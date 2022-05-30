https://ria.ru/20220530/spetsoperatsiya-1791672189.html

Российская авиация поразила 67 районов сосредоточения живой силы ВСУ

Российская авиация поразила 67 районов сосредоточения живой силы ВСУ - РИА Новости, 30.05.2022

Российская авиация поразила 67 районов сосредоточения живой силы ВСУ

Российская авиация уничтожила три пункта управления и 67 районов сосредоточения техники и личного состава ВСУ, в результате авиаударов убиты более 300 членов... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T10:57

2022-05-30T10:57

2022-05-30T11:46

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

украина

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Российская авиация уничтожила три пункта управления и 67 районов сосредоточения техники и личного состава ВСУ, в результате авиаударов убиты более 300 членов нацбатов, сообщил представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."Всего в результате ударов авиации за сутки уничтожено до 320 националистов, а также 47 единиц вооружения и военной техники ВСУ", — отметил он.Кроме того, высокоточными ракетами поражены два командно-наблюдательных пункта батальонов украинских силовиков, узел связи и 34 района скопления военной техники.За сутки также сбиты 15 беспилотников в окрестностях населенных пунктов Северодонецк, Новочервоное, Василевка Луганской Народной Республики, Пантелеймоновка, Григоровка, Красногоровка, Невельское Донецкой Народной Республики, Петраполье, Петровское Глинское Харьковской области, Чернобаевка и Александровка Херсонской области. Перехвачены девять реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч". Всего с начала военных действий уничтожено более 450 таких установок.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — снизила их боевой потенциал. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220530/granitsa-1791672950.html

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Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков