное, Василевка Луганской Народной Республики, Пантелеймоновка, Григоровка, Красногоровка, Невельское Донецкой Народной Республики, Петраполье, Петровское Глинское Харьковской области, Чернобаевка и Александровка Херсонской области. Перехвачены девять реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч". Всего с начала военных действий уничтожено более 450 таких установок.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — снизила их боевой потенциал. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220530/granitsa-1791672950.html
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в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
10:57 30.05.2022 (обновлено: 11:46 30.05.2022)
 
Российская авиация поразила 67 районов сосредоточения живой силы ВСУ

Минобороны: российская авиация поразила 67 районов сосредоточения живой силы ВСУ

© РИА Новости / Перейти в фотобанкИстребитель Су-35 ВКС России, задействованный в спецоперации
Истребитель Су-35 ВКС России, задействованный в спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости
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Истребитель Су-35 ВКС России, задействованный в спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Российская авиация уничтожила три пункта управления и 67 районов сосредоточения техники и личного состава ВСУ, в результате авиаударов убиты более 300 членов нацбатов, сообщил представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего в результате ударов авиации за сутки уничтожено до 320 националистов, а также 47 единиц вооружения и военной техники ВСУ", — отметил он.
Кроме того, высокоточными ракетами поражены два командно-наблюдательных пункта батальонов украинских силовиков, узел связи и 34 района скопления военной техники.
За сутки также сбиты 15 беспилотников в окрестностях населенных пунктов Северодонецк, Новочервоное, Василевка Луганской Народной Республики, Пантелеймоновка, Григоровка, Красногоровка, Невельское Донецкой Народной Республики, Петраполье, Петровское Глинское Харьковской области, Чернобаевка и Александровка Херсонской области.
Граница Украины и России - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
11:00Специальная военная операция на Украине
На границе Курской области с Украиной усилили меры безопасности
Перехвачены девять реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч". Всего с начала военных действий уничтожено более 450 таких установок.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — снизила их боевой потенциал. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь Конашенков
 
 
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