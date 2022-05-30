https://ria.ru/20220530/sotnikova-1791675357.html
Сотникова захотела продать квартиру во Франции
Сотникова захотела продать квартиру во Франции - РИА Новости, 30.05.2022
Сотникова захотела продать квартиру во Франции
Вера Сотникова рассказала о квартире в Каннах. По словам актрисы, она планирует ее продавать. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T11:37
2022-05-30T11:37
2022-05-30T11:37
шоубиз
знаменитости
вера сотникова (актриса)
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/25505/40/255054014_0:0:1333:751_1920x0_80_0_0_fdacd322f1d18f184082451d74334b14.jpg
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Вера Сотникова рассказала о квартире в Каннах. По словам актрисы, она планирует ее продавать.В программе "Звезды сошлись" Прохор Шаляпин пошутил, что все равно у них все заберут.Сотникова добавила, что жилье за границей доставляет ей хлопоты – однажды актрисе закрыли счет из-за ее редких появлений.Во время другого случая Сотниковой из-за задолженности поменяли замки.
https://ria.ru/20220520/shalyapin-1789773114.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/25505/40/255054014_0:0:1333:1001_1920x0_80_0_0_dc79c88ac0dcd4328e283575807e89ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, вера сотникова (актриса), шоу-бизнес
Сотникова захотела продать квартиру во Франции
Сотникова захотела продать квартиру в Каннах
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Вера Сотникова рассказала о квартире в Каннах. По словам актрисы, она планирует ее продавать.
"Она стоит пока. Слава Богу, я не олигарх, я не попадаю под санкции… Я собираюсь ее продавать, но как?" – заявила Сотникова.
В программе "Звезды сошлись" Прохор Шаляпин пошутил
, что все равно у них все заберут.
"Все равно у вас все отнимут. А я рад. Я рос в простой русской крестьянской семье. В России надо жить – роскошные поля, луга, дороги…", – ответил певец.
Сотникова добавила, что жилье за границей доставляет ей хлопоты – однажды актрисе закрыли счет из-за ее редких появлений.
"Они дошли до того, что сначала счет закрыли. Сказали: "Вы не приходили несколько раз на рандеву". Я говорю: "Я живу в России. Еще пандемия два года. Невозможно было приехать", – сказала артистка.
Во время другого случая Сотниковой из-за задолженности поменяли замки.