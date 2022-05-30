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Сотникова захотела продать квартиру во Франции - РИА Новости, 30.05.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220530/sotnikova-1791675357.html
Сотникова захотела продать квартиру во Франции
Сотникова захотела продать квартиру во Франции - РИА Новости, 30.05.2022
Сотникова захотела продать квартиру во Франции
Вера Сотникова рассказала о квартире в Каннах. По словам актрисы, она планирует ее продавать. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T11:37
2022-05-30T11:37
шоубиз
знаменитости
вера сотникова (актриса)
шоу-бизнес
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Вера Сотникова рассказала о квартире в Каннах. По словам актрисы, она планирует ее продавать.В программе "Звезды сошлись" Прохор Шаляпин пошутил, что все равно у них все заберут.Сотникова добавила, что жилье за границей доставляет ей хлопоты – однажды актрисе закрыли счет из-за ее редких появлений.Во время другого случая Сотниковой из-за задолженности поменяли замки.
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знаменитости, вера сотникова (актриса), шоу-бизнес
11:37 30.05.2022
 
Сотникова захотела продать квартиру во Франции

Сотникова захотела продать квартиру в Каннах

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВера Сотникова после гала-концерта в честь 100-летия отечественного кинематографа
Вера Сотникова после гала-концерта в честь 100-летия отечественного кинематографа - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Вера Сотникова рассказала о квартире в Каннах. По словам актрисы, она планирует ее продавать.

"Она стоит пока. Слава Богу, я не олигарх, я не попадаю под санкции… Я собираюсь ее продавать, но как?" – заявила Сотникова.

В программе "Звезды сошлись" Прохор Шаляпин пошутил, что все равно у них все заберут.

"Все равно у вас все отнимут. А я рад. Я рос в простой русской крестьянской семье. В России надо жить – роскошные поля, луга, дороги…", – ответил певец.

Сотникова добавила, что жилье за границей доставляет ей хлопоты – однажды актрисе закрыли счет из-за ее редких появлений.

"Они дошли до того, что сначала счет закрыли. Сказали: "Вы не приходили несколько раз на рандеву". Я говорю: "Я живу в России. Еще пандемия два года. Невозможно было приехать", – сказала артистка.

Во время другого случая Сотниковой из-за задолженности поменяли замки.
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