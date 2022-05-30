https://ria.ru/20220530/sotnikova-1791675357.html

Сотникова захотела продать квартиру во Франции

Сотникова захотела продать квартиру во Франции - РИА Новости, 30.05.2022

Сотникова захотела продать квартиру во Франции

Вера Сотникова рассказала о квартире в Каннах. По словам актрисы, она планирует ее продавать. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T11:37

2022-05-30T11:37

2022-05-30T11:37

шоубиз

знаменитости

вера сотникова (актриса)

шоу-бизнес

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Вера Сотникова рассказала о квартире в Каннах. По словам актрисы, она планирует ее продавать.В программе "Звезды сошлись" Прохор Шаляпин пошутил, что все равно у них все заберут.Сотникова добавила, что жилье за границей доставляет ей хлопоты – однажды актрисе закрыли счет из-за ее редких появлений.Во время другого случая Сотниковой из-за задолженности поменяли замки.

https://ria.ru/20220520/shalyapin-1789773114.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, вера сотникова (актриса), шоу-бизнес